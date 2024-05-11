Немецкая пресса: в ЕС согласовали гарантии безопасности для Киева

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Немецкая пресса: в ЕС согласовали гарантии безопасности для Киева

На фоне подписания Киевом двусторонних соглашений о гарантиях безопасности с целым рядом западных стран Евросоюз подготовил свою версию договора, предусматривающего дополнительные обязательства со стороны содружества перед Украиной.

Как пишет немецкая газета Welt am Sonntag, вышеупомянутый документ содержит 11 страниц с пунктами о военной, политической и экономической помощи Киеву со стороны Евросоюза, которая будет оказываться до тех пор, пока Украина не вступит в НАТО и ЕС.

В материале говорится, что проект договора уже согласовали все 27 стран-участниц содружества. На данный момент ведется обсуждение европейских гарантий безопасности непосредственно с киевскими властями. Ожидается, что документ будет подписан в конце июня – начале июля текущего года.

Журналисты немецкого издания, которым удалось ознакомиться с предварительным содержанием будущего договора, отметили, что Брюссель обещает Киеву «немедленные консультации» в случае атак на территорию Украины, продолжение поставок вооружения и обучение солдат ВСУ. При этом договор исключает отправку воинского контингента стран ЕС для участия в боевых действиях.

Кроме того, Евросоюз обещает помочь Украине в восстановлении инфраструктуры.

Что характерно, со слов авторов материала, вышеупомянутый документ не будет носить юридически обязывающего характера.
16 комментариев
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  1. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 10:54
    Как согласовали так и рассогласуют...содержать вечно fool ....ну,ну...
    1. Alex Nevs Звание
      Alex Nevs
      0
      Сегодня, 11:26
      Пусть теперь внедряют эти гарантии.
      1. Чёрный Звание
        Чёрный
        +2
        Сегодня, 11:29
        Те же яйца, только в профиль.
        Очередные обещания хохлам, которыми можно только подтереться laughing
        И опять же, вся эта риторика для внутреннего электората, скоро выборы в Европарламент, и что-то мне подсказывает, нынешний состав изменится кардинально.
        1. НИКНН Звание
          НИКНН
          +2
          Сегодня, 11:47
          отметили, что Брюссель обещает Киеву «немедленные консультации» в случае атак на территорию Украины, продолжение поставок вооружения и обучение солдат ВСУ.
          Все это понятно, но вот договор вроде должен включать в себя не одну сторону, Интересно бы посмотреть, что в обязанностях сторон для украины прописано... Что то по типу взамен украина должна вечно вести войну с Россией и обеспечивать мясом боевые действия, проводить террористические акты на территории России, без разговоров и предварительных условий отдать всю территорию в распоряжение ЕС...... Должны же какие то обязанности на стороне Украины быть. А тут видится что ЕС вот договорились, кормить украину на халяву и если чего , то проконсультировать. Договор на 11 листах вроде.
  2. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    0
    Сегодня, 10:54
    Мне непонятно, что это значит? В чем суть этих гарантий? Или это как гарантии чехам от англичан и французов перед ВМВ?)))
    1. fif21 Звание
      fif21
      0
      Сегодня, 11:50
      Цитата: Михаил-Иванов
      В чем суть этих гарантий?

      Анекдот : Встретились на Эльбе три солдата .Англичанин - мне сон приснился , что нашего командующего назначили командовать армиями Европы ! Американец - а мне приснилось , что наш командующий назначен командовать всеми армиями мира ! Русский - мужики! А мне сон приснился , что наш старшина их не утвердил .
      Так и тут - Запад может давать любые гарантии Украине , но если гарантии не утвердит Путин , грош им цена . hi
  3. Victor19 Звание
    Victor19
    +3
    Сегодня, 10:57
    Особенно улыбнули «немедленные консультации» в случае атак на территорию Украины". Последнюю пристрелить как бешеную собаку.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 11:10
      Особенно улыбнуло последнее предложение о необязательности исполнения yes
    2. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +1
      Сегодня, 11:11
      А, меня улыбнуло это: "Евросоюз обещает помочь Украине в восстановлении инфраструктуры"
      Типа: "Все починим, за ваши деньги".
  4. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 10:57
    Брюссель обещает Киеву «немедленные консультации» в случае атак на территорию Украины, продолжение поставок вооружения и обучение солдат ВСУ. При этом договор исключает отправку воинского контингента стран ЕС для участия в боевых действиях.

    Разве это гарантии безопасности - это псевдогарантии помощи, но не безопасности, да и помощь такая типа - "хотим поможем хотим бросим", то есть ничего обязательного.
    Лишь бы против России кто-то воевал.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 11:08
      Лишь бы против России кто-то воевал
      Как закончатся майданутые, в ход пойдут прибалты wink
      1. Irokez Звание
        Irokez
        +1
        Сегодня, 11:12
        Сомневаюсь. Какие из них вояки да и НАТОвская это территория очень уж опасно им ввязываться в войну.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:57
    «В ЕС согласовали гарантии безопасности для Киева» —

    — Чем ближе наши к Киеву,тем "безопасней и безопасней" ...
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 11:01
    Обсуждать бессмысленное, бессмысленно.
    Про такое можно сказать, черти что и с боку бантик.
  7. aleks700 Звание
    aleks700
    0
    Сегодня, 11:04
    Большие гарантии чем сейчас только война с НАТО. На прямой конфликт с гибелью сотен тысяч эуропейцев они вряд ли пойдут.
  8. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 11:07
    Брюссель обещает Киеву «немедленные консультации» в случае атак на территорию Украины
    Обещает консультации wink wink wink