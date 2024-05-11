Байден назвал Ким Чен Ына президентом Южной Кореи
Престарелый американский президент Джо Байден, который намерен ещё и повторно бороться за президентское кресло, вновь отличился «странным» высказыванием.
Выступая на мероприятии в калифорнийском городе Портола-Вэлли, Байден назвал ярого врага Соединённых Штатов лидера Северной Кореи Ким Чен Ына президентом Южной Кореи – дружественной США страны.
Эту грубую ошибку он допустил когда критиковал своего оппонента республиканца Дональда Трампа, который в бытность президентом США встречался с Ким Чен Ыном и, по словам Байдена, похвалил северокорейского лидера. Решив подшутить над Трампом, Байден сказал, что Трамп «гордится любовными письмами от президента Южной Кореи Ким Чен Ына».
Стоить добавить, что Байден лично не раз встречался с Юн Сок Ёлем, являющимся действительно президентом Южной Кореи. Несмотря на это, он год назад перепутал его с занимавшим до него пост президента Мун Чжэ Ином.
Напомним, что в феврале Байден заявил, что у него прошёл разговор с французским президентом Франсуа Миттераном, которого нет в живых с 1996 года, очевидно, спутав его с Макроном.
81-летний Джо Байден уже является самым старым американским президентом в истории. При этом он хочет ещё и участвовать в президентских выборах 2024 года.
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