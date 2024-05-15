Оружие с клинками двойного изгиба



Ятаган. Место изготовления: Балканы или Анатолия, 1822 г. Материалы: сталь, серебро, золото, кораллы. Общая длина 74,3 см. Длина клинка 56,2 см. Вес без ножен: 822,1 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Ятаган? Огонь?

Поскромнее, — куда так громко!

Боль, знакомая, как глазам — ладонь,

Как губам —

Имя собственного ребёнка.

Любовь (Ятаган, Огонь). Марина Цветаева



Этот же ятаган. Общий вид



Ятаган султана Сулеймана Великолепного (1520-1566). Мастер Ахмед Текели. Общий вид. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Его рукоять



Его клинок…



Ятаган султана Сулеймана Великолепного – самый ранний образец такого оружия, он датируется 1525-1526 годами. Клинок подписан его создателем – Ахмед Текелю, а ещё на нём имеется и такая надпись: «Ятаган Сулеймана Великолепного». Рукоять выполнена из слоновой кости, но «ушей» не имеет. Зато и она, и сам клинок украшены золотой насечкой. Длина клинка 66 см, у него имеется лёгкий изгиб, а конец острия выгнут наружу. Заточена и обратная сторона клинка, так что это не совсем уж и типичный ятаган, и, что вернее, это его ранняя форма. Ятаган находится в музее Топкапы в Стамбуле



Ятаган из Метрополитен-музея в Нью-Йорке с ножнами, отделанными кораллами. Надо заметить, что отделка кораллами была вообще характерна для турецкого оружия. Кораллами украшали рукоятки пистолетов, а также лож и прикладов ружей



А это его клинок!



Ятаган с рукояткой из кости в ножнах. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



«Иллюстрированный Лондон», 1880.9.10. Албанец дерётся с черногорцем, и оба они применяют ятаганы!

Вот не встречал более глупых стихов, но зато в них есть слово «ятаган», а именно этому виду холодного оружия и посвящается этот материал. Хотя и не только одному ятагану, а холодному оружию с двойным изгибом клинка. Мы знаем, что вогнутый клинок с заточкой по его внутренней стороне отнюдь не нов. Ещё за тысячи лет до нашей эры такими клинками обладали мечи хопеш, махайра, фальката, а позднее и непальский кукри. Вот только у ятагана клинок к острию не расширяется и тяжелее не становится, поскольку сохраняет одинаковую ширину. Впрочем, бывают и исключения. Например, ятаган с расширением клинка к острию имеется в музейном комплексе «Золотые ворота» во Владимире. Сочетание относительно небольшого веса (не более 800 г) и клинка порядочной длины (в пределах 65 см) придаёт ятагану отличные свойства оружия для тесной рукопашной схватки, которым удобно и рубить, и колоть. Ну а интересная, «ушастая» форма его рукояти такова, что не позволяет оружию вырваться из руки во время сильного рубящего удара. Интересно само название этого оружия, которое на русский язык переводится как «укладывающий», то есть имеется в виду, что он укладывает людей спать вечным сном.Считается, что использоваться ятаган начал в XVI веке. Вот только кто додумался до такого клинка, у которого клинок вблизи эфеса отклоняется вниз под довольно большим углом от рукоятки, затем идёт прямо и вблизи острия вновь изламывался вверх, неизвестно. Зато благодаря такому ухищрению остриё ятагана получилось параллельным рукояти. Это позволило им эффективно колоть (поэтому его затачивали с двух сторон), а вот обратный излом давал возможность наносить противнику сильные режущие удары. Имела большое значение и прямая часть клинка. Во-первых, она позволяла увеличить его устойчивость к поперечным изгибам. Во-вторых, она увеличивала эффективную длину оружия, делала его более универсальным, в отличие от того же персидского шамшира или турецкого килича.Поскольку ятаган при рубящем ударе из-за центробежной силы пытается «вырваться» из руки, ему была придумана очень «хитрая рукоять». Она целиком охватывала нижнюю часть ладони, для чего на ней придумали особые уширения («уши»). Так что как бы им ни рубили, а вырваться из руки он не мог. То есть мог, конечно, но это был уже совсем-совсем крайний случай полной потери контроля над оружием со стороны его владельца. Причём и сам клинок ятагана, и его рукоять было в обычае украшать. Для этого использовали такие технологические приёмы, как резьба по металлу, гравировка, насечка, и отделка яшмой, лазуритом, бирюзой и кораллами. Носили их в ножнах за поясом подобно кинжалам. При этом ножны ятагана обычно деревянные, обтянутые кожей.Поскольку гарда у ятагана отсутствует, его клинок обычно устроен так, что входит в ножны вместе с частью рукояти. При этом общая длина ятагана, как уже отмечалось выше, могла достигать 80 см при длине клинка около 65 см и весе без ножен до 800 г, а с ножнами около 1200 г. Оружие это было отнюдь не только лишь турецком. Его применяли в странах Ближнего Востока, очень активно его использовали народы Балканского полуострова, а также Южного Закавказья, ну и Крымского ханства, разумеется. Хотя известен он, прежде всего, как специфическое оружие турецких воинов янычар.Существует легенда, что султан запретил им в мирное время носить сабли. Этим он поставил их в неравное положение по отношению к воинам турецкой кавалерии сипахи. Но янычары ловко обошли это запрещение, придумав ятаганы, саблями не являвшиеся, однако длиной им не уступающие. Кстати, множество ятаганов попали в Россию от запорожцев, которые добывали их в качестве трофеев после своих удачных походов. Ну а среди задунайских запорожцев, состоявших на службе у турецкого султана, ятаган и вовсе являлся «штатным оружием».Идею ятагана, только уже в качестве штыка, в XIX веке подхватили и развили французы. В частности, штыками-ятаганами были оснащены французские винтовки с заряжанием с дула. Изгиб клинка штыка-ятагана не мешал работе шомполом. Ну а когда штык снимался с ружья, то это был уже самый настоящий, удобный в рукопашной схватке ятаган!В музеях мира имеется несколько ятаганов поистине замечательной работы. Среди них:Второй богато украшенный ятаган, также принадлежавший Сулейману Великолепному, и также сделанный Ахмедом Текелю, с длиной клинка 46,7 см, общей длиной с рукоятью 59,3 см и весом без ножен 691 г, находится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.Ятаган, принадлежавший султану Баязиду II, работы мастера Мустафы бин Камалем аль-Ашкери (конец XVI века), уже имеет на рукояти «уши» и даже отверстие для темляка. Находится в Музее искусства ислама в Дохе в Катаре.Понятно, что подобные ятаганы не являлись боевыми, а представляли собой статусное оружие, почему они и были столь богато украшены. Да и дошли они до нас только потому, что принадлежали султанам…Известно несколько центров изготовления ятаганов, что привело к тому, что у них появились свои местные особенности. Известен стамбульский вариант ятагана, изготовленный в Стамбуле – эти ятаганы отличались самым высоким качеством, потому что в столице работали самые лучшие мастера; малоазийский, балканский, чьи «уши» имели угловатую форму, а сам клинок и ножны – отделку из серебра. Ятаганы из «восточной Анатолии» (современный Кавказ) отличались небольшой длиной и изгибом. Рукоять чаще всего металлическая, с широко расставленными «ушами». Интересно, что надписи на клинках этих ятаганов делались с ошибками и не слишком-то аккуратно. То есть они явно копировались с мусульманских образцов мастерами, которые арабского языка не знали, но которым хотелось сделать оружие «в восточном стиле»!Как и в случае с японскими мечами, необычная форма ятагана породила о нём немалое количество мифов. Например, утверждалось, что ятаган мог быть метательным оружием и поражать противника на расстоянии до 30 метров, причём «уши» на рукояти служили при этом стабилизаторами. Другой миф, что ятаган именно из-за наличия этих «ушей» использовался янычарами в качестве подставки мушкета для стрельбы… сидя. Описывался ятаган и как оружие конного воина, хотя коннику им пользоваться как раз и неудобно. Это явное оружие пехотинца! Кстати, интересно, что ятаган был не только оружием янычар, но и башибузуков («больных на голову» или «безбашенных») – иррегулярных формирований турецкой армии, прославившихся грабежами и зверствами.Имеются и не только ятаганы, но и другой образец экзотического оружия с обратной заточкой, и в коллекции Пензенского областного краеведческого музея. Но о них мы расскажем в продолжении этой статьи в следующий раз…