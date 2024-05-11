Молдавский политолог: Совместные учения Молдавии с НАТО нарушают ее нейтральный статус

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Молдавский политолог: Совместные учения Молдавии с НАТО нарушают ее нейтральный статус

Нынешнее руководство Молдавии во главе с президентом Майей Санду проводит политику, которая ведёт к отдалению страны от России и сближению с НАТО и ЕС.

Кишинёв всё чаще участвует и в совместных военных манёврах с НАТО. Так, в эти дни на территории страны идут масштабные молдавско-американские учениях Swift Response-2024, о чем ранее заявляло и Минобороны Молдавии.

Однако, по словам молдавского политолога, философа и историка Бориса Шаповалова, подобные действия молдавских властей являются нарушением нейтрального статуса страны, закреплённого в её конструкции.

Политолог отметил, что военные учения не проводятся просто так и, тем более, они с каждым годом учащаются, что вызывает обеспокоенность.

Все эти различные программы с НАТО, сотрудничество, партнерство, совместные учения порочат закрепленный в конституции нейтральный статус

- сказал политолог.

Шаповалов напомнил, что оборонный бюджет Молдавии в этом году вырос в два раза благодаря западным влияниям. При этом деньги тратятся на абсолютно ненужные для армии цели, считает эксперт. Он подчеркнул, что всë это происходит когда страна находится в тяжёлых экономических условиях.

Неужели власти готовят нас к какой-то войне? Она абсолютно не нужна ни одному гражданину Молдавии. Мы всегда были мирным народом

- возмущённо сказал Шаповалов.
6 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 13:39
    «Совместные учения Молдавии с НАТО нарушают её нейтральный статус» —

    — Там уже давно всё нарушено,что можно и что нельзя ...
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      0
      Сегодня, 13:51
      Молдавский политолог: Совместные учения Молдавии с НАТО нарушают ее нейтральный статус

      Так соросиха Майя Санду со своим румынским паспортом (т.е. румынским гражданством) к этому и стремится! Она Румынии - стране НАТО - по-американски и служит!

      Молдоване для Санду как гражданке Румынии - это то же самое, что местные украинцы для сионо-нациста-русофоба еврея Зеленского!
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 14:58
        Неужели власти готовят нас к какой-то войне?

        А почему к какой-то... К вполне конкретной с Россией... Им ох как нужно от Украины наше внимание отвлечь... Вот только не пойму, зачем это самим молдаванам нужно, а если не нужно, почему Санду до сих пор в президентском кресле...??? Где горящие покрышки...??? Зачем наступать на чужие грабли, когда и своих вокруг полно...??? am
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:39
    Ещё одна хабалка норовит на содержание забугорных радетелей присесть.
  3. Луенков Звание
    Луенков
    +1
    Сегодня, 13:55
    Зеленский в юбке - вот Санду. Всё от Молдавии требуется как и от Украины, смерти граждан.
  4. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 13:56
    Не зря моряки говорили... баба на корабле....
    Майей Санду

    Цитата: Фридрих II
    Жeнщинaм и свиньям нe мecтo на каких-либо кораблях. Если таковые обнаруживаются, их нужно немедленно выбросить за борт