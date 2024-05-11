Есть консенсус и в НАТО, и я думаю, и здесь на Украине, что членство в НАТО нереально, пока идет война

Нынешние украинские власти продолжают идти по пути который приведёт страну в НАТО и Евросоюз, упрямо стараясь не замечать, что именно подобная политика привела Украину на край пропасти.Однако на Западе никто Украину к себе принимать не собирается, а лишь использует её в антироссийской политике. По словам немецкого посла на Украине Мартина Егера, пока продолжаются военные действия, говорить о членстве Украины в НАТО нет смысла.- сказал Егер в интервью украинским СМИ.Дипломат заявил, что Запад не даёт указаний Киеву и он сам решает, какие будут его дальнейшие действия. Однако при этом посол Германии не поддержал заключения новых соглашений, которые предусматривали бы заморозку военных действий по сложившейся линии фронта.Егер также отметил, что Берлин полностью «поддерживает формулу мира президента Зеленского», добавив, что она является «подходящим подходом, чтобы закончить эту войну». Очевидно, немецкий дипломат слеп, если не видит, что сегодня условия диктует не Зеленский, а Россия.Напомним, что с 2014 года, когда после госпереворота на Украине был свергнут президент Янукович, новые власти отменили внеблоковый статус страны и взяли курс на вступление в западные блоки и организации. В 2017 году членство в НАТО было провозглашено одним из внешнеполитических приоритетов Украины. В 2020 году Украина получила статус партнёра НАТО с расширенными возможностями. А в сентябре 2022 года страна подала заявку на вступление в альянс в ускоренном порядке.