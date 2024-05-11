Немецкая пресса: в ЕС согласовали гарантии безопасности для Киева

На фоне подписания Киевом двусторонних соглашений о гарантиях безопасности с целым рядом западных стран Евросоюз подготовил свою версию договора, предусматривающего дополнительные обязательства со стороны содружества перед Украиной.Как пишет немецкая газета Welt am Sonntag, вышеупомянутый документ содержит 11 страниц с пунктами о военной, политической и экономической помощи Киеву со стороны Евросоюза, которая будет оказываться до тех пор, пока Украина не вступит в НАТО и ЕС.В материале говорится, что проект договора уже согласовали все 27 стран-участниц содружества. На данный момент ведется обсуждение европейских гарантий безопасности непосредственно с киевскими властями. Ожидается, что документ будет подписан в конце июня – начале июля текущего года.Журналисты немецкого издания, которым удалось ознакомиться с предварительным содержанием будущего договора, отметили, что Брюссель обещает Киеву «немедленные консультации» в случае атак на территорию Украины, продолжение поставок вооружения и обучение солдат ВСУ. При этом договор исключает отправку воинского контингента стран ЕС для участия в боевых действиях.Кроме того, Евросоюз обещает помочь Украине в восстановлении инфраструктуры.Что характерно, со слов авторов материала, вышеупомянутый документ не будет носить юридически обязывающего характера.

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