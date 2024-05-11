Премьер-министр Польши заявил о начале фортификационных работ на границе с Белоруссией

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Премьер-министр Польши заявил о начале фортификационных работ на границе с Белоруссией

Польша приступает к строительству фортификационных сооружений на границе с Белоруссией. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, который недавно посетил границу республики с соседней Белоруссией.

Как отмечает глава польского правительства, есть надежда, что с финансированием строительства фортификационных сооружений стране поможет Евросоюз. Но, в любом случае, и без Евросоюза Польша сама демонстрирует готовность к дальнейшему ухудшению отношений с соседней страной и не скрывает своих агрессивных намерений.



Белоруссия, напомним, является членом ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Поэтому в случае дальнейших агрессивных действий со стороны Польши или иных государств она может рассчитывать на помощь и Российской Федерации, и других стран – участниц данной военно-политической организации.

В настоящее время власти Польши концентрируют на границе с Белоруссией большое количество сил и средств сухопутных войск и авиации. В стране создаются новые войсковые соединения, которые, разумеется, будут размещены на ее восточных границах.

Примечательно, что свои милитаристские приготовления Польша выдает за заботу о собственной безопасности, якобы от возможной «агрессии» России или Белоруссии. И это при том, что и Москва, и Минск неоднократно заявляли об отсутствии каких-либо территориальных претензий к польскому государству и планов вступать в конфликт со странами, входящими в состав Североатлантического альянса.
4 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:55
    «Есть надежда, что с финансированием строительства фортификационных сооружений стране поможет Евросоюз» —

    — В этом вся суть ...
  2. Наблюдатель2014 Звание
    Наблюдатель2014
    0
    Сегодня, 13:04
    Премьер-министр Польши заявил о начале фортификационных работ на границе с Белоруссией
    Пускай работают. Главное чтобы им скучно не было. Вместо воплей про русские идут! Вот то пускай стены городят. Рвы копают. И тд, тп. Один фиг их мы потом ТЯО закидаем. И дело с концом.
  3. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 13:08
    Золотая жила--строить укрепления по границам...дело Яценюка живёт и процветает... hi
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +1
      Сегодня, 13:15
      Ага, ещё стена мексиканская вспомнилась. В Израиле со стенами преуспели. Дело, начатое две тысячи лет назад китайцами, ширится и процветает! laughing