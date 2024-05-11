Опубликованы кадры поражения ЗРК Patriot ВСУ ударом ОТРК «Искандер» в Запорожской области
В сети опубликованы кадры поражения ЗРК Patriot и РЛС AN/MPQ-65 боевиков киевского режима ракетным ударом ОТРК «Искандер». Как утверждается, система ПВО противника была выявлена в районе города Гуляйполе в оккупированной ВСУ части Запорожской области.
На снятых при помощи беспилотника кадрах объективного контроля можно увидеть, как в непосредственной близости от пусковой установки ЗРК ВСУ прилетает российская ракета, вследствие чего системе ПВО наносятся повреждения.
Ранее сообщалось, что власти США намерены выделить Киеву очередной пакет военной помощи на 400 миллионов долларов. Соответствующее распоряжение подписал американский президент Байден.
Предполагается, что в новый пакет войдут дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для них. Кроме того, США планируют передать украинским боевикам ракеты для ЗРК Patriot, ПЗРК Stinger, артиллерийских снарядов калибром 155 и 105 мм, ракет TOW, Javelin, противотанковых комплексов AT-4, БМП Bradley, патрульных катеров, стрелкового оружия и запчастей.
При этом ввиду широкой номенклатуры вошедших в пакет вооружений и с учетом ограниченной суммы выделенных на военную поддержку Киеву средств очевидно, что Киев не получит значительных объемов ракет для ЗРК Patriot.
Если даже ракеты к Patriot составят половину всего пакета, то ВСУ получили бы не более двухсот устаревших MIM-104A/B либо менее полусотни более новых PAC-2 или PAC-3. Таким образом, очередной пакет американской военной помощи не решит проблем боевиков киевского режима с ПВО.
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