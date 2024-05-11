Сводка Минобороны России о ходе проведения СВО

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Сводка Минобороны России о ходе проведения СВО

На официальном телеграм-канале Минобороны РФ опубликована оперативная сводка о ходе проведения специальной военной операции на 11 мая 2024 г.

В сообщении ведомства подробно рассказывается о ситуации на разных направлениях в зоне действия тех или иных российских военных группировок. Так, успешные действия подразделений группировки «Север» привели к взятию под контроль пяти населённых пунктов в Харьковской области.

По данным Минобороны РФ, в ходе боестолкновений ВСУ потеряли здесь до 170 человек и несколько бронемашин, а также семь артиллерийских орудий, включая французскую САУ «Caesar». Кроме того, в плен попало три десятка украинских военнослужащих.

В зоне ответственности группировки «Запад» на территории ЛНР и ДНР успешные действия наших сил привели к потери ВСУ около 300 бойцов, нескольких бронемашин и гаубиц.

Российские военные из группировки «Юг» отразили несколько контратак противника на территории ДНР, в результате чего ВСУ потеряли более 500 человек и четыре танка, среди которых три немецких «Леопарда».

Части группировки «Центр» освободили село Керамик в ДНР и отразили десять контратак ВСУ. В зоне ответственности группировки потери противника составили почти 400 человек, 5 бронемашин, три САУ, три гаубицы.

Значительные потери понесли ВСУ и на других направлениях.

Согласно данным российского Минобороны, всего за время конфликта уничтожено около 600 вражеских самолётов, 270 вертолетов, более 23900 БПЛА, более 510 ЗРК, около 16000 танков и других бронемашин и много другой техники.
2 комментария
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    0
    Сегодня, 14:41
    Сообщили в субботу в Минобороны РФ.

    "Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Керамик Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоалександровка, Вишневое, Карловка и Розовка Донецкой Народной Республики", - сказали в ведомстве.

    Там также отметили, что отражены 10 контратак подразделений 92-й десантно-штурмовой, 68-й егерской, 142-й, 143-й пехотных, 23-й, 24-й, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино, Семеновка, Соловьево, Нетайлово и Бердычи Донецкой Народной Республики.

    "ВСУ потеряли за сутки до 390 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" и 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Braveheart" производства Великобритании, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель", - добавили в Минобороны.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 14:54
      всего за время конфликта уничтожено около 600 вражеских самолётов, 270 вертолетов, более 23900 БПЛА, более 510 ЗРК, около 16000 танков и других бронемашин
      Впечатляет !