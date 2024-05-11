Морская пехота Северного флота ВМФ России провела учения по отработке высадки десанта в Херсонской области

16
Морская пехота Северного флота ВМФ России провела учения по отработке высадки десанта в Херсонской области

Подразделения морской пехоты Северного флота ВМФ России занимаются отработкой действий по высадке на необорудованное побережье Херсонской области, точнее – той ее части, которая в настоящее время оккупирована украинскими формированиями. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Как утверждается в сообщении военного ведомства, каждый день российские морпехи оттачивают форсирование водной преграды и высадку десанта с плавучих средств ВМФ РФ. Все учебные занятия максимально приближены к реальности, при этом каждому военнослужащему предстоит решать свою собственную задачу в общем процессе форсирования водной преграды и последующего закрепления на побережье.



Минобороны РФ сообщает, что на каждого военнослужащего приходится в среднем около тридцати килограммов груза. Основную часть груза составляют оружие и боеприпасы к нему.

Морским пехотинцам в ходе учений необходимо научиться оперативно и бдительно оценивать ситуацию на месте боевых действий. Бои могут проходить в абсолютной темноте, поэтому особое внимание уделяется отработке действий в ночное время суток.

Судя по всему, морская пехота ВМФ РФ готовится к проведению десантных операций по форсированию реки Днепр и закреплению на берегу, контролируемом украинскими формированиями. Отдельное внимание уделяется отработке действий по предотвращению высадки противника на тот берег реки Днепр, который контролируется российской армией.
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Попандос Звание
    Попандос
    +5
    Сегодня, 08:43
    А зачем сливать эту информацию в СМИ?
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +4
      Сегодня, 08:52
      Может задача состоит в том, чтобы противник не перебрасывал резервы с Херсонского направления, т.е. это умышленная утечка информации. what
      1. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        0
        Сегодня, 08:56
        Pharmacist
        (Алексей)
        0
        Сегодня, 08:52
        Новый
        Может задача состоит в том, чтобы противник не перебрасывал резервы с Херсонского направления, т.е. это умышленная утечка информации. what
        Таки да. Мы не знаем планы нашего ГШ. Но если делается. значит так надо. Удачи нашим бойцам.
      2. Попандос Звание
        Попандос
        +1
        Сегодня, 08:59
        , т.е. это умышленная утечка информации.

        Это однозначно да, даже по ТВ есть эта новость, практически слово в слово.
        А вот зачем это сделали, похоже скоро узнаем.
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 08:54
      Подразделения морской пехоты Северного флота ВМФ России занимаются отработкой действий по высадке на необорудованное побережье Херсонской области

      А вот это правильно... А то всё Харьков, да Сумы... А почему не Херсон...??? Пусть теперь гадают и "растягиваются"... good
    3. tatarin1972 Звание
      tatarin1972
      +3
      Сегодня, 08:58
      На ВСУ работает вся разведка НАТО, по этому для них нет секрета об движении наших подразделений. Пусть суетятся, снимают силы с ЛБС и ставят на десантноопасных местах побережья.
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +1
        Сегодня, 09:27
        Цитата: tatarin1972
        На ВСУ работает вся разведка НАТО, по этому для них нет секрета об движении наших подразделений.

        Так то бы да, но и их разведка допускает косяки.
        Чего только стоит переброска российского контингента в Сирию, когда наши ВКС приступили к уничтожению игиловских бомжахедов буквально чуть ли не через сутки после одобрения Советом Федераций отправки войск. Тогда матрасы вместе с НАТО неделю в себя приходили и молчали от неожиданности, соображая откуда у русских в Сирии взялось так много всего и сразу.
        Ну а про Крымскую компанию 2014 года даже говорить не приходится - организованно, слаженно и без лишнего шума. Та оперативность и дерзость, с которой всё было сделано, стало для них полной неожиданностью. hi
    4. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 09:43
      Попандос,,растянуть резервы ВСУ по всей линии фронта.Без взятия Херсона невозможно взять Одессу и Николаев,Выйти к Приднестровью,отрезать Украину от Черного моря.
  2. антивирус Звание
    антивирус
    0
    Сегодня, 08:44
    Нет крвсных линий-есть расстояния на одной заправке топлв бака и дальность прицельного выстрела.
    Или красные линии наше все?



    Мой трон седло...
    Моя на поле слава...
    Поле-елисейское?
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 08:45
    «Морская пехота Северного флота ВМФ России провела учения по отработке высадки десанта в Херсонской области» —

    — Ждём результатов,надеемся ...
    («Там, где мы, там - победа!»)
  4. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +1
    Сегодня, 08:48
    МО вешает о намерениях . Толи деза, Толи стремление , чтобы противник посчитал это дезой. В общем в ожидании чего-то сгущается туман войны
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 08:55
      КВУ-НСвД hi, кто-то из мыслителей заявил, - "Путь войны-путь обмана". Так было всегда.
      1. КВУ-НСвД Звание
        КВУ-НСвД
        +2
        Сегодня, 09:02
        кто-то из мыслителей заявил, - "Путь войны-путь обмана".

        Сунь-Цзы это сказал
        А один из моих командиров формулировал по другому . По его словам победить можно треммя путями : пересилить , обмануть , удивить . Цитата приведена в моем переводе с военного матерного на литературный
    2. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 08:56
      Про форсирование Днепра - предположение автора. А так - всего лишь постоянные учения морпехов
    3. 30 вис Звание
      30 вис
      0
      Сегодня, 10:00
      Цитата: КВУ-НСвД
      МО вешает о намерениях . Толи деза, Толи стремление , чтобы противник посчитал это дезой. В общем в ожидании чего-то сгущается туман войны

      То ли да , то ли нет ... Пускай разрываются на части . А может и со сторона Белоруссии будет прорыв .. Что , зря там Вагнера тренироваались ?
  5. AMG Звание
    AMG
    0
    Сегодня, 08:57
    Ох уж эти громкие заявления. Морская пехота должна этим заниматься всегда и везде, на то она и морская. А спецназ должен в тылу врага обнаруживать и уничтожать средства ракетно-ядерного нападения. Всегда и везде.