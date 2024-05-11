Начальник пресс-центра группировки «Днепр»: ВСУ потеряли более 25 человек и 5 арторудий

5
Начальник пресс-центра группировки «Днепр»: ВСУ потеряли более 25 человек и 5 арторудий

На фоне начала российского наступления в Харьковской области, о котором ранее сообщали СМИ, продолжают успешно выполнять свои боевые задачи ВС России и на других направлениях.

На Херсонском и частично Запорожском направлении против ВСУ действуют подразделения российской военной группировки «Днепр», об успехах которой рассказал начальник ее пресс-центра Роман Кодрян.

По словам офицера, в районе населённых пунктов Казацкое, Новотягинка, Капуловка и Золотая Балка в Херсонской области, а также близ села Работино в Запорожской области было нанесено огневое поражение силам пяти бригад ВСУ – 35-й бригады морской пехоты, 65-й механизированной бригады, 103, 121 и 126 бригад теробороны.

Более 25 военнослужащих потеряла украинская сторона, отметил Кодрян. Кроме того, по его словам, у ВСУ значительные потери в артиллерии – пять орудий, среди которых две 155-мм гаубицы М777 западного производства, 152-мм гаубица Д-20, САУ «Краб» и 2С1 «Гвоздика».

По данным Минобороны России, всего с начала проведения СВО Вооружённые силы Украины потеряли более 9430 орудий полевой артиллерии и минометов.

Напомним, что Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму в 400 миллионов долларов.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бережливый Звание
    Бережливый
    -3
    Сегодня, 11:44
    Где потеряли-"в Днепре ненароком '"? fool Заврались гады ,и их потерями эти цифры указаны наверное за первые минуты боевых действий! am
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 12:03
      Кадры поражения Т-80БВ Украины ударом FPV дрона Спарты с последующим выгоранием боекомплекта.

      https://m.vk.com/video-53474_456290595
    2. pyagomail.ru Звание
      pyagomail.ru
      0
      Сегодня, 12:15
      Цитата: Бережливый
      Заврались гады ,и их потерями эти цифры указаны наверное за первые минуты боевых действий!

      Видимо, Вы невнимательно прочитали текст. Кодрян - наш, российский и написал об успехах российских войск на Херсонском направлении.
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    -3
    Сегодня, 11:45
    25 человек,пошли за салом и " не вернулись". Молодец, КодрянУ! Ври дальше! Слава армии России!
  3. Vladlous Звание
    Vladlous
    +1
    Сегодня, 11:49
    Интресно, наверное, эти 25 человек - это расчёты этих пяти потерянных орудий. Весьма вероятно, что орудия были уничтожены вместе с орудийной прислугой.