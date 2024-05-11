Появились подробности об ударе ВСУ по российскому Донецку
Сегодняшний удар ВСУ по Донецку пришелся на район ресторана Paradise. Об этом сообщают местные паблики в социальных сетях.
Как утверждается, в результате удара мог погибнуть по меньшей мере один человек, а еще один человек был ранен. Удар был нанесен по месту, где происходил сбор участников автомобильного пробега, посвященного десятилетию проведения всенародного референдума в Луганской и Донецкой Народных Республиках.
По счастливой случайности, жертв среди участников автопробега удалось избежать. Данные действия киевского режима в очередной раз подчеркивают его террористическую сущность. Ведь в автомобильном пробеге собирались участвовать абсолютно мирные люди, которые не являются «комбатантами», как это принято заявлять на Западе.
Отметим, что киевский режим регулярно предпринимает обстрелы российских территорий из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов, применяет беспилотные летательные аппараты для атак против объектов в Российской Федерации.
Чаще всего обстрелам подвергаются населенные пункты на освобожденных территориях, в новых регионах нашей страны – ДНР, ЛНР, Крыму, а также в приграничных областях России – Белгородской, Брянской и Курской областях. Но в последнее время украинские формирования демонстрируют способность наносить удары с помощью дронов и по объектам, расположенным на значительном удалении от границы с Российской Федерацией.
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