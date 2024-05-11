Почти на всей территории Украины объявлена воздушная тревога
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В Киеве, Киевской области и почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Еще до 11.00, кроме столичного региона, сирена звучала также на Винничине, Житомирщине, Полтавщине, Кировоградщине, Днепропетровщине, Сумщине, Харьковщине, Черниговщине и Николаевщине.
Динамику объявления и отмены воздушной тревоги по украинским регионам можно наблюдать на онлайн-карте, публикуемой министерством цифровой трансформации республики.
Через несколько минут после того как сирена зазвучала в 11 регионах Украины, ее объявили и почти во всех остальных областях. Исключение составили только Одесский, Ивано-Франковский, Закарпатский и Черновицкий регионы.
Вчера своеобразный абсолютный рекорд по длительности воздушной тревоги установила Харьковская область. В этом регионе она непрерывно продолжалась в течение девяти часов. Это совпало с активизацией наступательных действий ВС России на Харьковском направлении. Как сообщают российские источники и подтверждают украинские, нашим военным удалось освободить в данном регионе несколько небольших населенных пунктов.
Массированные удары ракетами и беспилотниками по военным и энергетическим объектам на всей территории Украины Вооруженные силы РФ стали наносить с октября 2022 года. Это было связано с украинской диверсией на Крымском мосту. С тех пор сирены воздушной тревоги звучат в населенных пунктах Украины ежедневно.
http://www.kremlin.ru/
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