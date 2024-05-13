Navantia среди потенциальных поставщиков подводных лодок для Польши

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Navantia среди потенциальных поставщиков подводных лодок для Польши

Испанская судостроительная компания «Navantia» является одним из четырех потенциальных поставщиков трех подводных лодок, которые намерена купить польская армия, утверждает мадридский портал «Infodefensa», предполагая возможность продажи в Польшу единиц класса С-80.

Таким образом, Испания присоединяется к трем другим компаниям, предлагающим свои подводные лодки Польше — французской Naval Group, немецкой TKMS и шведской Saab Kockums.



«Польская программа Orka очень выгодна для испанской промышленности, которая строит четыре корабля класса S-80 в Картахене на востоке Испании. Navantia готовится к широкому промышленному сотрудничеству с польскими компаниями во время возможной реализации программы Orka. Помимо прочего, Navantia готовится к широкому промышленному сотрудничеству с польскими компаниями. С этой целью 9 мая 2024 года в здании библиотеки Военно-морской академии был организован промышленный форум под названием «Долгосрочное сотрудничество с польской промышленностью — обязательство Navantia британской промышленной группе Babcock International Group».

Поэтому есть шанс, что, если ВС Польши выберут испанское предложение в программе Orka, Navantia в полной мере воспользуется возможностями польской промышленности.

«Это позволит нам построить логистическую базу в Польше для автономного использования будущих подводных лодок, а также оставить в польском бюджете большой объем средств, потраченных на всю программу», — заявил на конференции коммерческий директор по Европе Альфонсо Валеа Гонсалес.
5 комментариев
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  1. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 04:40
    Эта не та контора которая себе субмарины строит,причём так строит что их походу приходится сразу же фактически переделывать их за кучи технических ошибок при проектировании?
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 04:41
    Интэрэсно... подводные лодки по простому не обнаружить, не... достать! Даже на Балтике они могут прятаться от всех на глубине.
    Хотя, серьёзные ребята занимаются созданием подводных дронов....
    Не так все просто, уж больно среда для их функционирования/работы, сложная во всех отношениях!
    Вероятно, простыми методами/техническими решениями, тут не обойдешся.
  3. Дилетант Звание
    Дилетант
    +3
    Сегодня, 04:45
    Это не те испанские "кораблестроители", которые построили ПЛ, которая могла только погружаться, а всплывать не могла из-за того, что кто-то где-то не там поставил запятую и вес ПЛ оказался больше, чем ее водоизмещение и которую потом доудлинняли до того, что она не стала помещаться в док? Самое то для поляков. fool wassat
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 05:56
      Это не те испанские "кораблестроители", которые построили ПЛ
      Это из тех верфей, которые закладывались ещё во времена Веймарской республики на подставные лица и фирмы в Испании, Голландии и Финляндии
  4. Р_С_Ф_С_Р_ Звание
    Р_С_Ф_С_Р_
    0
    Сегодня, 06:39
    Пусть покупают Варшавянку, хотя бы из-за названия.