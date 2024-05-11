Источник показал новую карту наступления ВС РФ на Харьковском направлении
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Вооруженные силы Российской Федерации продолжают активное наступление на Харьковском направлении. Это следует из карты боевых действий, представленной ресурсом Deep State.
Согласно опубликованной карте, основное наступление российской армии разворачивается на участках Огурцово-Плетеневка и Борисовка-Красное-Стрелечья. Кроме того, наши подразделения ведут наступление в районах Глубокого, Мороховца и Лукьянец. Также, утверждает источник, продолжается сосредоточение дополнительных сил и средств на территории соседней Сумской области.
В свою очередь, украинский генеральный штаб сообщает о девяти атаках российской армии в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Огирево, Гатище, Плетеневка Харьковской области. Противник утверждает, что атаки якобы были отражены. Однако, вместе с тем, даются весьма пессимистичные прогнозы со стороны украинских военных экспертов по дальнейшему развитию событий в Харьковской области.
Украинские источники утверждают, что Харьков станет основной целью российского наступления в самом ближайшем будущем. Это приведет к тому, что значительной части украинских формирований придется сосредоточить свои усилия на обороне города – одного из крупнейших промышленных центров Украины. Но эти усилия, вероятно, все равно окажутся тщетными.
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