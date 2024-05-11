«Танк-мангал» неуязвим для FPV-дронов: украинский военный эксперт высказался об используемой ВС РФ бронетехнике
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Вооруженные силы Российской Федерации используют на линии боевого соприкосновения танки и боевые машины пехоты, усиленные защитой от ударов беспилотных летательных аппаратов. Об особенностях применения такой военной техники рассказал на своем YouTube-канале украинский военный эксперт, полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.
Как утверждает аналитик, используемый ВС РФ «танк-мангал» неуязвим для FPV-дронов. Поэтому украинская армия не может справляться с атаками российских танков, даже используя беспилотные летательные аппараты, в том числе и FPV-дроны. Отставной полковник СБУ отмечает, что подобные танки показывают высокую эффективность на поле боя.
Ранее западные военные эксперты отмечали, что украинская армия расходует большое количество FPV-дронов для ударов по российской бронетехнике. Но желаемого эффекта данные удары не достигают. «Танки-мангалы» в итоге оказываются практически неуязвимыми для ударов украинских беспилотников.
Отметим, что многие российские танки в результате переосмысления опыта специальной военной операции получили дополнительную защиту в виде козырьков, защищающих от ударов беспилотных летательных аппаратов.
Решение оборудовать бронетехнику такими приспособлениями было вызвано большой опасностью ударов украинских БПЛА по российским танкам и боевым машинам пехоты. Как видим, эта тактика вполне себя оправдала на поле боя.
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