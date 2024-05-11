Глава Чеченской Республики назвал самый эффективный способ выжить для военнослужащих ВСУ

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров озвучил ключевой способ сохранения жизни для военнослужащих украинской армии. По мнению главы российского региона, реализация данного способа позволит сохранить человеческие жизни.Как считает Рамзан Кадыров, украинским военнослужащим следует сдаваться в плен российской армии.- написал глава Чеченской Республики в своем Telegram-канале.Российская армия регулярно призывает военнослужащих ВСУ сдаваться в плен. Для многих украинских боевиков это единственный способ сохранить свои жизни и здоровье. Как известно, тотальная мобилизация мужчин на Украине приводит к колоссальным человеческим жертвам в рядах действующей армии.Потери украинских формирований исчисляются сотнями тысяч человек. В этой ситуации сдача в плен, и здесь нельзя не согласиться с Рамзаном Кадыровым, становится единственным способом, позволяющим хотя бы уцелеть в конфликте и сохранить надежду на возвращение к семье и к нормальной гражданской жизни.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»