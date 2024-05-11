Глава Чеченской Республики назвал самый эффективный способ выжить для военнослужащих ВСУ

8
Глава Чеченской Республики назвал самый эффективный способ выжить для военнослужащих ВСУ

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров озвучил ключевой способ сохранения жизни для военнослужащих украинской армии. По мнению главы российского региона, реализация данного способа позволит сохранить человеческие жизни.

Как считает Рамзан Кадыров, украинским военнослужащим следует сдаваться в плен российской армии.

Самый эффективный способ для солдат ВСУ спасти свою жизнь в этой ситуации - сдаться в плен нашим бойцам. Этот метод уберег от неминуемой гибели жизни огромного количества простых украинцев. Я уверен, что с каждым днем их будет только больше, если наши противники сложат оружие и обезопасят общество от своих дальнейших преступных действий

- написал глава Чеченской Республики в своем Telegram-канале.

Российская армия регулярно призывает военнослужащих ВСУ сдаваться в плен. Для многих украинских боевиков это единственный способ сохранить свои жизни и здоровье. Как известно, тотальная мобилизация мужчин на Украине приводит к колоссальным человеческим жертвам в рядах действующей армии.

Потери украинских формирований исчисляются сотнями тысяч человек. В этой ситуации сдача в плен, и здесь нельзя не согласиться с Рамзаном Кадыровым, становится единственным способом, позволяющим хотя бы уцелеть в конфликте и сохранить надежду на возвращение к семье и к нормальной гражданской жизни.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 14:30
    «Самый эффективный способ для солдат ВСУ спасти свою жизнь в этой ситуации - сдаться в плен нашим бойцам» —

    — Надо ещё как-то выжить до сдачи ...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 14:44
      Солдаты ВСУ...,
      Все те, кто очень хочет жить,
      Вверх поднимайте руки... –
      И «зброю» надобно сложить,
      Отбросив все потуги!!!
      Вы убивали наш Донбасс,
      Аж, восемь долгих лет...
      Теперь же убивают вас –
      Вам оправданья нет!!!
      Всем тем, кто очень хочет жить,
      Сдавайтесь шустро в плен...
      Взамен вам могут предложить
      Лишь только смерть и тлен!!!
      am
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        0
        Сегодня, 14:49
        — Пиши : Капитуляция . дон ...
      2. Петр_Колдунов Звание
        Петр_Колдунов
        0
        Сегодня, 15:57
        Цитата: Lev_Russia

        ...Взамен вам могут предложить
        Лишь только смерть и тлен!!!

        А всем, кто смерти не хотят,
        И жить хотел бы долго -
        Сто сорок девять двести, брат,
        И только слово - "Волга!"
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 14:48
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Надо ещё как-то выжить до сдачи ...

      Заградотряды в тылу и нацики в окопах стреляют в спину....
    3. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 15:07
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Самый эффективный способ для солдат ВСУ спасти свою жизнь в этой ситуации - сдаться в плен нашим бойцам» —

      — Надо ещё как-то выжить до сдачи ...

      Им наводку дали - "149 200 Волга".
      Дальше пусть выбирают, или сдаться в плен и жить, или сдохнуть за зелепуку.
  2. Наблюдатель2014 Звание
    Наблюдатель2014
    0
    Сегодня, 14:45
    Из личного .Под новый год с 2022 на 2023.На каршеринге с товарищем заезжаем в Чечню. Едем домой в отпуск. Подъезжаем к посту ГИБДД. В машину заглядывает инспектор. На нас сразу от куда? Оттуда .Зелёная дорога. Помощь будет нужна. Поможем. В Грозный заедите. Там красиво .Руки друг другу пожали и поехали дальше. Заехали! Там реально красиво! laughingА в любимом городе всё равно красивей. hi
  3. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    Сегодня, 15:06
    Очень разумные слова от чеченского льва, самые умные из украинцев прислушаются к нему.