Посол Германии в Киеве: Украину не примут в НАТО, пока идет война

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Посол Германии в Киеве: Украину не примут в НАТО, пока идет война

Нынешние украинские власти продолжают идти по пути который приведёт страну в НАТО и Евросоюз, упрямо стараясь не замечать, что именно подобная политика привела Украину на край пропасти.

Однако на Западе никто Украину к себе принимать не собирается, а лишь использует её в антироссийской политике. По словам немецкого посла на Украине Мартина Егера, пока продолжаются военные действия, говорить о членстве Украины в НАТО нет смысла.

Есть консенсус и в НАТО, и я думаю, и здесь на Украине, что членство в НАТО нереально, пока идет война

- сказал Егер в интервью украинским СМИ.

Дипломат заявил, что Запад не даёт указаний Киеву и он сам решает, какие будут его дальнейшие действия. Однако при этом посол Германии не поддержал заключения новых соглашений, которые предусматривали бы заморозку военных действий по сложившейся линии фронта.

Егер также отметил, что Берлин полностью «поддерживает формулу мира президента Зеленского», добавив, что она является «подходящим подходом, чтобы закончить эту войну». Очевидно, немецкий дипломат слеп, если не видит, что сегодня условия диктует не Зеленский, а Россия.

Напомним, что с 2014 года, когда после госпереворота на Украине был свергнут президент Янукович, новые власти отменили внеблоковый статус страны и взяли курс на вступление в западные блоки и организации. В 2017 году членство в НАТО было провозглашено одним из внешнеполитических приоритетов Украины. В 2020 году Украина получила статус партнёра НАТО с расширенными возможностями. А в сентябре 2022 года страна подала заявку на вступление в альянс в ускоренном порядке.
13 комментариев
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  1. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +3
    Сегодня, 10:48
    Берлин полностью «поддерживает формулу мира президента Зеленского»
    Незадача в том, что Россия эту формулу не поддерживает. request
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +2
      Сегодня, 10:52
      Когда война закончится, принимать будет некого)))
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 11:05
        Когда война закончится, принимать будет некого)))
        Для нас это вариант очень даже неплохой wink
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +3
          Сегодня, 11:09
          Я перефразирую, это для них неплохой вариант)))
  2. kventinasd Звание
    kventinasd
    +2
    Сегодня, 10:48
    Украину не примут в НАТО, пока идет война

    Её никуда вообще не должны принять, кроме как в состав РФ.
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 10:48
    Чубатеньким, в очередной раз,повесили морковку.)
  4. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 10:50
    Есть консенсус и в НАТО, и я думаю, и здесь на Украине, что членство в НАТО нереально, пока идет война

    - сказал Егер в интервью украинским СМИ.
    "слюстрировать" его! laughing
    п.с. наркоте зе осталось 10 суток править укрейхом. Потом он босОта.
    1. dauria Звание
      dauria
      0
      Сегодня, 10:59
      зе осталось 10 суток править укрейхом

      Почему такая уверенность ? Все "конституции" можно "поправить". Чай не закон Ома . ( Да и тот работает с оговорками )
      1. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        -1
        Сегодня, 11:13
        dauria
        (Алексей)
        0
        Сегодня, 10:59
        Новый
        зе осталось 10 суток править укрейхом

        Почему такая уверенность ? Все "конституции" можно "поправить". Чай не закон Ома . ( Да и тот работает с оговорками )
        Да, и тут я согласен с Вами. Если они море Чёрное выкопали), то на бумаге исправить - как два пальца об асфальт)).
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:50
    «Есть консенсус и в НАТО, и я думаю, и здесь на Украине, что членство в НАТО нереально» —

    — Против "консенсуса" не попрёшь ...
  6. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 10:55
    Посол Германии в Киеве: Украину не примут в НАТО, пока идет война

    Морковку отодвинули! fellow laughing
    Её никогда не примут туда. request
    России не нужна под боком ещё одна страна наты, хватит и триболтусов с пшеками.
    Да и останется ли вообще окраина украиной, тот ещё вопрос. what lol
  7. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 11:03
    В 2020 году Украина получила статус партнёра НАТО с расширенными возможностями
    А "расширенные возможности", это чего? Призывать на службу эпилептиков, инвалидов и заключённых? wink
  8. Taskhyl
    Taskhyl
    -3
    Сегодня, 11:05
    Да какая разница-примут, не примут. Украина уже де-факто в НАТО. Вот и все. Только про всякую фигню, типа 5-ой статьи, упоминать не надо!