Источник показал новую карту наступления ВС РФ на Харьковском направлении

27
Источник показал новую карту наступления ВС РФ на Харьковском направлении

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают активное наступление на Харьковском направлении. Это следует из карты боевых действий, представленной ресурсом Deep State.

Согласно опубликованной карте, основное наступление российской армии разворачивается на участках Огурцово-Плетеневка и Борисовка-Красное-Стрелечья. Кроме того, наши подразделения ведут наступление в районах Глубокого, Мороховца и Лукьянец. Также, утверждает источник, продолжается сосредоточение дополнительных сил и средств на территории соседней Сумской области.

В свою очередь, украинский генеральный штаб сообщает о девяти атаках российской армии в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Огирево, Гатище, Плетеневка Харьковской области. Противник утверждает, что атаки якобы были отражены. Однако, вместе с тем, даются весьма пессимистичные прогнозы со стороны украинских военных экспертов по дальнейшему развитию событий в Харьковской области.




Украинские источники утверждают, что Харьков станет основной целью российского наступления в самом ближайшем будущем. Это приведет к тому, что значительной части украинских формирований придется сосредоточить свои усилия на обороне города – одного из крупнейших промышленных центров Украины. Но эти усилия, вероятно, все равно окажутся тщетными.
27 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Msi Звание
    Msi
    +9
    Сегодня, 09:14
    Согласно опубликованной карте

    Да уж. "Хорошая" карта. Где вы их только берёте... negative
    1. Serafim Звание
      Serafim
      +3
      Сегодня, 09:16
      Обычная, совершенно секретная карта. Что Вы хотели? )))
      Прямоугольниками отмечены сортиры, в которых будем мочить фашистов.
    2. Сибирь55 Звание
      Сибирь55
      +2
      Сегодня, 09:36
      Трофейная.
      Видно же lol
      (куда уж короче)
    3. Бережливый Звание
      Бережливый
      0
      Сегодня, 09:42
      Бесит то что карты или на мове,или вообще на нАгликаском языке-трудно на Русском языке названия написать тем кто эти карты на сайте выложил?
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 09:14
    Это конпчно интересно,что там написал украинский сайт.Посмотрим,надеюсь одной буферной зоной не ограничимся
    1. Cartalon Звание
      Cartalon
      0
      Сегодня, 09:20
      В лучшем случае удар во фланг фронта по Осколу, в худшем штурм Харькова.
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 09:34
      Подразделения гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка из Новороссийска взяли крупный опорный пункт ВСУ, сообщили в Минобороны.

      "На Ореховском участке, в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области подразделения гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка из Новороссийска группировки войск "Днепр" при поддержке авиации и огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ", — рассказали в оборонном ведомстве.

      Во время разведки и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника.

      "В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления. Деморализовав противника точными ударами и подавив огневые средства, десантники с нескольких направлений пошли на штурм", — сообщили в ведомстве.

      Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения, с помощью чего командиры управляли боем.

      "В дальнейшем штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, находясь под постоянным огневым воздействием противника, штурмом овладели опорным пунктом. Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен", — уточнили в министерстве.
      Накануне Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки войск "Днепр" за неделю нанесли поражение украинским войскам и отразили контратаку в районах восьми населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей, противник потерял до 240 солдат и 11 американских гаубиц М777.
  3. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +3
    Сегодня, 09:17
    Стесняюсь спросить, что именно выделено на карте зелёной зоной? what
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 09:22
      Будущая "серая зона" laughing.......
    2. Прокоп_Свинин Звание
      Прокоп_Свинин
      +3
      Сегодня, 09:22
      Это откуда перегруппировались осенью 22-го.
      1. Pharmacist Звание
        Pharmacist
        +1
        Сегодня, 09:27
        Была такая мысль, но район Чугуева как-то странно выглядит.
        1. Прокоп_Свинин Звание
          Прокоп_Свинин
          +1
          Сегодня, 09:29
          Из этого района вышли ещё в начале марта.
  4. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    +1
    Сегодня, 09:19
    Что тут нового? Не вижу отличий от вчерашней.
  5. Штааль Звание
    Штааль
    +2
    Сегодня, 09:32
    ресурс Deep State - это вражеский ресурс, можно конечно его принимать во внимание но принимать всё на веру не стоит. Пока есть только подтверждение о занятии нашими деревни Пыльное, но оно и было уже занято, поэтому надо ждать подтверждений по геолокации. А то уже некоторые Волчанск в клещи берут....
  6. Штааль Звание
    Штааль
    0
    Сегодня, 09:35
    В свою очередь, украинский генеральный штаб сообщает о девяти атаках российской армии в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Огирево, Гатище, Плетеневка Харьковской области. Противник утверждает, что атаки якобы были отражены
    .
    Это было ожидаемо - враг вторгся, мы его отразили и он откатился обратно, в результате победа и плюшка в 400 млн баксов от заокеанского спонсора.
    Зачем сюда нести весь этот мусор от информационной войны?
  7. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    0
    Сегодня, 09:40
    Украинские источники утверждают, что Харьков станет основной целью российского наступления в самом ближайшем будущем. Это

    Если в ближайшем будущем наши начнут где нибудь ещё, то сразу начнут считать основным направлением это самое "ещё" . Я думаю , что не знают они основного направления. И никто не знает , кроме ВГ , НГШ , офицеров оперативного отдела ГШ и возможно комндования группировки и этого направления .
    1. Сибирь55 Звание
      Сибирь55
      0
      Сегодня, 09:48
      Враг часть подразделений снимает с Часов яра и на Харьков перебрасывают. Процесс вообще интересный.Наблюдаем
      1. КВУ-НСвД Звание
        КВУ-НСвД
        0
        Сегодня, 09:55
        Враг часть подразделений снимает с Часов яра и на Харьков перебрасывают

        Ну должны же они реагировать . Со свободными резервами в тылу у них напряг . Хотя наверняка хоть немного , но есть . Но их будут держать , либо пока ситуация с нами не прояснится , либо для собственной попытки наступления
        1. Сибирь55 Звание
          Сибирь55
          0
          Сегодня, 09:57
          Суть в ослаблении Часовярского направления. Раздирают оборону и резервы,а откуда прилетит - непонятки
          1. КВУ-НСвД Звание
            КВУ-НСвД
            0
            Сегодня, 10:02
            Суть в ослаблении Часовярского направления. Раздирают оборону и резервы,а

            Да все это понятно . Наши уже с полгода такую тактику раздергивания противника применяют . Просто сейчас новое направление нарисовалась . Но сами виноваты, нечего было Белгород кошмарить
        2. Сибирь55 Звание
          Сибирь55
          0
          Сегодня, 10:00
          А тут ещё мостик разнесли в Старом салтове,на плотине.Волчанск подрезали
      2. Штааль Звание
        Штааль
        0
        Сегодня, 10:00
        ничего подобного - основные силы, Сырский по прежнему концентрирует в районе Часов Яра, Курахово и Красноармейска (Покровска). Где довольно активно уже второй месяц возводятся фортификации и усиливается группировка ВСУ. Генштаб украинцев больше опасается за прорыв ВС РФ к Покровску и Курахово, чем к Харькову.
        1. Сибирь55 Звание
          Сибирь55
          +1
          Сегодня, 10:03
          Будем посмотреть, коллеги-стратеги hi
          Говорю же, интересные дела на карте
  8. Штааль Звание
    Штааль
    -1
    Сегодня, 09:42
    Украинские источники утверждают, что Харьков станет основной целью российского наступления в самом ближайшем будущем. Это приведет к тому, что значительной части украинских формирований придется сосредоточить свои усилия на обороне города – одного из крупнейших промышленных центров Украины. Но эти усилия, вероятно, все равно окажутся тщетными.

    Другими словами - нам пытаются внушить, что армия РФ хочет наступать на Харьков, потом армия РФ (которая и не собиралась туда наступать) выполняет другие задачи, после этого украинцы заявляют что наступление успешно отражено с большими для врага(то есть для нас) потерями.
    Я не понимаю зачем мы идёт на поводу у вражеской информационной повестки.
    1. Комментарий был удален.
      1. Штааль Звание
        Штааль
        0
        Сегодня, 09:53
        Идут на поводу некоторые тг каналы, которые просто копируют информацию от дипстейта и укр Генштаба. Ну а Вам плюсик wink
    2. Taskhyl
      Taskhyl
      +1
      Сегодня, 09:52
      Кто идёт на поводу? Я вот внимания на все эти "сказки" не обращаю. Как и не верю в наступление на Харьков. Уж не в этом году точно
  9. Eugene Zaboy Звание
    Eugene Zaboy
    0
    Сегодня, 09:45
    Таким образом, постепенно, может добавиться ещё около 600 км к линии фронта.