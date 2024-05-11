Польская армия заказала дополнительно десять тысяч шлемов HP-05 для своих солдат

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Польская армия заказала дополнительно десять тысяч шлемов HP-05 для своих солдат

Агентство вооружений Польши подписало с местной компанией Maskpol дополнительное соглашение к контракту, заключенному в прошлом году. Согласно ему, польская армия заказала дополнительно десять тысяч шлемов HP-05 для своих солдат.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Бейда.

Наша главная цель – улучшить оснащение польских солдат. Сегодня мы увеличили запланированный на 2024 год объем поставок шлемов HP-05

- заявил представитель оборонного ведомства.

После подписания допсоглашения сумма заказа, куда вошли легкие шлемы HP-05 и более тяжелые wz. 2005, выросла на 20 миллионов злотых (более 450 миллионов рублей).


Польское военное руководство пообещало до конца года полностью вывести из эксплуатации устаревшие металлические шлемы. Их заменит современная экипировка из композитных материалов.

Как пояснил начальник Генштаба Войска Польского Веслав Кукула, военнослужащие будут иметь в своем распоряжении как легкую модель HP-05 типа high-cut, так и более тяжелый шлем wz. 2005 low-cut, а также модель HP-04. В ближайшие годы они должны поступить в подразделения в ближайшие годы.


Масса шлема HP-05 составляет не более 1,45 килограмма в зависимости от размера. Главным его отличием от классических моделей является глубоко вырезанные боковые части, что делает более удобным использование дополнительных средств защиты слуха.
15 комментариев
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  1. Вадим С Звание
    Вадим С
    -3
    Сегодня, 11:24
    Готовятся ляхи, точно усиленно готовятся и могут жы устроить провакацию, если не с нами то белорусами точно. Доиграются
    1. Alex Nevs Звание
      Alex Nevs
      -1
      Сегодня, 11:45
      Не думаю что они их спасут . laughing Испаряется даже металл. Наверное что такое школа не знают.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    -3
    Сегодня, 11:29
    Агентство вооружений Польши подписало с местной компанией Maskpol дополнительное соглашение к контракту, заключенному в прошлом году. Согласно ему, польская армия заказала дополнительно десять тысяч шлемов HP-05 для своих солдат.
    . Ну да, танки, самолёты, самоходка усё импоршной, а местные производители, пущай "кастрюли" делают... как то так.
    1. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      -1
      Сегодня, 12:35
      Я вижу, вы понятия не имеете, о чем пишете. Процитирую сообщение двухдневной давности.
      "Hanwha Aerospace и Huta Stalowa Wola подписали в штаб-квартире PGZ соглашение о сотрудничестве в области самоходных гаубиц К9 и пусковых установок ракет Homar-K. Соглашение означает полное обслуживание гаубиц К9 в Польше. Мы стремимся к всей корейской технике. обслуживаться и ремонтироваться в Польше. Мы также стремимся к полонизации, чтобы со временем последующие единицы техники производились на польских заводах. 60 из 72 дополнительных пусковых установок Homar-K, недавно заказанных в Корее, должны производиться в Польше. Об этом заявил заместитель министра обороны Павел Бейда.
      Как видите, к сожалению, не только горшки.
      1. bondov
        bondov
        0
        Сегодня, 13:18
        Польша самостоятельно разработала БМП Борсук, и есть госзаказ, производит пусковые установки для Патриотов, вертолеты - и свои и на иностранных предприятиях в Польше, включая боевые, разные типы дронов, совместно строятся фрегаты, производятся радары, программное обеспечение для интеграции и управления - собственное, стрелковое оружие итд
        Германия уже не дойная корова - электромобили вытесняют немецкие авто, сами (?) закрыли атомные станции, дешевый газ (специально только для ФРГ, например, для географически более близкой Польши был дороже) из РФ - закончился... есть и иные не менее серьезные проблемы
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 11:29
    Не кисло Польша вклалывается в переоснощение армии, бабла не жалеет откуда только что берется.
    1. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 11:44
      Дойная корова Германия ещё не загнулась. Так что ляхам можно какое-то время шиковать.
      1. Кот Александрович Звание
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 12:26
        Да, только корову эту надо не лениться ещё чаще и ещё сильнее за сиськи дёргать!
    2. Alex Nevs Звание
      Alex Nevs
      -1
      Сегодня, 11:46
      Не вкладывается. Ее принуждают вложитться. А от такого предложения не смогут отказаться.
  4. К_4 Звание
    К_4
    -1
    Сегодня, 11:48
    Да всё понятно, когда подойдем к Одессе они войдут как помощ братской Украине, но не как натовцы. Скорей всего всё уже обговорено. Украину раздербанять оставив небольшой клочок под желто-синим и его-то и примут в НАТО, но потом лет через 10.
    1. Вадим С Звание
      Вадим С
      0
      Сегодня, 13:20
      Такое тут писать не принято, многие тут хотят забрать все области и ничего никому не отдавать, видать хотят всё это потом содержать, кормить и отдавать западу их долги! Потреоты наши уже даже не удивляют
  5. Z_пчелка_Z Звание
    Z_пчелка_Z
    +1
    Сегодня, 11:54
    В ближайшие годы они должны поступить в подразделения в ближайшие годы....
    Хоть бы раз перечитывали перед публикацией....
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 12:28
      А они и перечитали! Просто оплата с количества букоффф!
  6. spirit Звание
    spirit
    0
    Сегодня, 12:01
    wz. 2005, выросла на 20 миллионов злотых (более 450 миллионов рублей).

    Эх Тимурки Иванова на них нет.Так бы поляки остались с дырявыми шлемами и без денег.
  7. Наблюдатель2014 Звание
    Наблюдатель2014
    0
    Сегодня, 12:04
    Шлемы с открытыми ушами конечно по модному выглядят. Наушники активные для связи и шумоподавления цепляются. Наверх закидываются и всё такое Не а. no Я вон тот что потяжелей выбираю. Пускай не так модно выглядит. И наверх наушники не закинуть. Зато надёжней защищает. Любой пехотинец вам это скажет.