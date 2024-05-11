Республиканцы призывают Пентагон обратить внимание на защиту американских военных баз в Индо-Тихоокеанском регионе

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Республиканцы призывают Пентагон обратить внимание на защиту американских военных баз в Индо-Тихоокеанском регионе

Представители республиканской партии в правительстве США призвали командование американских ВВС и ВМС обратить внимание на обеспечение защиты своих военных баз в Индо-Тихоокеанском регионе. В частности, Пентагону предлагается обеспечить строительство укрытий для защиты авиации от бомбовых и ракетных ударов.

При этом республиканцы напоминает американскому военному ведомству, что в случае вооруженного конфликта США с Китаем из-за Тайваня, ключевую роль будут играть средства боевой авиации.

Приводятся данные, что Пекин располагает 1900 истребителями, из которых 1300 четвертого поколения, свыше 2800 баллистических ракет средней и малой дальности, а также крылатых ракет наземного базирования. Вместе с тем Китай смог за десятилетия построить 400 укрепленных капониров, в то время как американцы возвели всего 22 подобных сооружения.

Недавно проведенные военные учения американской армии, в ходе которых моделировалось возможное развитие вооруженного конфликта с Китаем из-за Тайваня, продемонстрировали, что 90% самолетов ВВС США с высокой долей вероятности могут быть потеряны в результате ракетно-бомбовых ударов НОАК, а не воздушных боев.

Тем временем, к ограниченным водам Тайваня на беспрецедентно близкое расстояние в четыре морских мили впервые за всю историю приблизился флот из как минимум 12 китайских военных кораблей.
5 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    -2
    Сегодня, 12:24
    Их базы скоро канут в лету! Главная причина - финансы. Им сейчас надо что-то делать с деньгами, смешно сказать, но печатание стало работать против них. Второй аспект, сейчас даже рыбаки способны их выгнать из региона. Я уже молчу про эвакуацию из Гаити...
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:26
    «Республиканцы призывают Пентагон обратить внимание на защиту американских военных баз в Индо-Тихоокеанском регионе» —

    — Значит сами готовят провокацию ...
  3. Vladlous Звание
    Vladlous
    0
    Сегодня, 12:27
    Вначале расставят базы по всему миру, а потом начинают всех бомбить под предлгом защиты своих баз и демократии. Откровенно говоря, шли бы эти пожиратели бургеров в одно место вместе со всеми своими союзниками, и это место совсем не то, что вы подумали. Их уже хочется всех скопом отправить в ядерный крематорий. Но это эмоции, чувства. А реальность такова, что рано или поздно, объясняя американцам их ошибки, придётся обратить в радиоактивный пепел кого-то из их шавок - например страны Балтии или Польшу. Всё накаляется, динамика идёт в эту сторону, коэффициент ускорения событий - чудовищный.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 12:44
      Вначале расставят базы по всему миру

      Уже расставили... Более 900-т военных баз по всему миру...
      а потом начинают всех бомбить под предлогом защиты своих баз и демократии.

      Уже бомбят... Ирак, Сирия, Ливия, Афганистан, Украина, Россия...
      Их уже хочется всех скопом отправить в ядерный крематорий.

      А вот это сделать желающих хватает... И так оно и будет в случае третьей мировой, к которой они упорно весь мир подталкивают... А до нее по времени истории человеческой цивилизации остаются уже даже не минуты, а секунды... am
  4. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 13:14
    "Кино и американцы" да и только...настроить баз чтобы "защищать аборигенов",а потом защищать "защитников" от аборигенов....и так по кругу,по кругу...