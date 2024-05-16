Накануне II мировой войны. Марсельский террористический акт 9 октября 1934 года и его последствия
Марсель, 9 октября 1934 года, около 16 часов 20 минут
Все знают о роковом террористическим акте 28 июня 1914 года, когда в Сараево были убиты эрцгерцог Австро-Венгрии Франц Фердинанд и его жена герцогиня София Гогенберг.
Иллюстрация российского журнала «Искры»
Это убийство запустило цепь событий, которые в итоге привели к началу I мировой войны, гибели миллионов людей и падению четырёх великих империй – Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской. Однако и 9 октября 1934 года в Марселе было совершено громкое политическое убийство, жертвами которого стали король Югославии Александр I Карагеоргиевич и министр иностранных дел Франции Луи Барту. Новая, ещё более страшная война началась лишь через 5 лет, однако марсельское убийство, безусловно, приблизило её и, возможно, даже сделало неизбежной.
Обстановка в Европе
В Европе было неспокойно. В Италии ещё 31 октября 1922 года король Виктор Эммануил III назначил на должность премьер-министра страны Бенито Муссолини.
В Румынии в 1927 году Корнелиу Кодряну создал «Легион Архангела Михаила», а в марте 1930 года – его военизированное крыло «Железная гвардия». За 10 лет боевики убили 11 высокопоставленных политиков и чиновников.
В Норвегии в мае 1933 г. Видкуном Квислингом была основана профашистская партия «Национальное единение».
Похожие организации существовали и были популярны в Чехии, Словакии и Франции. На родине Вольтера и Гюго лейтенант д’Артой создал военизированную организацию «Огненные кресты», в которую вошли около 300 тысяч бывших фронтовиков. В 1932 году её возглавил полковник Франсуа де ля Рок. «Спонсором» выступал известный парфюмерный фабрикант Коти, который и сам создал партию «Французская Солидарность». Жорж Валуа сформировал ассоциацию, «Фасции», которая во многом копировала организации итальянских фашистов. От неё откололась организация Марселя Бюкара, названная им «Франсизм». 6 февраля 1934 г. «Огненные кресты» и франсисты организовали в Париже демонстрацию, при попытке разгона которой погибли 15 человек и были ранены около 2 тысяч. Это привело к падению правительства Даладье. Новый кабинет сформировал Гастон Думерг, министром иностранных дел второй раз за свою политическую карьеру стал Луи Барту, который ранее (в 1913 году) занимал пост премьер-министра этой страны. Советский нарком Иностранных дел Михаил Литвинов так отзывался о нём:
Югославию раздирали межнациональные противоречия. В составе этого королевства оказалась область Вардарская Македония, жители которой тогда испытывали огромные проблемы с самоидентификацией. Описана, например, семья, где отец считал себя болгарином, старший сын причислял себя к сербам, а младший был уверен в том, что он грек. Вообще-то, все они были этническими болгарами. Дело в том, что Болгария исторически состояла из трех областей – Мизии, Тракии (Фракии) и Македонии. Во второй половине VII века болгарские племена Аспаруха атаковали византийские владения с севера – от Добруджи к Мизии, а его брат Кубер повёл своих людей из Паннонии на территорию современной Македонии и к Салоникам.
Древняя Македония и исторический регион Македония на карте:
Карта формирования болгарской народности и создания кириллицы:
Фирман Султана Абдула Азиса от 27 февраля 1870 г., определяющий границы Болгарии:
В 1893 году в Салониках (Солуни) этническими болгарами была создана «Внутренняя македонско-одринская революционная организация», на основе которой возникла более «крутая» «Внутренняя македонская революционная организация». Один из главных её руководителей – Тодор Александров, заявлял в начале ХХ века:
Тодор Александров
Существовали два «крыла» ВМРО: «правые» хотели присоединить Македонию к Болгарии, «левые» – к некой Балканской Федерации.
По турецким данным, в 1907 году в Македонии насчитывалось 220 повстанческих отрядов (чет), из них 110 были болгарскими, 80 греческими и 30 сербскими – то есть большинство повстанцев считали себя всё-таки болгарами. Именно в Болгарии по результатам I Балканской войны и оказалась большая часть Македонии с участком побережья Эгейского моря. Однако после II Балканской войны эта страна потеряла южную часть провинции – Эгейскую Македонию, которая отошла к Греции, и западную и центральную части – Вардарскую Македонию, которая досталась Сербии.
Вторая Балканская война на карте
Болгария сохранила лишь северо-восточную часть Македонии – Пиринский край, а также небольшой участок побережья Эгейского моря, который она потеряет после I мировой войны.
Территориальные потери Болгарии после I мировой войны
Действовавшие на территории Вардарской Македонии боевики ВМРО пользовались поддержкой Болгарии, где македонцев вполне обоснованно считали своими соотечественниками, которые по несчастному стечению обстоятельств оказались оторваны от родины.
9 июня 1923 года правыми в Болгарии было свергнуто правительство Александра Стамболийского, который, кстати, в довоенное время был сторонником идеи создания Балканской Федерации славянских народов и называл себя югославом – он был убит 14 июня 1923 года. Коммунистическое восстание в сентябре того же года было подавлено при активном участии оказавшихся в этой стране белогвардейцев армии Врангеля.
Никак не могли ужиться в одном государстве ближайшие родственники – сербы и хорваты, которые в то время даже говорили на одном языке – «сербско-хорватском». Но католическая Хорватия долгое время находилась в составе Австро-Венгрии и считалась владением венгерской короны. Теперь же хорваты желали создать собственное государство, сербов они называли отсталыми ортодоксальными православными схизматиками, а некоторые даже слово серб производили от латинского servus – «раб».
8 января 1928 года король Александр I распустил парламент и ликвидировал все автономии. Государство было официально переименовано и называлось теперь «Королевство Югославия». После этого лидер хорватских националистов Анте Павелич создал подпольную организацию «Домобран», на базе которой потом возникла «Хорватская революционная организация» – «Усташа» (Ustasa – «Восставшие»). Первый террористический акт усташи совершили 22 марта 1929 года, когда был убит Тони Шлегель – главный редактор загребской газеты «Новости». Участниками этого нападения были Звонимир Поспишил и Михо Бабич, которые позже входили в группу болгарского террориста Владо Черноземского, застрелившего 9 октября 1934 года в Марселе короля Югославии Александра Карагеоргиевича. «Поглавник усташки» Павелич, спасаясь от преследования югославских властей, переехал в Болгарию, где установил связи с Македонской революционной организацией, а затем перебрался в Италию. Александр же в борьбе с сепаратистами всё чаще действовал методами, близкими к тем, что использовал Муссолини.
Усташей поддерживали Венгрия (мы помним, что в составе империи Габсбургов хорваты были подданными венгерской короны) и Италия. На территории этих стран были созданы тренировочные лагеря хорватских боевиков.
Венгерский тренировочный лагерь усташей Янка-Пушта, слева направо: Михо (Джованни) Краль, Владо Черноземский и Звонимир Поспишил, все они участвовали в подготовке марсельского теракта 9 октября 1934 года
В 1939 году югославские власти пошли на восстановление хорватской автономии и даже «прирезали» к её территории около 40 % земель Боснии и Герцеговины, но это только «разожгло аппетиты» усташей.
В Германии 30 января 1933 года на пост рейхсканцлера был назначен Гитлер, а 5 марта того же года его партия победила на выборах, набрав 44 % голосов.
В Австрии 25 июля 1934 г. была захвачена резиденция канцлера Дольфа, который был смертельно ранен в перестрелке. Мятежники объявили об «аншлюсе» с Германией, но, будучи окружены верными правительству частями, вынуждены были сдаться. Они ждали помощи от нового рейхсканцлера Германии Гитлера, но Муссолини отправил к границе 5 дивизий, и в этот раз фюрер вынужден был отступить.
Советское руководство с тревогой следило за ситуацией, справедливо полагая, что Европа стоит на пороге новой большой войны, и прилагало большие усилия для поиска союзников.
Французский министр Луи Барту
Луи Барту, фото 1913 г.
Новый министр иностранных дел Франции – Луи Барту, который был одним из главных инициаторов приглашения СССР в Лигу Наций, правильно оценил опасность, исходящую от новых властей Германии. Вначале он стал продвигать идею создания «Малой Антанты» – союза Франции с Чехословакией, Польшей, и Румынией. При этом договор с Чехословакией был дополнен заключением союза также с СССР. Государства «Малой Антанты» должны были стать гарантами независимости Австрии и оградить её от посягательств Германии. В начале марта 1934 года Барту выступил с предложением создания «Восточного пакта» – договора о взаимопомощи между СССР, Чехословакией, Польшей, Финляндией, Латвией, Эстонией и Литвой, но Эстония и Латвия заявили, что согласны заключить его лишь при условии участия Германии и Польши, которые ответили отказом. В мае-июне того же 1934 года было достигнуто соглашение о двустороннем договоре между СССР и Францией.
Разумеется, Барту ни в коей мере нельзя назвать бескорыстным другом нашей страны – он был прагматичным и дальновидным политиком, заботившимся о безопасности Франции и о её достойном месте среди великих держав. Но деятельность Барту была выгодна СССР. В случае успеха Гитлер мог и не решиться на столь смелые и даже авантюрные действия в отношении Чехословакии и Австрии – ведь германская армия была ещё очень слаба, и в случае организованного отпора фюреру пришлось бы с позором отступить. В противном случае его сместили бы собственные генералы, которые вовсе не хотели быть разбитыми армиями коалиции европейских стран. Барту задумал создать и «Средиземноморскую Антанту» – союз своей страны с Италией и Югославией.
Король Югославии Александр I Карагеоргиевич
Первый монарх Королевства сербов, хорватов и словенцев, которое затем было названо Югославией, родился 17 (30) декабря 1888 года. Он был сыном Петра Карагеоргиевича, который 11 июня 1903 года стал королём Сербии после того, как заговорщики «Чёрной руки» жестоко убили правившего там Александра Обреновича и его жену Драгу.
Рисунок французского журнала «Petit Parisien»: Александра Обреновича и его супругу выбрасывают из окна конака (дворца)
59-летний Пётр I Карагеоргиевич после церемонии миропомазания, 21 сентября 1904 г., фотография из Библиотеки Конгресса США
Были убиты также два брата королевы, премьер-министр страны Цинцар-Маркович и министр обороны Милован Павлович. Тяжелое ранение получил министр внутренних дел Белимир Теодорович. Романтизированное (и не совсем верное) описание этих событий содержится в романе В. Пикуля «Честь имею!». Прототипом русского офицера, который в этом романе красочно описывает своё участие в нападении на королевский дворец, видимо, был Александр Самойло – генерал-майор царской армии и генерал-лейтенант Красной (командовал Восточным фронтом в мае 1919 года). Он имел 6 императорских государственных наград и 11 советских (в том числе два ордена Ленина, 4 ордена Красного знамени, орден Отечественной войны 1 степени), а также орден Почётного легиона, орден Итальянской короны и несколько румынских орденов. В 1903 году он совершил разведывательную поездку по Австро-Венгрии, однако нет никаких данных о его участии в убийстве Обреновича и его жены.
Александр Самойло
Но вернёмся к Александру Карагеоргиевичу. Образование будущий король Югославии получил в элитном Петербургском Пажеском корпусе, в который он поступил в 1899 г. вместе с братьями – родным Георгием и двоюродным Павлом. Во время Балканских войн 1912-1913 гг. уже в ранге наследника престола Сербии он командовал Первой армией.
Принц Александр
25 июня (8 июля) 1914 года 26-летний Александр был назначен регентом при отце, у которого к тому времени всё ярче проявлялись признаки старческой деменции. После начала боевых действий он стал Верховным главнокомандующим, был награждён российским орденом Святого Георгия 4-й степени.
В декабре 1918 года на карте мира появилось Королевство сербов, хорватов и словенцев, будущая Югославия.
Королевство сербов, хорватов и словенцев
Монархом этой страны стал Александр. Он оказал значительную помощь русским эмигрантам.
Оказавшаяся в Югославии Мейндорф вспоминала об этом:
Бывший профессор Петербургского университета В. Д. Плетнёв утверждал, что во всей Европе только в Югославии «существовали условия для создания системы образования российской молодёжи». Известно, что король Александр финансово помогал Ивану Бунину и Константину Бальмонту.
Осенью 1934 года на миноносце «Дубровник» Александр Карагеоргиевич отправился в Марсель для встречи с министром иностранных дел Французской республики Луи Барту. Между тем, за несколько часов до прибытия короля в Марсель, в некоторых французских газетах вышли статьи о том, что хорватские усташи готовят убийство Александра Карагеоргиевича.
Владо Черноземский
Убийца короля Александра – Величко Димитров Керин, был известен также как Владо Георгиев Черноземский, Владо Димитров Черноземский, Владимир Димитров Владимиров, Питер Келемен, Рудольф Сук и Владо Шофёр (Шофьора). Родился он 19 октября 1897 года в болгарском селе Каменица (в настоящее время – город Велинград). Утверждают, что в молодости был склонен к злоупотреблению алкоголем, но смог «завязать» и даже стал вегетарианцем. После начала I мировой войны был призван в армию и служил в инженерных частях, по её завершении работал часовщиком и водителем автомобиля (отсюда один из его «псевдонимов» – «Шофёр»). После демобилизации женился (в 1919 году), имел одну дочь.
В 1922 году Владо вступил во Внутреннюю Македонскую революционную организацию, став членом повстанческого отряда («четы») воеводы Ивана Барлио, затем, в 1923 году, перешёл в чету Траяна Лакашки (Лакавишки), которая действовала в отошедшем к Югославии регионе Вардарская Македония.
Подразделение воеводы Траяна Лакашки, второй слева – Владо Черноземский
За год он принял участие в 15 крупных и мелких стычках с югославской полицией, выделяясь среди других боевиков мужеством, хладнокровием и дисциплиной, скоро стал известен, как один из лучших стрелков ВМРО – за 30-40 секунд мог сделать десять точных выстрелов. В результате руководство организации назначило его «штатным киллером», поручая убийства неугодных лиц. Вначале он убил члена болгарской коммунистической партии Димо Хаджидимова, был арестован и приговорён к смертной казни, но сумел бежать. Затем, в 1930 году, «ликвидировал» своего однопартийца Наума Томалевского и его телохранителя – снова был приговорён к смерти, но его помиловали в 1932 году. Выйдя из тюрьмы, стал военным инструктором хорватских усташей – вначале в итальянском тренировочном лагере в Боргеторо, затем – в венгерском лагере Янка-Пушта. С хорватскими усташами болгарин Черноземский сблизился на почве взаимной ненависти к сербам, в составе государства которых, как вы помните, вошла отторгнутая от Болгарии Вардарская Македония.
Странный приём высокого гостя
Утверждают, что Александр Карагеоргиевич старался не принимать участия в публичных мероприятиях по вторникам, поскольку в этот день недели умерли трое членов его семьи. Но именно во вторник – 9 октября 1934 года, около 14 часов дня и прибыл в Марсель эсминец «Дубровник», на котором находился данный монарх. Здесь его уже ожидали министр иностранных дел Луи Барту, военно-морской министр Франсуа Пьетри, бывший начальник штаба Салоникского Фронта генерал Альфонс Жорж и другие официальные лица. Французские власти почему-то отказались от предложения англичан, которые готовы были помочь в обеспечении безопасности прибывающего короля Югославии и прислать лучших агентов Скотланд-Ярда. Сами же они его приём организовали просто безобразно. Автомобиль, в который сели Александр, Барту и Жорж, был арендован в обычном гараже, это оказался небронированный лимузин «Деляж-ДМ» с откидным верхом в задней части кабины.
Король Югославии Александр I и министр иностранных дел Франции Луи Барту, 9 октября 1934 г.
Вместо запланированного эскорта из 12 полицейских на мотоциклах, автомобиль Александра и Барту сопровождали всего два кавалериста – полковник Пиоле и майор Вигуру. Был ещё конный взвод, но он выполнял чисто церемониальные функции – двигался впереди и не имел возможности защитить высокопоставленных пассажиров. Полицейских по пути следования было выставлено мало (один на 10 метров), и они стояли спиной к тротуару, то есть не видели, что происходит за их спинами. Югославским охранникам короля было предписано оставаться на борту «Дубровника». Вдобавок ко всему, водитель вёл автомобиль со скоростью всего 4 километра в час – в 5 раз меньшей, чем была определена инструкциями. Неудивительно, что югославский король очень нервничал. Забеспокоился и Барту.
Убийство Александра Карагеоргиевича и Луи Барту
Владо Черноземский атаковал автомобиль с Александром и Барту около 16:20 у площади Биржи. Пиоле не смог помешать ему, так как его лошадь, испугавшись, встала на дыбы. Запрыгнув на подножку автомобиля, Черноземский дважды выстрелил в короля, а затем – четыре раза в сидевшего впереди генерала Жоржа. Наконец, последним выстрелом он ранил одного из полицейских.
Черноземский на подножке автомобиля
Ранение в руку получил и Барту. Однако в 1974 году были опубликованы результаты баллистической экспертизы, проведённой ещё в 1935 году: они однозначно указывали на то, что убийцей Барту стал один из французских полицейских. Дело в том, что оружием Черноземского был маузер 1895 года, калибр его пуль – 7,62-мм.
Пистолет Владо Георгиева Черноземского в Национальном музее Белграда
А выстрел в министра был произведён из револьвера модели 1892 года с калибром пуль 8-мм – именно такие пистолеты состояли на вооружении французской полиции.
У югославских сепаратистов действительно не было повода убивать французского министра, их целью был именно ненавистный им король. А полицейские, открыв беспорядочный огонь, убили ещё двух случайных людей и ранили 10.
Надо сказать, что рана Барту была совсем не опасна для жизни, но кто-то перетянул жгутом его руку не выше, а ниже раны, что усугубило кровотечение и привело к смерти от большой кровопотери, адекватно возмещать которую тогда ещё не умели. И потому стали высказываться предположения, что убийство Барту было осуществлено сотрудниками французских спецслужб по заказу кого-то из его политических оппонентов. Именно этим якобы объясняется игнорирование сведений о готовящемся покушении на короля Александра, отказ от помощи Скотланд-Ярда, странный выбор автомобиля и многочисленные нарушения в организации его движения, вопиющая ошибка при оказании медицинской помощи раненому Барту. Однако, возможно, дело действительно было в элементарной некомпетентности и халатности организаторов встречи.
Но что же происходило после роковых выстрелов Черноземского? Полковник Пиоле, справившись с испуганной лошадью, подъехал к автомобилю и два раза ударил нападавшего по голове саблей, потом в него дважды выстрелили полицейские, а затем стали бить стоявшие вокруг люди.
Пийоль наносит удар саблей по голове убийцы короля Югославии Александра I
Это также настораживает сторонников «французского следа» – Черноземского будто специально убивали, хотя для установления всех обстоятельств покушения его, конечно же, его следовало взять живым. Однако, несмотря на все «старания», Черноземский был ещё жив, его доставили в больницу, где, как утверждают, ему даже не попытались оказать помощь. Так и не придя в сознание, он умер через несколько часов. Любопытно, что в болгарских городах Благоевград и Велинград (место рождения убийцы) до сих пор есть улицы Владо Черноземского.
Из Парижа срочно прибыл президент Франции Лебрен.
Королева Мария (вдова Александра I) и президент Франции Альбер Лебрен
Гроб с телом покойного короля доставили на эсминец «Дубровник», который отплыл в Югославию.
После окончания II мировой войны в одной из немецких газет прошла публикация о якобы обнаруженном письме Геринга, из которого следовало, что план террористического акта в Марселе был составлен по приказу Гитлера и носил название «Тевтонский меч». Но официального подтверждения данная версия так и не получила.
После теракта в Марселе в Италии был арестован лидер усташей Анте Павелич, следствие по его делу продолжалось два года, но так и не было доведено до конца.
Во Франции в ночь на 11 октября были арестованы прибывшие в Марсель с Черноземским усташи Звонимир Поспишил и Милан Бабич, 15 октября сдался последний член этой группы – Михо Краль. 12 февраля 1936 года они были приговорены к пожизненной каторге, что вызвало неудовольствие югославских властей, которые надеялись на смертный приговор. После поражения Франции в 1940 году все трое были освобождены, Бабич даже стал одним из двух заместителей Павелича. В июне 1941 года Поспишил, Бабич и Краль погибли при подавлении восстания сербов Восточной Герцеговины. Анте Павелич объявил восьмидневный траур, одна из хорватских газет целый разворот посвятила рассказу о «героической» смерти Бабича в бою против сербских четников.
Последствия террористического акта в Марселе
После смерти Луи Барту его многообещающие замыслы и планы были забыты. Новым министром иностранных дел стал Пьер Лаваль, который пытался выстраивать союзнические отношения с Италией, но был противником сближения с Германией. Позже он стал членом первого Вишистского правительства, в 1942-1944 гг. занимал пост премьер-министра и теперь уже выступал как сторонник сотрудничества с Германией.
Отношения Югославии с Францией значительно охладели, а с Италией и Венгрией, которые поддерживали усташей, и вовсе резко обострились. Новым королём Югославии стал старший сын убитого Александра I – 11-летний Пётр, который вынужден был прервать обучение в престижной английской школе «Сандройд» и вернуться на родину. Но государством управлял регент – двоюродный дядя Петра Павел, который, в отличие от своих соотечественников, не считал императорскую Россию защитницей сербов и говорил, что та «никогда не была на нашей стороне».
Тем не менее именно в период его правления (в 1940 году) были, наконец, установлены дипломатические отношения между Советским Союзом и Югославией. Впрочем, СССР был уже признан правительствами практически всех стран, дальше тянуть с его признанием уже не было никакого смысла.
25 марта 1941 года Павел санкционировал подписание протокола о присоединении Югославии к Тройственному пакту, правда, с оговорками – в Югославию не вводились иностранные войска, территория страны не использовалась для транзита военных грузов, югославы имели право не отправлять своих солдат на чужие войны.
Князь-регент Павел и Адольф Гитлер
Но даже такой договор вызвал возмущение сербов, которые тогда говорили:
27 марта 1941 года группа офицеров во главе с генералом Симоновичем отстранила Павла от власти. Это привело к агрессии со стороны Германии и её союзников. Югославская армия была быстро разгромлена (с 6 по 11 апреля 1941 г.), но в стране началась партизанская война, в которой на стороне оккупантов выступили хорватские усташи, совершившие множество зверств по отношению к мирному населению Сербии. Было создано марионеточное хорватское государство, в состав которого вошли Босния и Герцеговина. 30 апреля 1941 г. в нём были приняты расовые законы, согласно которым хорваты объявлялись гражданами «первого сорта» и «арийцами», а люди других национальностей ограничивались в правах.
Гитлер и вождь усташей Анте Павелич в Берхтесгадене, июль 1941 года
Единая Югославия возродилась как социалистическая федерация, которая пользовалась большим уважением во всём мире и достигла значительных успехов в экономике и в социальной сфере. Однако эта вполне благополучная страна была развалена националистами почти сразу после смерти И. Тито.
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