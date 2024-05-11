Появились подробности об ударе ВСУ по российскому Донецку

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Появились подробности об ударе ВСУ по российскому Донецку

Сегодняшний удар ВСУ по Донецку пришелся на район ресторана Paradise. Об этом сообщают местные паблики в социальных сетях.

Как утверждается, в результате удара мог погибнуть по меньшей мере один человек, а еще один человек был ранен. Удар был нанесен по месту, где происходил сбор участников автомобильного пробега, посвященного десятилетию проведения всенародного референдума в Луганской и Донецкой Народных Республиках.

По счастливой случайности, жертв среди участников автопробега удалось избежать. Данные действия киевского режима в очередной раз подчеркивают его террористическую сущность. Ведь в автомобильном пробеге собирались участвовать абсолютно мирные люди, которые не являются «комбатантами», как это принято заявлять на Западе.

Отметим, что киевский режим регулярно предпринимает обстрелы российских территорий из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов, применяет беспилотные летательные аппараты для атак против объектов в Российской Федерации.

Чаще всего обстрелам подвергаются населенные пункты на освобожденных территориях, в новых регионах нашей страны – ДНР, ЛНР, Крыму, а также в приграничных областях России – Белгородской, Брянской и Курской областях. Но в последнее время украинские формирования демонстрируют способность наносить удары с помощью дронов и по объектам, расположенным на значительном удалении от границы с Российской Федерацией.
13 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 13:55
    Что сказать, что написать... да ничего нового, в общем то.
    Поменьше болтовни, побольше реальных усилий, действий, по обеспечению надёжной защиты наших граждан, нашей территории.
  2. frruc Звание
    frruc
    +4
    Сегодня, 14:02
    Удар был нанесен по месту, где происходил сбор участников

    Укроагентуры видимо достаточно в городе.
    1. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      +1
      Сегодня, 14:56
      А причем тут агентура? Это не секретное мероприятие
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 15:30
        Serhio250381
        Это не секретное мероприятие

        Конечно, не секретное. Только надо было оповестить кое кого в он-лайн режиме о месте удара.
  3. Mедвежонок Звание
    Mедвежонок
    +4
    Сегодня, 14:04
    Я смотрел фильм, очень громкий взрыв, много перепуганных людей, это выглядело ужасно. Они явно были нацелены на скопление мирных жителей. sad
  4. borisov.4 Звание
    borisov.4
    +3
    Сегодня, 14:14
    Эти твари уже скоро за всё ответят в тройне!
  5. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +6
    Сегодня, 14:18
    Необходимо уничтожить физически нацистский режим на (в) Украине физически, а его руководство в первую очередь.
  6. V.B. Звание
    V.B.
    0
    Сегодня, 14:20
    Зато у нас Путин и новое- тоже самое правительство. Силуанов будет предлагать на тысячу рублей помогать внукам, а мишустин- зятьку беспошлинно торговать грибами, а шойгу доченьке на Кронштадте ещё пару миллиардов прикарманить.
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 15:33
      V.B.
      Зато у нас Путин и новое- тоже самое правительство.

      Вам тоже может перепадет на пачку печенья и банку варенья. winked
    2. VSO-396
      VSO-396
      0
      Сегодня, 16:12
      VB, Вам что, царь не нравится?
  7. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    0
    Сегодня, 14:59
    Вся сущность фашистского бандеровского режима. Дорогими ракетами ударили по гражданским людям. Что в Донецке, что в Горловке, что в Белгороде. Они этими ракетами могли ударить по российским войскам, т.е. что ситуация на фронте у них критическая. Но они выбрали бить по людям. На последок поднагадить побольше. Это их основная фишка, чем хуже у них дела на фронте, тем больше они обстреливают гражданских людей. Это звери, а не люди
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -2
      Сегодня, 15:32
      ситуация на фронте у них критическая.

      Не распространяйте ложь пожалуйста
      1. Serhio250381 Звание
        Serhio250381
        0
        Сегодня, 15:36
        Ситуация на фронте для ВСУ отличная. Подошли свежие, хорошо подготовленные и отлично вооруженные резервы и по всем направления ВСУ перешли в атаку. В тылу стоят еще неизмеримое число резервов. Новобранцы штурмую военкомы, чтобы записаться на фронт. Промышленность завалила ВСУ оружием по самое не балуйся. Так лучше?