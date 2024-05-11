Украинский источник: Ситуация в Красногоровке приближается к «катастрофической»

Положение украинских формирований в Красногоровке на Авдеевском участке фронта становится все более худшим. Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.По утверждению информационного ресурса, ситуация на фронте на данном участке близка к «катастрофической». В настоящее время Вооруженные силы Российской Федерации продолжают штурм Красногоровки с восточного направления. Как считают украинские военные эксперты, подразделения российской армии сейчас готовятся к завершающему этапу в штурме Красногоровки.С юго-западного направления подразделениям российской армии удалось прорваться на территорию огнеупорного завода, который в последнее время был превращен в опорный пункт ВСУ. В итоге положение украинских формирований в Красногоровке значительно ухудшилось.Ранее ряд украинских военных источников сообщал об отступлении подразделений ВСУ из восточных кварталов Красногоровки. Такое решение было принято командованием украинской армии в связи с большим риском окружения группировки ВСУ наступающими подразделениями российской армии. Поэтому и было принято решение срочно начать отступление из восточных кварталов Красногоровки.По прогнозам ряда военных экспертов, штурм Красногоровки российскими войсками может завершиться в течение ближайших полутора недель падением украинской обороны.

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