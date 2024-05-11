Я пытаюсь звучать позитивно, но суровая реальность такова, что у России есть импульс и инициатива

Наступление ВС РФ в Харьковской области имеет тактические успехи. Продвижение российских военных составило как минимум один километр, заявил в эфире Sky News британский военный аналитик Шон Белл.В свою очередь, эксперт отметил, что вышеупомянутый успех обусловлен тем, что украинская армия пока не успела перебросить резервы на данное направление. При этом он подчеркнул, что главным вопросом касательно ситуации на Харьковщине является не то, как ВС РФ ведут наступление, а почему они его начали на данном направлении.Со слов Белла, ключевой причиной решения российского военного-политического руководства начать наступление в Харьковской области является Белгород. Как выразился британский военный аналитик, украинская артиллерия «набрала необходимую дальность» и теперь без проблем может наносить удары вглубь приграничного российского региона.Что характерно, эксперт в своих рассуждениях полностью проигнорировал факт, что ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре, вследствие чего гибнут и получают ранения мирные жители Белгородской области. Вместо этого Белл заявил, что ВС РФ пытаются «отодвинуть» украинскую артиллерию подальше от региона, так как тот является, дословно, ключевым логистическим центром для большей части их военной деятельности.Впрочем, британец также допустил, что российская операция в Харьковской области призвана оттянуть на себя часть сил ВСУ, ослабив оборону на других важных направлениях.Напоследок аналитик добавил, что для украинской армии данное наступление не станет очень большой проблемой, однако в ближайшие несколько недель ВСУ будет крайне трудно.- заявил Белл.