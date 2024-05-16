Накануне II мировой войны. Марсельский террористический акт 9 октября 1934 года и его последствия



Марсель, 9 октября 1934 года, около 16 часов 20 минут



Иллюстрация российского журнала «Искры»

Обстановка в Европе

«Публичные выступления Барту отличались прямотой, серьезностью и убедительностью. Он не прибегал к дипломатическим фразам в ущерб смыслу и ясности своих выступлений. Благодаря его уму, остроумию и всестороннему образованию беседы с ним доставляли всегда истинно эстетическое наслаждение.»

«Кто скажет мне, что я не македонец, тому отрежу язык, а кто скажет мне, что я не болгарин – тому отрежу голову.»



Тодор Александров



Вторая Балканская война на карте



Территориальные потери Болгарии после I мировой войны



Венгерский тренировочный лагерь усташей Янка-Пушта, слева направо: Михо (Джованни) Краль, Владо Черноземский и Звонимир Поспишил, все они участвовали в подготовке марсельского теракта 9 октября 1934 года

Французский министр Луи Барту



Луи Барту, фото 1913 г.

Король Югославии Александр I Карагеоргиевич



Рисунок французского журнала «Petit Parisien»: Александра Обреновича и его супругу выбрасывают из окна конака (дворца)



59-летний Пётр I Карагеоргиевич после церемонии миропомазания, 21 сентября 1904 г., фотография из Библиотеки Конгресса США



Александр Самойло



Принц Александр



Королевство сербов, хорватов и словенцев

«Король Александр подарил русской общине в Белграде дом величиной в целый квартал и высотой в несколько этажей. Сравните: во Франции великие князья работали шоферами, таксистами, разносчиками газет; в Югославии же все русские работали по своим профессиям. В Университете Белграда было больше русских профессоров, чем сербских.»

Владо Черноземский



Подразделение воеводы Траяна Лакашки, второй слева – Владо Черноземский

Странный приём высокого гостя



Король Югославии Александр I и министр иностранных дел Франции Луи Барту, 9 октября 1934 г.

Убийство Александра Карагеоргиевича и Луи Барту



Черноземский на подножке автомобиля



Пистолет Владо Георгиева Черноземского в Национальном музее Белграда



Пийоль наносит удар саблей по голове убийцы короля Югославии Александра I



Королева Мария (вдова Александра I) и президент Франции Альбер Лебрен

Последствия террористического акта в Марселе



Князь-регент Павел и Адольф Гитлер

«На небе – Бог, а на земле – Россия.»



Гитлер и вождь усташей Анте Павелич в Берхтесгадене, июль 1941 года