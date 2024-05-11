Сводка Минобороны России о ходе проведения СВО
На официальном телеграм-канале Минобороны РФ опубликована оперативная сводка о ходе проведения специальной военной операции на 11 мая 2024 г.
В сообщении ведомства подробно рассказывается о ситуации на разных направлениях в зоне действия тех или иных российских военных группировок. Так, успешные действия подразделений группировки «Север» привели к взятию под контроль пяти населённых пунктов в Харьковской области.
По данным Минобороны РФ, в ходе боестолкновений ВСУ потеряли здесь до 170 человек и несколько бронемашин, а также семь артиллерийских орудий, включая французскую САУ «Caesar». Кроме того, в плен попало три десятка украинских военнослужащих.
В зоне ответственности группировки «Запад» на территории ЛНР и ДНР успешные действия наших сил привели к потери ВСУ около 300 бойцов, нескольких бронемашин и гаубиц.
Российские военные из группировки «Юг» отразили несколько контратак противника на территории ДНР, в результате чего ВСУ потеряли более 500 человек и четыре танка, среди которых три немецких «Леопарда».
Части группировки «Центр» освободили село Керамик в ДНР и отразили десять контратак ВСУ. В зоне ответственности группировки потери противника составили почти 400 человек, 5 бронемашин, три САУ, три гаубицы.
Значительные потери понесли ВСУ и на других направлениях.
Согласно данным российского Минобороны, всего за время конфликта уничтожено около 600 вражеских самолётов, 270 вертолетов, более 23900 БПЛА, более 510 ЗРК, около 16000 танков и других бронемашин и много другой техники.
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