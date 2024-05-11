Новороссийские десантники овладели крупным опорным пунктом противника на Запорожье

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Новороссийские десантники овладели крупным опорным пунктом противника на Запорожье

Гвардейский десантно-штурмовой Кубанский казачий полк из Новороссийска действует в составе группировки «Днепр» в южной части зоны СВО. Сейчас новороссийские десантники овладели крупным опорным пунктом противника на Запорожье.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

Штурм опорника производился при активном участии артиллеристов и авиации.

Подразделения гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка из Новороссийска группировки войск «Днепр» при поддержке авиации и огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю

- сказано в сообщении оборонного ведомства.

Захваченный нашими бойцами вражеский опорный пункт располагается неподалеку от Вербового (Запорожская область) на Ореховском направлении. Перед штурмом военнослужащие десантного подразделения произвели воздушную разведку и доразведку украинских позиций. Они тщательно изучили оборонительные укрепления, выявили основные огневые точки. Затем в ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийские средства и командные пункты противника.


В течение недели подразделения группировки «Днепр» отбили контратаку противника и нанесли ему огневое поражение в окрестностях ряда населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей. Враг потерял убитыми и ранеными примерно 240 военнослужащих, а также лишился одиннадцати гаубиц М777 производства США и другого вооружения.
3 комментария
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  1. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +1
    Сегодня, 09:46
    За всех кто сражается, держим кулаки и переживаем! Удачи и как можно меньше потерь!
  2. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    -1
    Сегодня, 09:49
    Смотрю, все подствольники поснимали. Может, им уже выстрелы не поставляются.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 10:01
    Самое интересное , это реакция хохлоты на наше продвижение....