Немецкий эксперт подсчитал, сколько ВСУ потребуется новых солдат, чтобы перестать отступать

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Немецкий эксперт подсчитал, сколько ВСУ потребуется новых солдат, чтобы перестать отступать

То, что ВС РФ сегодня полностью владеют инициативой на поле боя, признают даже западные эксперты. В то же время для войск киевского режима на многих направлениях сложилась критическая ситуация – ВСУ «пятятся» назад, не имея возможности «зацепиться» на новых оборонительных рубежах.

О том, что нужно украинской армии для того, чтобы перестать постоянно отступать, написал на своей странице в соцсети немецкий журналист Юлиан Репке. По мнению эксперта, ВСУ для стабилизации фронта сегодня необходимо порядка 250 тысяч новых солдат, а не только больше оружия.

На чем основываются вышеупомянутые расчеты, журналист не объяснил. Между тем призыв озвученного экспертом количества новобранцев для киевского режима может превратиться в серьезную проблему.

Несмотря на то, что на Украине принят ряд законов, ужесточающих мобилизацию, набор новых солдат в ВСУ идет, мягко говоря, «со скрипом». Все больше украинских мужчин пытаются уклониться от призыва, и это при том, что мобилизационный резерв в стране практически исчерпан.

Недавно глава киевского режима Владимир Зеленский даже подписал закон, позволяющий мобилизовать в ряды ВСУ осужденных. Однако по подсчетам большинства экспертов, данная мера сможет пополнить украинскую армию всего на 10-15 тыс. человек.

Стоит отметить, что сам президент Украины не считает, что проблемы для его армии на поле боя обусловлены нехваткой людей. Он связывает отступление ВСУ с дефицитом боеприпасов и тяжелого вооружения.

В свою очередь, многие украинские командиры заявляют, что их подразделения не укомплектованы даже наполовину. При этом имеющийся личный состав сильно истощен ввиду отсутствия ротаций.
16 комментариев
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  1. Село Звание
    Село
    +3
    Сегодня, 12:07
    связывает отступление ВСУ с дефицитом боеприпасов и тяжелого вооружения.

    - Дайте больше золота, ну и ракет отсыпьте, мирняк же надо как-то кошмарить. (Дословный перевод)
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +3
      Сегодня, 12:12
      Золото то им зачем?Не в коня корм.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +2
        Сегодня, 12:29
        Им не золото нужно, а доски на гробы! Нормальные люди оттуда сразу свалили, ненормальные скоро закончатся.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 12:32
          Пакетами для трупов обойдутся.
        2. Село Звание
          Село
          0
          Сегодня, 13:12
          Зачем им гробы? У них же сейчас братские могилы в моде.
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      +2
      Сегодня, 12:15
      Так они и так гребут в ех, кого найдут/поймают...
      Вопрос... а заграница им поможет в этом деле? Когда бегунков массово будут возвращать?
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 12:42
        Вот только не надо про то,что мобпотенциал исчерпан.Есть там кого грести...Другое дело ,этот мобпотенциал устал.И их чем то надо мотивировать.
    3. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 12:52
      Контрнаступ в прошлом году привел к потере 162 тыс.бойцов ВСУ. США на подготовку потратили 30 млрд.баксов.Т.е 185000 долларов на бойца.
      США вроде обещали 61 млрд.А это практически 330000,которые планируют призвать власти Украины.
      У каждого свой критерий
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        0
        Сегодня, 13:20
        Планировать-то планируют. Это да. Но у них мобилизуется в сутки меньше, чем выбывает из строя. А ведь те из всу, которые сражаются против нас сейчас, уже устали и без ротации. Получается всех их мобилизованных будут прямиком везти на фронт, не научив пользоваться даже автоматом. Где же им взять резервы? Разве бабские батальоны начать готовить, если успеют. Полгода может есть у них
  2. Enceladus Звание
    Enceladus
    +7
    Сегодня, 12:12
    Эх уж эти эксперты. А что подготовка в первую очередь, сплоченность на уровне взводов в роте, взаимодействие, связь, оснащение, координация и главное толковые командиры это так? В конце концов мотивация! Что стадо баранов под руководством волка сможет победить стаю волков, даже пусть под руководством барана?
    З.ы. у меня 4 пацанов с разницей в мес щас ушли на ноль. Это да хиханьки да хаханьки, отдых на даче и все такое. А перед... все серьезные... знают куда идут и что могут и не вернуться, пацаны серьезные. Чепчиками и шапками не закидываю, но это так.
  3. mark1 Звание
    mark1
    +2
    Сегодня, 12:15
    Что бы перестать отступать нужно чтоб солдат не было ни одного, тогда и отступать не кому.
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +1
      Сегодня, 12:34
      Можно и другой способ попробовать.
      Каждый укровоин минирует позиции позади своего соседа-побратима. А картой минирования подтирается. Тогда никто не отступит.
      1. pin_code Звание
        pin_code
        0
        Сегодня, 12:58
        Не получится так. Либо на сало, водку, дурь обменяют . Подтираться точно не будут hi
  4. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 12:19
    Эксперт по чайникам? 250 000 это одномоментно, хватит на месяц, половина разбегутся, четверть сдадутся, остальные трупы или раненые.
    1. Flashpoint Звание
      Flashpoint
      0
      Сегодня, 12:39
      хватит на месяц

      Не на месяц, 5-12 месяцев, много факторов влияет на прогноз. Любые пополнения для ВСУ - это проблемы так или иначе для РФ.
  5. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +3
    Сегодня, 12:20
    По мнению эксперта, ВСУ для стабилизации фронта сегодня необходимо порядка 250 тысяч новых солдат, а не только больше оружия.
    ...прально...идея этого ОНО заключается что б опозоренные танки больше не давать...пусть мясом забрасывают под фабами и буратинами...просто замечательно