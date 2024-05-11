«Танк-мангал» неуязвим для FPV-дронов: украинский военный эксперт высказался об используемой ВС РФ бронетехнике

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«Танк-мангал» неуязвим для FPV-дронов: украинский военный эксперт высказался об используемой ВС РФ бронетехнике

Вооруженные силы Российской Федерации используют на линии боевого соприкосновения танки и боевые машины пехоты, усиленные защитой от ударов беспилотных летательных аппаратов. Об особенностях применения такой военной техники рассказал на своем YouTube-канале украинский военный эксперт, полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.

Как утверждает аналитик, используемый ВС РФ «танк-мангал» неуязвим для FPV-дронов. Поэтому украинская армия не может справляться с атаками российских танков, даже используя беспилотные летательные аппараты, в том числе и FPV-дроны. Отставной полковник СБУ отмечает, что подобные танки показывают высокую эффективность на поле боя.

Ранее западные военные эксперты отмечали, что украинская армия расходует большое количество FPV-дронов для ударов по российской бронетехнике. Но желаемого эффекта данные удары не достигают. «Танки-мангалы» в итоге оказываются практически неуязвимыми для ударов украинских беспилотников.

Отметим, что многие российские танки в результате переосмысления опыта специальной военной операции получили дополнительную защиту в виде козырьков, защищающих от ударов беспилотных летательных аппаратов.

Решение оборудовать бронетехнику такими приспособлениями было вызвано большой опасностью ударов украинских БПЛА по российским танкам и боевым машинам пехоты. Как видим, эта тактика вполне себя оправдала на поле боя.
15 комментариев
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +2
    Сегодня, 12:18
    Очередной пример использования ЛМУР «Изделие-305» для уничтожения украинской техники. На видео - попадание ракеты по Т-72 ВСУ, ведущего огонь по российским позициям.

    Напомним, обычно «Изделие-305» используется российскими вертолетами для поражения зданий и позиций, однако в последнее время стало появляться все больше кадров ударов именно по технике.

    https://t.me/s/vizhu_tak
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 12:26
      Ссылка на видео которое описывается в посте выше https://t.me/vizhu_tak/38956

      В продолжении поста.
      Кадры поражения Т-80БВ Украины ударом FPV дрона Спарты с последующим выгоранием боекомплекта.
      https://t.me/vizhu_tak/38953
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 12:31
        ВСУ никак не ждали в гости наших на мангале... Но когда потом узнали, сразу мясо подогнали... Знает укробиомасса для мангалов надо мясо... am
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 12:27
      За что они наш "Железный капут" обидели? Какой мангал, чистый капут, для хохла)))
  2. антивирус Звание
    антивирус
    +1
    Сегодня, 12:27
    А котова так можно было укутать?
    Хорошая мысля приходит опосля.
    Про мосты - скоро начнем и окажется, что были причины их до часа Х беречь. А вдруг обрушить
    1. Вадим С Звание
      Вадим С
      0
      Сегодня, 13:14
      Про мосты на этом сайте яростно минусуют, причем как на предложения бомбить так и "нужны", тут какая то мостовая секта!
    2. Dart2027 Звание
      Dart2027
      0
      Сегодня, 13:19
      Цитата: антивирус
      А котова так можно было укутать?

      Не факт. FPV-дроны это очень дешевое и маломощное средство поражения. Его достоинство в дешевизне и в том, что все существующие системы ПВО и бронирования в принципе не рассчитаны на такую угрозу. А вот катера-камикадзе это гораздо более серьезные машины и от них так просто не защититься.
      Цитата: антивирус
      Про мосты - скоро начнем и окажется, что были причины их до часа Х беречь.
      Скорее нет смысла тратить ракеты. Обрушение мостов проводится в рамках общей операции - начинается наступление на участке фронта и его стараются изолировать.
  3. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +2
    Сегодня, 12:31
    Будущее за интеграцией бортового ИИ, машинного зрения и систем мгновенного реагирования. Защита в виде черепахи, это скорее от того, что её не успевают разрабатывать против новых видов угроз. what
    1. МятныйПряник Звание
      МятныйПряник
      -1
      Сегодня, 12:41
      Если в условный танк, запустить условные заряд птур, квадрокоптер со взрывчаткой и ракету, экипаж никогда не сможет за короткий промежуток времени, отреагировать на атаку. Компьютер бы это сделал анализ за доли секунды и провёл заложенные манёвры и противодействие. Это перестало быть фантастикой, люди уже все нужные технологии разработали.
  4. К_4 Звание
    К_4
    0
    Сегодня, 12:32
    Я уже писал, что похоже пора возраждать самоходки причем с хорошим таким бронированием корпуса и сразу наваривать на них крепление для выносных экранов. Этакие тяжелые машин прорыва.
  5. KCA Звание
    KCA
    0
    Сегодня, 12:45
    Как помню, первый мангал собрали из-за повреждения поворотного механизма башни, ствол стоял под углом по горизонтали, а оно вот как вышло в дальнейшем
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 12:56
    Нужно найти того кто раньше не придумал этот "Танк-мангал" и тем самым подверг наши войска излишним потерям среди техники и самое главное в потери бойцов и сделать ему выговор. Чтоб этот выговор другим нерешительным конструкторам стал примером и они бы не прятали свои задумки в недрах своих гениальных мозгов! . . . soldier
    1. Вадим С Звание
      Вадим С
      0
      Сегодня, 13:16
      Это вам в Минобороны нужно, там чистку устроить, и генштаб проверить
  7. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    0
    Сегодня, 13:06
    На войне учатся быстро, чтобы выжить нужно быстро принимать контрмеры, пусть методом проб и ошибок, но всё равно находят верное решение. Не будешь думать и пробовать будут большие потери.
    1. Вадим С Звание
      Вадим С
      0
      Сегодня, 13:17
      Они уже к сожалению не маленькие!