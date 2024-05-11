Новороссийские десантники овладели крупным опорным пунктом противника на Запорожье
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Гвардейский десантно-штурмовой Кубанский казачий полк из Новороссийска действует в составе группировки «Днепр» в южной части зоны СВО. Сейчас новороссийские десантники овладели крупным опорным пунктом противника на Запорожье.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
Штурм опорника производился при активном участии артиллеристов и авиации.
Подразделения гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка из Новороссийска группировки войск «Днепр» при поддержке авиации и огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю
- сказано в сообщении оборонного ведомства.
Захваченный нашими бойцами вражеский опорный пункт располагается неподалеку от Вербового (Запорожская область) на Ореховском направлении. Перед штурмом военнослужащие десантного подразделения произвели воздушную разведку и доразведку украинских позиций. Они тщательно изучили оборонительные укрепления, выявили основные огневые точки. Затем в ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийские средства и командные пункты противника.
В течение недели подразделения группировки «Днепр» отбили контратаку противника и нанесли ему огневое поражение в окрестностях ряда населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей. Враг потерял убитыми и ранеными примерно 240 военнослужащих, а также лишился одиннадцати гаубиц М777 производства США и другого вооружения.
Минобороны РФ
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