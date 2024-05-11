Байден назвал Ким Чен Ына президентом Южной Кореи

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Байден назвал Ким Чен Ына президентом Южной Кореи

Престарелый американский президент Джо Байден, который намерен ещё и повторно бороться за президентское кресло, вновь отличился «странным» высказыванием.

Выступая на мероприятии в калифорнийском городе Портола-Вэлли, Байден назвал ярого врага Соединённых Штатов лидера Северной Кореи Ким Чен Ына президентом Южной Кореи – дружественной США страны.

Эту грубую ошибку он допустил когда критиковал своего оппонента республиканца Дональда Трампа, который в бытность президентом США встречался с Ким Чен Ыном и, по словам Байдена, похвалил северокорейского лидера. Решив подшутить над Трампом, Байден сказал, что Трамп «гордится любовными письмами от президента Южной Кореи Ким Чен Ына».

Стоить добавить, что Байден лично не раз встречался с Юн Сок Ёлем, являющимся действительно президентом Южной Кореи. Несмотря на это, он год назад перепутал его с занимавшим до него пост президента Мун Чжэ Ином.

Напомним, что в феврале Байден заявил, что у него прошёл разговор с французским президентом Франсуа Миттераном, которого нет в живых с 1996 года, очевидно, спутав его с Макроном.

81-летний Джо Байден уже является самым старым американским президентом в истории. При этом он хочет ещё и участвовать в президентских выборах 2024 года.
10 комментариев
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  1. Aken Звание
    Aken
    +5
    Сегодня, 10:46
    Не смейтесь. Это было пророчество. С юродивыми такое иногда случается.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 11:58
      Выступая на мероприятии в калифорнийском городе Портола-Вэлли, Байден назвал ярого врага Соединённых Штатов лидера Северной Кореи Ким Чен Ына президентом Южной Кореи – дружественной США страны.

      Ким Чен Ын воспринял это как руководство к действию... Такого ему даже сам Трамп никогда не обещал... laughing
  2. Seal Звание
    Seal
    +1
    Сегодня, 10:46
    Это уже обыденность. Вот если бы дед Бидон заявил, что он лично встречался с Христом или Буддой, то это было бы круто !!! А путать президентов и страны - это характерная черта многих американских президентов и деятелей пониже рангом.
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 10:48
      Сам он нет. А вот сынок его встречался. И с козаком Христенко, и с козаком Будденко. Они ему денег дали. Добрые холопчики.
  3. spektr9 Звание
    spektr9
    +2
    Сегодня, 10:49
    Ну думаю это можно считать официальный признанием США объединений Кореи во главе с Ким Чен Ыном
  4. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    -1
    Сегодня, 10:50
    дедушке все равно, дедушка старый
  5. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 11:18

    Выступая на мероприятии в калифорнийском городе Портола-Вэлли, Байден назвал ярого врага Соединённых Штатов лидера Северной Кореи Ким Чен Ына президентом Южной Кореи – дружественной США страны.
    пескоструйная самоходка будет и у отражения в зеркале спрашивать - "А ты кто?!" laughing
  6. Фразах Звание
    Фразах
    -1
    Сегодня, 11:39
    Это апогей карьеры, на который пускают слюни все карьеристы, когда посредственное, но услужливое и хитрож..е заручается поддержкой и становится боссом без приставки вице. Тут уж можно вести себя по царски, холопы всё замнут, поправят, исправят.
  7. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 12:11
    С чего авторы решили, что эта ошибка Байдена прям ГРУБАЯ? Вот если бы он на сцене в штаны насрал...
  8. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    0
    Сегодня, 12:29
    ну дедуль....даешь... wink laughing