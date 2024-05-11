Начальник пресс-центра группировки «Днепр»: ВСУ потеряли более 25 человек и 5 арторудий

На фоне начала российского наступления в Харьковской области, о котором ранее сообщали СМИ, продолжают успешно выполнять свои боевые задачи ВС России и на других направлениях.На Херсонском и частично Запорожском направлении против ВСУ действуют подразделения российской военной группировки «Днепр», об успехах которой рассказал начальник ее пресс-центра Роман Кодрян.По словам офицера, в районе населённых пунктов Казацкое, Новотягинка, Капуловка и Золотая Балка в Херсонской области, а также близ села Работино в Запорожской области было нанесено огневое поражение силам пяти бригад ВСУ – 35-й бригады морской пехоты, 65-й механизированной бригады, 103, 121 и 126 бригад теробороны.Более 25 военнослужащих потеряла украинская сторона, отметил Кодрян. Кроме того, по его словам, у ВСУ значительные потери в артиллерии – пять орудий, среди которых две 155-мм гаубицы М777 западного производства, 152-мм гаубица Д-20, САУ «Краб» и 2С1 «Гвоздика».По данным Минобороны России, всего с начала проведения СВО Вооружённые силы Украины потеряли более 9430 орудий полевой артиллерии и минометов.Напомним, что Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму в 400 миллионов долларов.

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