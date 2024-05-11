Глава киевского режима высказался об анонсах военной помощи Запада Украине

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Глава киевского режима высказался об анонсах военной помощи Запада Украине

Несмотря на то, что Запад объявляет о новых пакетах военной помощи Украине, одних объявлений недостаточно. Самое главное требование Украины заключается в реальной передаче оружия, а не только анонсах данных планов. Такой пост оставил в своем аккаунте в социальной сети президент Украины Владимир Зеленский.

Как отметил глава киевского режима, очень важно, чтобы Украина именно получала вооружение от стран Запада, а не просто слышала обещания предоставления военной помощи. Западная пресса также отмечает, что глава киевского режима не очень доволен тем, что США и Евросоюз отдают предпочтение анонсам военной помощи, а не ее реальному оказанию.

Украинское руководство давно критиковало Запад за «недостаточное», по его мнению, оказание военной помощи. С недостатком военной помощи, особенно боеприпасов и наступательных средств вооружений, киевский режим связывает и провалы украинских войск на фронте.

Неоднократно высшие должностные лица Украины обвиняли Запад в том, что именно из-за несвоевременной помощи украинская армия якобы и стала терпеть поражение за поражением на линии фронта.

Напомним, что ранее власти США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на общую сумму в 400 миллионов долларов. В то же время, американская администрация признает успехи российской армии в течение последнего времени.
16 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 11:09
    Игра на публику продолжается.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 11:16
      Дожил бы он до 20-го мая... А то, Запад потеряет друга)))
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 11:16
        Михаил-Иванов hi, а что ему помешает?
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +2
          Сегодня, 11:18
          Тут уместнее сказать - Кто! Там желающих очень много. Я твердо убежден, что его убьют свои же упыри. Там уже очередь стоит...
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 11:21
            Михаил-Иванов, тоже не сомневаюсь что этого зачистят, слишком много знает, но это будет не сейчас и не скоро.
            1. Михаил-Иванов Звание
              Михаил-Иванов
              +1
              Сегодня, 11:22
              Нет, тут я не согласен! Это будет скорее, чем многие думают. Он уже никому не нужен.
        2. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 11:21
          Пару слов по делам на фронте. 42-я ОМБр перекинута с Часова Яра под Волчанск, чтобы купировать прорыв. Мы им рвем фронт, нет у них столько резервов, чтобы все дыры закрыть!
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 11:23
            Михаил-Иванов, пока есть, меньше чем хотелось им, но больше чем хотелось нам.
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +2
    Сегодня, 11:09
    Чемодан без ручки тяжко нести. Но надо. Поматросили и скоро бросят.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 11:11
      Irokez hi, тут всё зависит от нашего руководства.
      1. Irokez Звание
        Irokez
        0
        Сегодня, 11:16
        Цитата: Ропот 55
        тут всё зависит от нашего руководства

        Не понял. Что Вы имеете в виду?
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 11:19
          Irokez, чтоб этот "чемодан" тжелел нужно добить с ГАРАНТИЕЙ энергетику и газовую отрасль, выносить ж. д. составляющую, и прочие инфраструктурные объекты, дабы Е. С. и США вынуждены были тратиться не только на оружие.
          1. Irokez Звание
            Irokez
            +1
            Сегодня, 11:24
            А понял. В общем да. Фашистский капитализм - должен быть разрушен и не важно как - окраина в этом должна помочь в виде бездонной, чёрной дыры.
  3. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +1
    Сегодня, 11:10
    Самое главное требование Украины заключается в реальной передаче оружия, а не только анонсах
    Ох, доиграются эти непослушные западные страны - Зеленский всерьез рассердится на них за "анонсы", да как стукнет кулаком по столу - вот они испугаются! И сразу на тебе "Абрамсы", "Пэтриоты", Ф-16 и прочее. laughing
  4. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 11:10
    Самое главное требование Украины заключается в реальной передаче оружия, а не только анонсах данных планов
    Анонсы, обещания и консультации. Как это похоже на западных "друзей" wink
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:11
    «Именно из-за несвоевременной помощи украинская армия якобы и стала терпеть поражение за поражением на линии фронта» —

    — «Нравится, не нравится - терпи, моя красавица» ...