Пророссийские подпольщики сообщили об уничтожении ВС РФ диверсионно-разведывательной группы ВСУ на Херсонщине
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На территории Херсонской области была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья г. Николаева Сергей Лебедев.
Как сообщил представитель пророссийских подпольщиков, украинская диверсионно-разведывательная группа предприняла попытку высадки на остров Нестрига. ДРГ была сформирована в городе Кизомыс из состава 123-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, численность группы составила семь человек.
Украинские диверсанты переправились на остров Нестрига на лодке. Однако они были замечены российскими военнослужащими. Как только боевики ВСУ высадились на острове, начался артиллерийский обстрел места их высадки. В результате обстрела украинские диверсанты были вынуждены отступить. Однако при попытке эвакуации с острова они были накрыты артиллерийским огнем российской армии.
Как рассказал РИА Новости представитель пророссийского подполья, местные жители наблюдали уничтожение украинских диверсантов с другого берега реки. Отметим, что подобные попытки высадок диверсионно-разведывательных групп украинские формирования предпринимают постоянно.
Как правило, все эти попытки заканчиваются одним и тем же – российские войска уничтожают вражеских диверсантов. Но командование ВСУ продолжает упорно отправлять подготовленных военнослужащих из состава морской пехоты и спецназа военной разведки для проведения подобных самоубийственных операций.
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