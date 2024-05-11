Минобороны ФРГ разрабатывает варианты возвращения к военной службе по призыву

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Минобороны ФРГ разрабатывает варианты возвращения к военной службе по призыву

Министерство обороны ФРГ разработало три возможных варианта возвращения к военной службе в бундесвере по призыву.

Как сообщает немецкая газета Bild, глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус планирует предоставить итоговую концепцию возвращения призыва в армию ФРГ уже в июне текущего года.

Среди разработанных немецким Минобороны вариантов рассматривается как совершенствование уже существующей системы набора в бундесвер, так и полноценная воинскую повинность для всех достигших 18-летнего возраста граждан страны независимо от пола.

В рамках варианта, не предусматривающего полноценного возвращения к призыву в бундесвер, планируется осуществление сбора информации о достигших 18-летнего возраста граждан с последующим направлением им материалов, направленных на стимулирования добровольной службы.

Во втором варианте служить в армии будут обязаны все мужчины, достигшие призывного возраста, в то время как женщины будут иметь возможность добровольно заполнять анкеты. Предполагается, что таким образом в бундесвер будет привлечено от 30 до 40 тысяч новобранцев.

Третий разработанный немецким Минобороны вариант предполагает возвращение к полноценной воинской повинности для всех граждан страны независимо от их пола. Именно этот вариант немецкое Минобороны считает наиболее перспективным с точки зрения улучшения обороноспособности страны, однако для его внедрения потребуется внести определенные изменения в конституцию.
4 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 13:57
    «Третий вариант предполагает возвращение к полноценной воинской повинности для всех граждан страны независимо от их пола» —

    — Тем более с "полами" там у них неразбериха ...
    1. Моторист Звание
      Моторист
      0
      Сегодня, 14:59
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Тем более с "полами" там у них неразбериха ...

      Всё там понятно: мужской, женский, другой. Если даже только "другой" призовут, то это уже грозная сила. Не каждый захочет встретиться с таким в бою - отож....
  2. Наблюдатель2014 Звание
    Наблюдатель2014
    +1
    Сегодня, 14:03
    Министерство обороны ФРГ разработало три возможных варианта возвращения к военной службе в бундесвере по призыву.
    laughing Вот они там офигеют казарму строить по гендерной принадлежности .Я не знаю куда там смотрит мировое правительство. Тут уже все понимают что пора обнулять эту цивилизацию.
  3. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +1
    Сегодня, 14:17
    Готовят немцев к повторению . А призыв не только немцы вернут , но и , как минимум, вся центральная и восточная часть Европы . Это почти неизбежно .