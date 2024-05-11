Все эти различные программы с НАТО, сотрудничество, партнерство, совместные учения порочат закрепленный в конституции нейтральный статус

Неужели власти готовят нас к какой-то войне? Она абсолютно не нужна ни одному гражданину Молдавии. Мы всегда были мирным народом

Нынешнее руководство Молдавии во главе с президентом Майей Санду проводит политику, которая ведёт к отдалению страны от России и сближению с НАТО и ЕС.Кишинёв всё чаще участвует и в совместных военных манёврах с НАТО. Так, в эти дни на территории страны идут масштабные молдавско-американские учениях Swift Response-2024, о чем ранее заявляло и Минобороны Молдавии.Однако, по словам молдавского политолога, философа и историка Бориса Шаповалова, подобные действия молдавских властей являются нарушением нейтрального статуса страны, закреплённого в её конструкции.Политолог отметил, что военные учения не проводятся просто так и, тем более, они с каждым годом учащаются, что вызывает обеспокоенность.- сказал политолог.Шаповалов напомнил, что оборонный бюджет Молдавии в этом году вырос в два раза благодаря западным влияниям. При этом деньги тратятся на абсолютно ненужные для армии цели, считает эксперт. Он подчеркнул, что всë это происходит когда страна находится в тяжёлых экономических условиях.- возмущённо сказал Шаповалов.