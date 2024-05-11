ВСУ нанесли 43 артиллерийских удара по левому берегу реки Днепр в Херсонской области

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ВСУ нанесли 43 артиллерийских удара по левому берегу реки Днепр в Херсонской области

Левый берег реки Днепр подвергся очередному артиллерийскому обстрелу со стороны украинских формирований. Об этом сообщили источники российской прессы, осведомленные с ситуацией на фронте.

Как утверждается в сообщении, ВСУ нанесли 43 артиллерийских удара по левому берегу реки Днепр в Херсонской области. Только в течение светлого времени минувших суток украинскими формированиями были нанесены 20 артиллерийских ударов по населенным пунктам на левом берегу реки Днепр. В темное время суток были нанесены еще 23 артиллерийских удара по левобережью реки Днепр.

Обстрелам подверглись семь населенных пунктов российской Херсонской области. Это Каховка, Новая Каховка, Алешки, Днепряны, Великая Лепетиха, Новая Маячка, Песчановка. Уже появилась информация и о первых последствиях ударов украинской армии. Так, в населенном пункте Чудаковка в результате обстрелов был поврежден трактор и комплекс, осуществлявший патрулирование лесных районов.

Напомним, что украинские формирования регулярно подвергают обстрелам территории новых регионов России, в том числе Запорожскую и Херсонскую области. Это в очередной раз показывает террористическую сущность киевского режима. Ведь удары наносятся по объектам гражданской инфраструктуры, жилым кварталам городов и сельских населенных пунктов Херсонщины и Запорожья.
5 комментариев
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  1. Невский_ЗУ Звание
    Невский_ЗУ
    +4
    Сегодня, 11:49
    Подвезли снаряды с Запада, и перестали экономить?!
    1. КВУ-НСвД Звание
      КВУ-НСвД
      +3
      Сегодня, 11:53
      перестали экономить?!

      Просто ссутся что Днепр формируем . Палят по всему подозрительному .
    2. Ghost1 Звание
      Ghost1
      +2
      Сегодня, 11:59
      Они у них и кончались, а слушать врага что у них чего-то не хватает это неправильное дело.
  2. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 12:00
    Шо, опять?.. Чубатая шобла своих нирабов за людей не считает, а не своих и подавно. Тем более за этими ударами стоят "западные друзья", которым издавна в кайф стрелять по мирным туземцам.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 12:10
    Это в очередной раз показывает террористическую сущность киевского режима.
    . Это показывает... надо конт батарейную борьбу вести непрерывно, эффективно...