Опубликованы кадры поражения ЗРК Patriot ВСУ ударом ОТРК «Искандер» в Запорожской области

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Опубликованы кадры поражения ЗРК Patriot ВСУ ударом ОТРК «Искандер» в Запорожской области

В сети опубликованы кадры поражения ЗРК Patriot и РЛС AN/MPQ-65 боевиков киевского режима ракетным ударом ОТРК «Искандер». Как утверждается, система ПВО противника была выявлена в районе города Гуляйполе в оккупированной ВСУ части Запорожской области.

На снятых при помощи беспилотника кадрах объективного контроля можно увидеть, как в непосредственной близости от пусковой установки ЗРК ВСУ прилетает российская ракета, вследствие чего системе ПВО наносятся повреждения.




Ранее сообщалось, что власти США намерены выделить Киеву очередной пакет военной помощи на 400 миллионов долларов. Соответствующее распоряжение подписал американский президент Байден.

Предполагается, что в новый пакет войдут дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для них. Кроме того, США планируют передать украинским боевикам ракеты для ЗРК Patriot, ПЗРК Stinger, артиллерийских снарядов калибром 155 и 105 мм, ракет TOW, Javelin, противотанковых комплексов AT-4, БМП Bradley, патрульных катеров, стрелкового оружия и запчастей.

При этом ввиду широкой номенклатуры вошедших в пакет вооружений и с учетом ограниченной суммы выделенных на военную поддержку Киеву средств очевидно, что Киев не получит значительных объемов ракет для ЗРК Patriot.

Если даже ракеты к Patriot составят половину всего пакета, то ВСУ получили бы не более двухсот устаревших MIM-104A/B либо менее полусотни более новых PAC-2 или PAC-3. Таким образом, очередной пакет американской военной помощи не решит проблем боевиков киевского режима с ПВО.

36 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +7
    Сегодня, 10:28
    Глобальный спор интернета, мое мнение, это макет!
    Нет детонации, нет людей, нет движухи. Три чувака, которые там засветились, как раз и есть операторы макета.
    Вчера на Военной хронике долго спорили, но так и не пришли к единому мнению...
    Зато Бук с НАТОвскими приблудами был четко поражен и вопросов нет!
    1. alebdun2000 Звание
      alebdun2000
      +8
      Сегодня, 10:36
      Всё возможно, поживём увидим. Боюсь сглазить , но работу патриотов не видно на фронте, где сбитие самолётов? Наши сбрасывали и сбрасывают бомбы на опорники всу, по 1000 человек в день убитых и покалеченых всушников , это цена за то что они прячут патриоты далеко. А украинская энергосистема чем прикрывается , если её выносят день через день? Даже в киеве
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 10:37
        Такую территорию прикрыть уже не чем, столько Пэтриотов нет, чтобы это все закрыть!
      2. Аргон Звание
        Аргон
        -2
        Сегодня, 11:12
        Скорее уничтожен макет дабы не нервировать наших летчиков...
    2. Аргон Звание
      Аргон
      +1
      Сегодня, 10:42
      Да. Возгорание должно было быть. Вон, даже лес начал гореть.и макет не из дерева явно. Хороший такой, не дешёвый.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        -2
        Сегодня, 10:50
        Я смотрел видео макетов от НАТО, там практически один в один их делают...
        1. Аргон Звание
          Аргон
          0
          Сегодня, 11:12
          И цена этих макетов 10000$
          1. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            -1
            Сегодня, 11:15
            Они не дешевые, это точно!
            1. Аргон Звание
              Аргон
              0
              Сегодня, 11:15
              https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/20407927
    3. Аргон Звание
      Аргон
      -2
      Сегодня, 10:52
      Если это макет, то рядом будет и оригинал. Нужно искать
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 10:53
        Это как грибы! Нашел мухомор, значит рядом растет белый)))
      2. Кот Александрович Звание
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 12:16
        Смотря что считать "рядом"...
    4. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +2
      Сегодня, 11:10
      Глобальный спор интернета, мое мнение, это макет!
      ..ну макеты тоже уничтожать надо...что б их меньше светилось....по этому без разницы макет или реал...валить надо всё...тем не менее мосты западного бандерлянда по прежнему целы и невредимы...лучше б по ним лупанули...и не было б ни макетов ни реалов...да вообще ни чего б не было
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 11:14
        Друг мой, вопрос стоимости такого варианта)))
        1. Крымский партизан 1974 Звание
          Крымский партизан 1974
          0
          Сегодня, 11:16
          Друг иой, вопрос стоимости такого варианта)))
          ...именно какого варианта? ..мочить мосты?...да господи....мочат ТЭС и прочие сараи с наркоманами...а мосты не...такая сложная задача в нынешнем мире?
  2. Victor19 Звание
    Victor19
    +2
    Сегодня, 10:44
    Сравниваю с Покровском 9 марта. На взрывы патриота не похоже. Тогда был знатный фейерверк!
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      -2
      Сегодня, 10:51
      За то и речь! И расстояние слишком небольшое для комплекса...
  3. oleg1263 Звание
    oleg1263
    +2
    Сегодня, 10:45
    "Искандер" - хорош ! Установка - имитация. На 15 секунде видно пустые отсеки для ракет. Да и место слишком открытое для комплекса.
  4. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 10:46
    Будем надеяться, что на месте оператора сидел какой-нибудь матрасник! А лучше несколько wink
  5. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    -1
    Сегодня, 10:46
    это макет на 99%
    нет экипажа, нет детонации, ничего не двигается
  6. юрий Л Звание
    юрий Л
    -2
    Сегодня, 10:47
    Похоже действительно бронебойный макет.500кг рядом взорвалось,а он даже угол наклона не изменил.МО хоть смотрит перед выкладыванием ролики?
    1. Аргон Звание
      Аргон
      -3
      Сегодня, 10:51
      Ролики то что? Где разведка? Как можно было на такое купиться? Или я не понимаю чего то? Может это демонстрация того что у нас ракет завались много? Зная, что это макет , бить по нему? recourse
      1. ALCA056000 Звание
        ALCA056000
        +2
        Сегодня, 11:13
        Где разведка ? Да тут вся по клавишам стучит - ни на что не купится и каждую ракету считает. А там что, там бестолковые все на фронте, ничего не умеют, ничего не понимают. Собрать бы всех умников и туда - на деле себя демонстрировать.
        1. Аргон Звание
          Аргон
          -2
          Сегодня, 11:15
          У меня нет сомнений на счёт компетентности наших, но есть интерес. Для чего бить по макетам? Либо для картинки, либо чтоб не нервировать летчиков, либо для ещё чего то
          1. Arisaka Звание
            Arisaka
            0
            Сегодня, 11:53
            Вы же понимаете, что макеты для того и существуют, чтобы имитировать максимально приближенно реальный объект, но дёшево. И в таком количестве, чтобы невозможно было доразведать, где настойщий, а где фальшивый. Чтобы всё, что оставалось - бомбить всё, в надежде угадать. А макеты уменьшают математическое ожидание успеха противника в этом.
            Нельзя доразведать сотни, а может тысячи макетов. Они макимально неотличимы с коптера/спутника от настоящего.
          2. ALCA056000 Звание
            ALCA056000
            +2
            Сегодня, 11:55
            Я в таких ситуациях в первую очередь считаю, что тем, кто "на земле" виднее. Само собой, исключать какие-то "косяки" нельзя, даже "дружеский огонь" сплошь и рядом бывает, но... как минимум, не нам тут с диванов их осуждать и подсказывать. Доверие и поддержка - наш долг, а не ошибается только тот, кто ничего не делает. Объяснять нам тоже никто ничего не обязан - война идёт, в том числе и информационная, про это не надо забывать.
        2. Aken Звание
          Aken
          0
          Сегодня, 12:46
          Собрать бы всех умников и туда - на деле себя демонстрировать.

          Теоретически - хорошая идея. Но бестолковые умников не пустят. Один уже попытался. И где он?
  7. Aken Звание
    Aken
    -1
    Сегодня, 10:53
    Бандерлоги могут записать себе в актив уничтоженную ракету Искандера.
    Макеты пригодны к дальнейшему использованию.
  8. Cympak Звание
    Cympak
    -3
    Сегодня, 10:54
    Это скорее всего макет. Направляющие ракет на пусковой установке смотрят в одну сторону, а РЛС развернута в противоположную.
  9. Denis812 Звание
    Denis812
    -2
    Сегодня, 11:00
    Да макет это 100% видно же по последствиям взрыва.
    Радует разве что точность попадания и разлет осколков.
  10. Petio Звание
    Petio
    0
    Сегодня, 11:15
    Ето скорее всего макет. Но Бук с ракетами RIM-7 действително поразили
  11. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    Сегодня, 11:18
    И снова эта необычная ракета «Искандер» уничтожила самое современное американское оружие.
  12. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 11:28
    Во чудеса, макет прочнее самого патриврота laughing Хочу себе загородный дом из такого материала, которому искандер не будет страшен! good feel
  13. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 11:54
    ПУ стоит открыто в центре поля?))) Гуляй - Поле - это практически ЛБС. Кто-то притащил дальнобойный, дефицитный ЗРК прямо на "0"? Даже говорить не о чем.
  14. Ghost1 Звание
    Ghost1
    +1
    Сегодня, 11:56
    Взрыв мощный как и ударная волна, но после этого там что-то осталось стоят.
  15. Село Звание
    Село
    0
    Сегодня, 13:18
    Ракет не было вот и отсутствие детонации. Если бы это был макет, то фанера бы разлетелась, или вы думаете макеты из металла бронированного делают. А стоял так комплекс тк готовился к передислокации.