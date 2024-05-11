Британский военный аналитик назвал Белгород ключевой причиной наступления ВС РФ в Харьковской области

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Британский военный аналитик назвал Белгород ключевой причиной наступления ВС РФ в Харьковской области

Наступление ВС РФ в Харьковской области имеет тактические успехи. Продвижение российских военных составило как минимум один километр, заявил в эфире Sky News британский военный аналитик Шон Белл.

В свою очередь, эксперт отметил, что вышеупомянутый успех обусловлен тем, что украинская армия пока не успела перебросить резервы на данное направление. При этом он подчеркнул, что главным вопросом касательно ситуации на Харьковщине является не то, как ВС РФ ведут наступление, а почему они его начали на данном направлении.

Со слов Белла, ключевой причиной решения российского военного-политического руководства начать наступление в Харьковской области является Белгород. Как выразился британский военный аналитик, украинская артиллерия «набрала необходимую дальность» и теперь без проблем может наносить удары вглубь приграничного российского региона.

Что характерно, эксперт в своих рассуждениях полностью проигнорировал факт, что ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре, вследствие чего гибнут и получают ранения мирные жители Белгородской области. Вместо этого Белл заявил, что ВС РФ пытаются «отодвинуть» украинскую артиллерию подальше от региона, так как тот является, дословно, ключевым логистическим центром для большей части их военной деятельности.

Впрочем, британец также допустил, что российская операция в Харьковской области призвана оттянуть на себя часть сил ВСУ, ослабив оборону на других важных направлениях.

Напоследок аналитик добавил, что для украинской армии данное наступление не станет очень большой проблемой, однако в ближайшие несколько недель ВСУ будет крайне трудно.

Я пытаюсь звучать позитивно, но суровая реальность такова, что у России есть импульс и инициатива

- заявил Белл.
11 комментариев
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  1. Село Звание
    Село
    +1
    Сегодня, 14:05
    для украинской армии данное наступление не станет очень большой проблемой,

    Станет. И еще какой. Русские долго запрягают - да быстро едут am
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +4
      Сегодня, 14:11
      Украинские войска готовятся к массированному наступлению ВС РФ на Харьков. Об этом уже несколько дней сообщают различные зарубежные СМИ. Тем временем, ситуация в Харьковской области обстоит иначе, считает военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин. По его словам, сейчас российские войска провели разведку боем, а о наступательной операции говорить пока рановато.
      Чтобы помешать нашим войскам создать санзону, в течение последнего месяца противник пытался укрепить линию обороны и установить фортификационные сооружения, пояснил Алехин. Именно с этой целью две недели назад главнокомандующий ВСУ Александр Сырский перебросил в Харьков пять боеспособных бригад.

      «Важно отметить, что это были боеспособные бригады, присланные из других районов, в первую очередь из Центральной и Западной Украины. Они прошли там усиленную подготовку, это не "сырые" мобилизованные. Кроме того, там были полнокровные инженерно-саперные роты и бригады», — добавил он.

      Наши войска в течение ночи и всего вчерашнего дня наносили мощные удары именно по созданным ВСУ опорным пунктам, местам временной дислокации военных, их штабам, а также по выявленным огневым позициям РСЗО, заключил эксперт.
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +4
        Сегодня, 14:17
        Со слов Белла, ключевой причиной решения российского военного-политического руководства начать наступление в Харьковской области является Белгород. Как выразился британский военный аналитик, украинская артиллерия «набрала необходимую дальность» и теперь без проблем может наносить удары вглубь приграничного российского региона.

        Так это и наши не скрывают! А именно.

        Руководство России и говорит поэтому тому же Западу прямо о том, что от территории Укрорейха с его русофобским режимом не должно ни кусочка земли остаться!
        Что ВС РФ будут двигаться до самой Западной границы Укрорейха.
        А если обстрелы территории России начнутся с территории соседних стран НАТО то и они станут для ВС России ЗАКОННОЙ целью для их подавления.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +3
          Сегодня, 14:24
          К Волчанску близко подошли,вчера даже заходили в него,но видать не закрепились.
          .Вчера был ряд сообщений, что у небратьев наблюдалась дезорганизация. Сегодня вроде как она в основном устранена, но это им не сильно помогает. А знаете, что нам помогает? Одновременное нахождение в воздухе до 30 бортов, которые работают без устали. К слову, есть даже дежурная пара, она оперативно работает, можно сказать, по онлайн данным (лаг порядка 15 минут). Мы когда узнали о таком, то даже не сразу поверили. Это прямо ноу-хау какое-то. Ну и мгновенно такую новость записали в превосходные и спешим с вами поделиться.

          Прямо сейчас наши парни из Мулино закрепляются в Липцax. Оттуда 19 км до объездной дороги. Пожелаем им дальнейших успехов. Если они смогут сохранить набранный темп, то очень скоро достигнут этой цели. Но не будем никого гнать вперёд, пусть работают хоть медленно, зато результативно.


          https://dzen.ru/a/Zj9EEGaQUXtVZ4Yr
    2. Комментарий был удален.
  2. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +4
    Сегодня, 14:11
    . аналитик добавил, что для украинской армии данное наступление не станет очень большой проблемой, однако в ближайшие несколько недель ВСУ будет крайне трудно.

    Моя престарелая мать более адекватно оценивает ситуацию сложившуюся для всу. А она намного старше него
  3. Наблюдатель2014 Звание
    Наблюдатель2014
    +4
    Сегодня, 14:15
    Британский военный аналитик назвал Белгород ключевой причиной наступления ВС РФ в Харьковской области
    Вот же экперД наблюдательный оказался. Заметил. bully Давим фронт. Перемалываем. Давим. У самих кости порой хрустят .Но давим .Легко тут это писать. Тяжело там это делать .
  4. borisov.4 Звание
    borisov.4
    +5
    Сегодня, 14:16
    Вот они и получили, что хотели за обстрелы Белгорода.
    1. karabas-barabas Звание
      karabas-barabas
      -3
      Сегодня, 14:18
      А что получили собственно? Была разведка боем и в общем всё. Сил РФ сконцентрированных на том направлении явно слишком мало для развития успеха.
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        0
        Сегодня, 14:36
        Сколько их там неизвестно. Зато известно, что там слаживание и формирование проводилось
  5. Монтесума Звание
    Монтесума
    +2
    Сегодня, 14:18
    Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье Харьковской области, — Минобороны

    Кроме того, "Отважные" завершили зачистку н.п. Керамик в ДНР.
    t.me/RVvoenkor
  6. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    +1
    Сегодня, 14:38
    Поживём - увидим. Увидим, если доживём.