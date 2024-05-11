Премьер-министр Польши заявил о начале фортификационных работ на границе с Белоруссией
Польша приступает к строительству фортификационных сооружений на границе с Белоруссией. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, который недавно посетил границу республики с соседней Белоруссией.
Как отмечает глава польского правительства, есть надежда, что с финансированием строительства фортификационных сооружений стране поможет Евросоюз. Но, в любом случае, и без Евросоюза Польша сама демонстрирует готовность к дальнейшему ухудшению отношений с соседней страной и не скрывает своих агрессивных намерений.
Белоруссия, напомним, является членом ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Поэтому в случае дальнейших агрессивных действий со стороны Польши или иных государств она может рассчитывать на помощь и Российской Федерации, и других стран – участниц данной военно-политической организации.
В настоящее время власти Польши концентрируют на границе с Белоруссией большое количество сил и средств сухопутных войск и авиации. В стране создаются новые войсковые соединения, которые, разумеется, будут размещены на ее восточных границах.
Примечательно, что свои милитаристские приготовления Польша выдает за заботу о собственной безопасности, якобы от возможной «агрессии» России или Белоруссии. И это при том, что и Москва, и Минск неоднократно заявляли об отсутствии каких-либо территориальных претензий к польскому государству и планов вступать в конфликт со странами, входящими в состав Североатлантического альянса.
Информация