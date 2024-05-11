Немецкий эксперт подсчитал, сколько ВСУ потребуется новых солдат, чтобы перестать отступать
То, что ВС РФ сегодня полностью владеют инициативой на поле боя, признают даже западные эксперты. В то же время для войск киевского режима на многих направлениях сложилась критическая ситуация – ВСУ «пятятся» назад, не имея возможности «зацепиться» на новых оборонительных рубежах.
О том, что нужно украинской армии для того, чтобы перестать постоянно отступать, написал на своей странице в соцсети немецкий журналист Юлиан Репке. По мнению эксперта, ВСУ для стабилизации фронта сегодня необходимо порядка 250 тысяч новых солдат, а не только больше оружия.
На чем основываются вышеупомянутые расчеты, журналист не объяснил. Между тем призыв озвученного экспертом количества новобранцев для киевского режима может превратиться в серьезную проблему.
Несмотря на то, что на Украине принят ряд законов, ужесточающих мобилизацию, набор новых солдат в ВСУ идет, мягко говоря, «со скрипом». Все больше украинских мужчин пытаются уклониться от призыва, и это при том, что мобилизационный резерв в стране практически исчерпан.
Недавно глава киевского режима Владимир Зеленский даже подписал закон, позволяющий мобилизовать в ряды ВСУ осужденных. Однако по подсчетам большинства экспертов, данная мера сможет пополнить украинскую армию всего на 10-15 тыс. человек.
Стоит отметить, что сам президент Украины не считает, что проблемы для его армии на поле боя обусловлены нехваткой людей. Он связывает отступление ВСУ с дефицитом боеприпасов и тяжелого вооружения.
В свою очередь, многие украинские командиры заявляют, что их подразделения не укомплектованы даже наполовину. При этом имеющийся личный состав сильно истощен ввиду отсутствия ротаций.
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