Морская пехота Северного флота ВМФ России провела учения по отработке высадки десанта в Херсонской области
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Подразделения морской пехоты Северного флота ВМФ России занимаются отработкой действий по высадке на необорудованное побережье Херсонской области, точнее – той ее части, которая в настоящее время оккупирована украинскими формированиями. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Как утверждается в сообщении военного ведомства, каждый день российские морпехи оттачивают форсирование водной преграды и высадку десанта с плавучих средств ВМФ РФ. Все учебные занятия максимально приближены к реальности, при этом каждому военнослужащему предстоит решать свою собственную задачу в общем процессе форсирования водной преграды и последующего закрепления на побережье.
Минобороны РФ сообщает, что на каждого военнослужащего приходится в среднем около тридцати килограммов груза. Основную часть груза составляют оружие и боеприпасы к нему.
Морским пехотинцам в ходе учений необходимо научиться оперативно и бдительно оценивать ситуацию на месте боевых действий. Бои могут проходить в абсолютной темноте, поэтому особое внимание уделяется отработке действий в ночное время суток.
Судя по всему, морская пехота ВМФ РФ готовится к проведению десантных операций по форсированию реки Днепр и закреплению на берегу, контролируемом украинскими формированиями. Отдельное внимание уделяется отработке действий по предотвращению высадки противника на тот берег реки Днепр, который контролируется российской армией.
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