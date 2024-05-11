Президент Финляндии: Сейчас единственный путь к миру проходит через поле боя

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Президент Финляндии: Сейчас единственный путь к миру проходит через поле боя

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что украинский кризис невозможно решить посредством переговорного процесса и единственно возможным путем к достижению мира в регионе является продолжение боевых действий.

Сейчас единственный путь к миру проходит через поле боя

- заявил Стубб.

Финский президент отметил, что осведомлен о текущей ситуации на Украине и напомнил, что Хельсинки в очередной раз выделяют Киеву новый пакет военной поддержки на общую сумму в 188 миллионов евро. В него войдет военная техника, боеприпасы и средства противовоздушной обороны. В общей сложности Финляндия уже выделила Украине около трех миллиардов евро.

При этом Стубб выразил надежду, что рано или поздно будет достигнута ситуация, которая позволит проложить путь к мирным соглашениям, однако в настоящее время положение на поле боя препятствует проведению переговоров.

По мнению президента Финляндии, необходимо выполнить определенные условия, чтобы сделать возможным мир на Украине. Ключевым из них Стубб считает выход ВСУ на границы бывшей УССР, о чем неоднократно заявлял глава киевского режима Зеленский. Кроме того, финский президент считает необходимым предоставление Киеву жестких гарантий безопасности, включающих членство Украины в ЕС или НАТО. После этого, по мнению Стубба, нужно обвинить российское руководство в военных преступлениях и выделить средства на восстановление Украины.
34 комментария
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  1. filichkin.iura Звание
    filichkin.iura
    +10
    Сегодня, 11:35
    Интересно, как запоёт этот финский петух, когда этот путь по его стране пройдёт.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 11:40
      Интересно, как запоёт этот финский петух
      Он сразу закукарекает wink
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 11:59
        После этого, по мнению Стубба, нужно обвинить российское руководство в военных преступлениях

        Это вот этот дeбил будет обвинять ?, сразу и про УССР вспомнил.
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 12:13
          Сейчас единственный путь к миру проходит через поле боя - заявил Стубб.

          Болтать не воевать... Можно и всякую пургу для лохов финских гнать... А вот в окопы украинские что-то никто из европиоидов не торопится... am
          1. frruc Звание
            frruc
            0
            Сегодня, 12:16
            Lev_Russia
            А вот в окопы украинские что-то никто из европиоидов не торопится...

            Этот дeбил в окоп не полезет, а вот финские гуси там имеются. Кое-кто там остался навсегда.
    2. poquello Звание
      poquello
      +5
      Сегодня, 11:45
      Цитата: filichkin.iura
      Интересно, как запоёт этот финский петух, когда этот путь по его стране пройдёт.

      я фигею с таких политиков, при такой позиции полномасштабный конфликт с НАТО неизбежен, Финляндией заниматься будет некогда - следовательно её ВС РФ просто закатают в стекло, то есть человек от имени своей страны готов её полностью уничтожить
      1. Ратник с пулеметом Звание
        Ратник с пулеметом
        +6
        Сегодня, 11:53
        Этот баран решил что уж он то в момент уничтожения будет далеко,а страна и люди в ней для него как туалетная бумага,использовал и забыл,такое ощущение, что подобных дебилоидов амеры где то в инкубаторе выращивают....
      2. Владимир М Звание
        Владимир М
        -2
        Сегодня, 11:54
        Ради справедливости, фин не говорит, что Финляндия будет воевать против России. Поставлять оружие, да. Сомневаюсь, что НАТО пойдет на прямой военный конфликт с Россией, им это не надо. Евролюди стараются выжать с Украины по максимуму в гражданской войне на Украине. Вернее, гражданская война идёт на территориях России, по недоразумению ставших территориями так называемой Украины.
        1. poquello Звание
          poquello
          +1
          Сегодня, 12:14
          Цитата: Владимир М
          фин не говорит, что Финляндия будет воевать против России.

          а куда она денется с подводной лодки при такой постановке задачи,
          ("выход ВСУ на границы бывшей УССР,"), укропы этого не смогут никогда, соответственно воевать за укропов будут финские и прочие натовские парни, соответственно это когда-нибудь нашему руководству надоест
          1. Владимир М Звание
            Владимир М
            +1
            Сегодня, 12:23
            Даже НАТО не сможет военным путем выйти на границы 1991года. Они могут выйти на эти границы только в случае "договорняка". Запад заинтересован в долгой гражданской войне на Украине. Вполне возможна локальная провокация на границе с той же прибалтикой, но не больше.
        2. bondov
          bondov
          0
          Сегодня, 12:49
          Пойдет, почему - нет, если последние условия РФ - ее базы на Украине? РФ- против баз НАТО на Украине, а нато - против российских баз... Правда, условие РФ - базы на Украине, особенно на правом берегу, возможно, было выдвинуто только как предмет торга... " фин не говорит " и так очевидно, куда дело зашло и продолжает двигаться...
    3. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +2
      Сегодня, 12:10
      Интересно, как запоёт этот финский петух, когда этот путь по его стране пройдёт.
      ....а ни какого пути не будет....по радиационно- заражённой территории ходить и ездить будет не безопасно...
    4. barclay Звание
      barclay
      0
      Сегодня, 12:47
      Самое удивительное, что его только недавно выбрали. Неужели там все такие ?
      А всё-же быстро финнов оболванили.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 11:37
    «Сделать возможным мир на Украине выход ВСУ на границы бывшей УССР» —

    — На западные ...
    1. Iron_69 Звание
      Iron_69
      +3
      Сегодня, 11:46
      Вот и я об этом постоянно говорю; все поют и поют о границах 1991 года - так в границы 1991 года это СССР! Хотите границы 1991 года - ну так давайте, мы за!)))
  3. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +2
    Сегодня, 11:41
    После этого, по мнению Стубба, нужно обвинить российское руководство в военных преступлениях

    А сейчас, типа, не обвиняют?
  4. Фразах Звание
    Фразах
    +2
    Сегодня, 11:45
    Весь в дерьме, но голову держит. За это хозяева дадут ему пососать самую сладкую конфету.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 11:46
    В Финляндии 40 человек штурманули телекомпанию и требуют отмены трансляции Евровидиния,ЕС за уши тянет израильтянку на 1 место.Это действо может закончится " кровавой баней".Это не я ,это норвежские сми.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 11:53
      Там xoxoл, говорят, бомбу сбросил на Евровидение. Неужели и там укропу победить не дадут, и опять из-за Израиля? ))
    2. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 12:07
      В Финляндии 40 человек штурманули телекомпанию и требуют отмены трансляции

      Я так понял, что они не довольны результатом голосования по финским педерастам.

      tongue
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 13:18
        Просто итальянское RAI случайно обнародовала результаты выхода в Финал- еврейка почти 40%,2 место голландец менее 10%.Финн что зря с голым членом по сцене скакал.Уже пошёл разговор что Израиль 1 место проплатил.Какое счастье что нас от этого психоза отстранили.
        1. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 13:21
          tralflot1832
          Финн что зря с голым членом по сцене скакал.

          Да возможно ему детородный орган уже другой пришили. Это так толерантно, по гей-ропейски.
  6. Александр Саленко Звание
    Александр Саленко
    +1
    Сегодня, 11:47
    Вот блин капитан очевидность. Да цель любой войны мир, вопрос на каких условиях
  7. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    0
    Сегодня, 11:50
    Вроде с виду приличный и умный молодой упыр..тьфу..,.паренёк , а присмотришься , таки нет , обычное говорящее невменько
  8. kventinasd Звание
    kventinasd
    +2
    Сегодня, 11:51
    После этого, по мнению Стубба, нужно обвинить российское руководство в военных преступлениях и выделить средства на восстановление Украины.

    Вот интересно чем кормят таких дегенератов, что они делают подобные заявления?
    Россия может проиграть только в одном случае - когда "весь мир в труху", а что касается Финляндии и прочих лимитрофных приложений к Вашингтону, то Россия, при прочих условиях прокатится стальным катком по этим недогосударствам, что заокеанские хозяева даже опомниться не успеют.
    1. barclay Звание
      barclay
      0
      Сегодня, 12:59
      Вот интересно чем кормят таких дегенератов, что они делают подобные заявления?
      Баблом. Только баблом.
  9. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 11:54
    Если запад всё-таки развяжет третью мировую, то кто же из них окажется первой жертвой? Эти "президенты" явно агенты сша. Ведь наши танки в первую очередь освободят их - тех кто громче всех сейчас "кричит". Трибалты, да фины, поляки и цыгане. Похоже их народ так затравлен, что не может совладать со своими "иноагентами" в виде их властей. Демократия... laughing
    Да они значения этого слова понимают только в виде бракосочетаний с животными
  10. borisvt Звание
    borisvt
    +2
    Сегодня, 11:58
    ..финский президент считает необходимым предоставление Киеву жестких гарантий безопасности, включающих членство Украины в ЕС или НАТО. После этого, по мнению Стубба, нужно обвинить российское руководство в военных преступлениях и выделить средства на восстановление Украины
    еще один реваншист, который помнит про финскую историю. Придется воспитывать, чтобы жил на свою президентскую пенсию на хуторе в какой-нибудь Хартоле, и не квакал, наблюдая абсолютный нейтралитет своего бывшего княжества Российской империи ))
    Если жив останется, конечно, после будущих европейских событий ((
  11. avdkrd Звание
    avdkrd
    +1
    Сегодня, 12:01
    Откуда у финнов, такое маниакальное противопоставление России? Оцените насколько эффективно сработал Госдеп, придвинув на руководящие посты своих протеже. Страна, которая как сыр в масле каталась, на протяжении всего периода холодной войны, за счёт своей нейтральности и моста между Западом и СССР, буквально за несколько лет, вопреки здравому смыслу, скатилась до уровня прибалтийских вымиратов. У Финляндии нет внятной модели экономики, без России. За два года они откатились на целую эпоху. Самое смешное, что их уже заместили и вернуть былые позиции не получится. Вступление в НАТО, вообще поставило крест на будущем Финляндии, причём при любом раскладе. В мирном времени, у Финляндии нет ниши в европейской экономике, там своих монстров хватает да и нет у них уникального товара, а в случае большой войны, есть шанс перестать существовать как нация.
  12. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 12:02
    тем времененем:
    "Замглавы Пограничной службы Марко Саарекс поделился, что пересечение границы беженцами прекратилось из-за сотрудничества с российской стороной пограничники России препятствуют въезду людей в Финляндию и сотрудничают с финскими коллегами. Заместитель начальника пограничной охраны Юго-восточной Финляндии Яни Миеттинен добавил, что сотрудничество с Россией идет нормально. «Власти России и Финляндии обмениваются информацией о ситуации», — отметил он.

    Издание отмечает, что в Финляндии готовились к тому, что с приходом весны в страну хлынет поток мигрантов, но этого не произошло. Последний случай нелегального пересечения границы произошел 12 марта."

    "сотрудничество" с врагом, очень интересно
  13. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 12:06
    Америка на 61 млрд. помощи и ЕС обещал миллиардов 40 подкинуть. Крови нам попьют. Но для бандеровской Украины уже не в коня корм!
  14. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +1
    Сегодня, 12:06
    во млин...ещё одна алиса в зазеркалье..оно хоть знает где эта территория находится? про состоянии этой территории да неинтересно этому ОНО...замечательно...чем больше таких тупиц в коллективной империи лжи...тем быстрей распадётся...всё к этому идёт
  15. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +1
    Сегодня, 12:07
    Надо было в 1944-м дойти до Хельсинки.
  16. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:07
    Президент Финляндии: Сейчас единственный путь к миру проходит через поле боя
    . Ну да, ещё есть одно самое важное обстоятельство... с которой стороны окажешься!
    И шо, мнит, что будет с победившей стороны?
    На конкурсе деб билов, точно в первых рядах, стоял и по праву.