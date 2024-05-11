Вооруженные силы Российской Федерации продолжают активное наступление на Харьковском направлении. Это следует из карты боевых действий, представленной ресурсом Deep State.Согласно опубликованной карте, основное наступление российской армии разворачивается на участках Огурцово-Плетеневка и Борисовка-Красное-Стрелечья. Кроме того, наши подразделения ведут наступление в районах Глубокого, Мороховца и Лукьянец. Также, утверждает источник, продолжается сосредоточение дополнительных сил и средств на территории соседней Сумской области.В свою очередь, украинский генеральный штаб сообщает о девяти атаках российской армии в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Огирево, Гатище, Плетеневка Харьковской области. Противник утверждает, что атаки якобы были отражены. Однако, вместе с тем, даются весьма пессимистичные прогнозы со стороны украинских военных экспертов по дальнейшему развитию событий в Харьковской области.Украинские источники утверждают, что Харьков станет основной целью российского наступления в самом ближайшем будущем. Это приведет к тому, что значительной части украинских формирований придется сосредоточить свои усилия на обороне города – одного из крупнейших промышленных центров Украины. Но эти усилия, вероятно, все равно окажутся тщетными.

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