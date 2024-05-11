Почти на всей территории Украины объявлена воздушная тревога

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Почти на всей территории Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве, Киевской области и почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Еще до 11.00, кроме столичного региона, сирена звучала также на Винничине, Житомирщине, Полтавщине, Кировоградщине, Днепропетровщине, Сумщине, Харьковщине, Черниговщине и Николаевщине.

Динамику объявления и отмены воздушной тревоги по украинским регионам можно наблюдать на онлайн-карте, публикуемой министерством цифровой трансформации республики.

Через несколько минут после того как сирена зазвучала в 11 регионах Украины, ее объявили и почти во всех остальных областях. Исключение составили только Одесский, Ивано-Франковский, Закарпатский и Черновицкий регионы.

Вчера своеобразный абсолютный рекорд по длительности воздушной тревоги установила Харьковская область. В этом регионе она непрерывно продолжалась в течение девяти часов. Это совпало с активизацией наступательных действий ВС России на Харьковском направлении. Как сообщают российские источники и подтверждают украинские, нашим военным удалось освободить в данном регионе несколько небольших населенных пунктов.

Массированные удары ракетами и беспилотниками по военным и энергетическим объектам на всей территории Украины Вооруженные силы РФ стали наносить с октября 2022 года. Это было связано с украинской диверсией на Крымском мосту. С тех пор сирены воздушной тревоги звучат в населенных пунктах Украины ежедневно.
19 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 13:32
    «Исключение составили только Одесский, Ивано-Франковский, Закарпатский и Черновицкий регионы» —

    — Думают теперь в этих регионах,голову ломают - в чём подвох? ...
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 13:40
      Действительно в чём?После того как 30 июня 2022 года подразделения ВС РФ покинули остров Змеиный, господство России в северо-западной части Черного моря фактически завершилось, а Украина вернула себе возможности морского экспорта.

      .Так, за март-апрель 2024 года украинским торговым коридором прошли свыше 1000 судов. Они вывезли из украинских портов порядка 40 млн тонн грузов, принеся Украине около $3,3 млрд прибыли, что стало рекордным показателем с момента начала российской СВО на украинской территории. ... Москва перешла на использование наземных транспортных маршрутов через Приазовье для снабжения подразделений ВС РФ в зоне проведения СВО. Поток грузов по железной дороге через Крымский мост был в течение трех последних месяцев фактически сведен к нулю или вообще отсутствовал. Более того, за последние полгода российское командование было вынуждено вывести значительную часть кораблей и судов Черноморского флота ВМФ РФ из Севастополя и Крымского полуострова в целом, чтобы избежать ударов украинских безэкипажных катеров, крылатых и баллистических ракет, а также БПЛА-камикадзе.


      https://topcor.ru/47321-rossija-i-ukraina-vedut-borbu-za-dominirovanie-v-akvatorii-chernogo-morja.html
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        +1
        Сегодня, 13:50
        Но вот сокращение потока грузов по крымскому мосту с угрозой его атаки никак не связано. Крым снабжается по мосту. Остальные грузы теперь попросту удобнее доставлять наземными путями
    2. isv000 Звание
      isv000
      +2
      Сегодня, 14:25
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Исключение составили только Одесский, Ивано-Франковский, Закарпатский и Черновицкий регионы» —

      — Думают теперь в этих регионах,голову ломают - в чём подвох? ...

      Зато бессонница им теперь обеспечена!
  2. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 13:46
    . абсолютный рекорд по длительности воздушной тревоги установила Харьковская область. В этом регионе она непрерывно продолжалась в течение девяти часов

    Ну и зачем их теперь вообще включать эти сирены? Все поняли - пора тикать
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +3
      Сегодня, 13:50
      «Военная хроника» в свою очередь подвела первые итоги прорыва российских войск в Харьковскую область.

      «По предварительным данным, ВСУ сняли часть подразделений 42-й ОМБр с фронта под Часовом Яром и спешно перебрасывают войска под Волчанск, опасаясь дальнейшего расширения плацдарма и ввода более крупных сил ВС РФ. Если взглянуть на карту тепловых аномалий под Волчанском (Харьковская область), которые в реальности являются местами ударов по расположениям ВСУ, то можно убедиться в двух обстоятельствах: во-первых, их глубина постепенно увеличивается. Поражаются не только передовые, но и тыловые объекты.

      Во-вторых, существенно увеличивается их количество. Если темпы нанесения ударов будут сохраняться и дальше (а все указывает именно на это), то большая часть укрепрайонов ВСУ вскоре перестанет существовать. Любопытно, что активно отрабатываются все опорники ВСУ, расположенные вдоль основного маршрута входа в Волчанск — трассы Т2108 на север. Противопоставить такой плотности ударов ВСУ пока ничего не могут», — отметили авторы канала.

      «Военная хроника» также рассказала, что параллельно ударам по ВСУ под Волчанском и на других участках приграничья продолжается уничтожение мостов.

      «В районе Старого Салтова (Харьковская область) силами группировки российских войск „Север“ уничтожена дамба через реку Северский Донец. Таким образом, можно убедиться, что любое уничтожение мостов и каких-либо критически значимых объектов противника проводится только в связке с замыслом и планом конкретной наступательной операции. Отдельно стоит отметить, что ключевой проблемой ВСУ в Харьковской области остается накопление сколь-нибудь значимых сил для обороны Волчанска и других территорий в приграничье. Особую роль в уничтожении бронетехники, которую украинская армия пытается собрать и перебросить поближе, играют дроны „Ланцет“ с тепловизором», — добавил источник.

      «НгП раZVедка» рассказала, что сегодня ночью по резервам ВСУ в населенном пункте Липцы нанесены массированные удары планирующими бомбами, а также из тяжелых РСЗО.
      «ВСУ причинен весьма болезненный урон, так как при помощи данных резервов они планировали начать контратаку на позиции наших войск в районе н. п. Глубокое и не допустить обвала обороны, о чем мы сообщали в вечерней сводке. Также по одному из главных укрепрайонов ВСУ в приграничье Харьковской области, в н. п. Волчанск нанесены удары планирующими бомбами калибра ФАБ-500 и ФАБ-1500. Также по позициям ВСУ в пригороде Волчанска наносятся удары из тяжелой артиллерии. Недостатка в БК не ощущается, летит очень много, кучно и в цель»,       — добавил источник.
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        +1
        Сегодня, 14:02
        laughing чем же они Часов Яр теперь будут удерживать? Снимут последнее с Запорожья и Херсона? what
        А кто у них тогда в Славянске с Краматорском остался? Никого уже получается. А ведь там как мне казалось и должны были основные сражения проходить what
        Когда-нибудь...
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 14:06
          Ну не последнее.Личный состав у них имеется.Надо просто его растаскивать , нанося удары на разных участках фронта.
          1. igorbrsv Звание
            igorbrsv
            0
            Сегодня, 14:07
            Останется только в Херсоне десант высадить и я незнаю кого они куда будут растаскивать...
            1. isv000 Звание
              isv000
              +3
              Сегодня, 14:34
              Цитата: igorbrsv
              Останется только в Херсоне десант высадить и я незнаю кого они куда будут растаскивать...

              Грамотно работать начали, научились, слава богу, раздёргивать стадо! В одну брешь натолкали - закрепились, потом туда откуда подсвинков сняли тоже насовали - вот так и сгоним бешеных кабанов в загон, на переработку!
        2. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 14:09
          Да найдут они-кем.Снимут с белорусской границы,побережья,Киева.Кстати,уже несколько дней нет сообщений о ситуации под Часовым Яром
          1. igorbrsv Звание
            igorbrsv
            +1
            Сегодня, 14:13
            В Киеве неизвестно осталось ли что. Но стягивать будут со всей страны. В Одессе наверняка резервы есть. Но они десанта опасаются. Останься Одесса без гарнизона и наши корабли найдут способ туда добраться. А то что у них на границе с Белоруссией 150 000 - я не верю. Фейк yes
            1. isv000 Звание
              isv000
              +2
              Сегодня, 14:38
              Цитата: igorbrsv
              А то что у них на границе с Белоруссией 150 000 - я не верю. Фейк

              Изначально речь шла о 120 килотуш, им оттуда нельзя свиней снимать, Батька старый зубр - не дремлет, в миг на рога подымет!
              1. igorbrsv Звание
                igorbrsv
                0
                Сегодня, 14:43
                Да уж. Будь мы прогнившая европа - спровоцировали бы конфликт между украми и Белоруссией. А так всё по чесноку - "Батька не лезь" пока, не время. Пока рано...
                1. isv000 Звание
                  isv000
                  +2
                  Сегодня, 14:49
                  Цитата: igorbrsv
                  Да уж. Будь мы прогнившая европа - спровоцировали бы конфликт между украми и Белоруссией. А так всё по чесноку - "Батька не лезь" пока, не время. Пока рано...

                  Сябры Западное направление держат, и успешно - натовцы кипятком писают, а лезть боятся. Тронь Беларусь и всё, автоматом залетаешь в агрессоры и Россия, как военный союзник, вмиг обретает ЕС как легитимную цель. Наш Верховный всё просчитал, дураков в разведке не держат!
                  p.s. Да и полякам не получится под дурика закосить, за кресами сунуться - оркестр давно готов к гастролям...
                  1. igorbrsv Звание
                    igorbrsv
                    +2
                    Сегодня, 14:55
                    Тронут Белорусь ещё и ОДКБ подключится. Помогут не помогут, а вот обязаны будут. И спросить будет за что
                    1. isv000 Звание
                      isv000
                      +2
                      Сегодня, 15:01
                      Цитата: igorbrsv
                      Тронут Белорусь ещё и ОДКБ подключится. Помогут не помогут, а вот обязаны будут. И спросить будет за что

                      А все головы ломали - чего это Батька крутит, с объединением тянет, а оно вона как! Зело мудро. А вот что касается ОДКБ так я хотел бы увидеть казахскую армию плечом к плечу, да вряд ли увижу, как и армянский полувзвод...
            2. Ghost1 Звание
              Ghost1
              0
              Сегодня, 14:43
              Пока не видно чтобы у них была критическая нехватка военных.
              1. igorbrsv Звание
                igorbrsv
                0
                Сегодня, 14:47
                А разве переброска из под Часова Яра под Волчанск не показатель? С Киева под Бахмут? С Запорожья под Авдеевку? Не победа ещё. Но положение у них явно критическое. К сожалению нет данных по выполнению их плана мобилизации, но есть о том что она даже частично не выполнена. А ведь с августа того года по нынешний день должно было быть уже мобилизовано полмиллиона в ряды всу. Но сейчас мы видим только указы расширяющие круг тех кого можно загрести. Включая баб