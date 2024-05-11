Украинский источник: Ситуация в Красногоровке приближается к «катастрофической»

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Украинский источник: Ситуация в Красногоровке приближается к «катастрофической»

Положение украинских формирований в Красногоровке на Авдеевском участке фронта становится все более худшим. Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

По утверждению информационного ресурса, ситуация на фронте на данном участке близка к «катастрофической». В настоящее время Вооруженные силы Российской Федерации продолжают штурм Красногоровки с восточного направления. Как считают украинские военные эксперты, подразделения российской армии сейчас готовятся к завершающему этапу в штурме Красногоровки.

С юго-западного направления подразделениям российской армии удалось прорваться на территорию огнеупорного завода, который в последнее время был превращен в опорный пункт ВСУ. В итоге положение украинских формирований в Красногоровке значительно ухудшилось.


Ранее ряд украинских военных источников сообщал об отступлении подразделений ВСУ из восточных кварталов Красногоровки. Такое решение было принято командованием украинской армии в связи с большим риском окружения группировки ВСУ наступающими подразделениями российской армии. Поэтому и было принято решение срочно начать отступление из восточных кварталов Красногоровки.

По прогнозам ряда военных экспертов, штурм Красногоровки российскими войсками может завершиться в течение ближайших полутора недель падением украинской обороны.
5 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +2
    Сегодня, 10:26
    Там уже все решено, скоро оформим взятие!
    Вчера добили остатки гарнизона на заводе огнеупоров, в микрорайоне Солнечный остался вариант уйти по реке, все остальное в низине, то есть максимум три дня сопротивления...
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:27
    «Ситуация в Красногоровке приближается к "катастрофической"» —

    — Это с какой стороны смотреть ...
  3. faterdom Звание
    faterdom
    +4
    Сегодня, 10:35
    Скоро "Курахово незначительный населенный пункт для Украины". После чего возникнет новый веер перспективных направлений для выбора ударов. И Угледар окажется почти отрезанным, а то и не почти.
  4. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +6
    Сегодня, 10:36
    Украинство как бешенная собака. Вырвать зубы,когти и выкинуть. Пущай скачет..
  5. Алексей G Звание
    Алексей G
    0
    Сегодня, 12:36
    штурм Красногоровки российскими войсками может завершиться в течение ближайших полутора недель падением украинской обороны.

    Ну судя по карте эта Красногоровка окружена с трех сторон и понятно, что всукам там каюк!