Navantia среди потенциальных поставщиков подводных лодок для Польши

Испанская судостроительная компания «Navantia» является одним из четырех потенциальных поставщиков трех подводных лодок, которые намерена купить польская армия, утверждает мадридский портал «Infodefensa», предполагая возможность продажи в Польшу единиц класса С-80.Таким образом, Испания присоединяется к трем другим компаниям, предлагающим свои подводные лодки Польше — французской Naval Group, немецкой TKMS и шведской Saab Kockums.«Польская программа Orka очень выгодна для испанской промышленности, которая строит четыре корабля класса S-80 в Картахене на востоке Испании. Navantia готовится к широкому промышленному сотрудничеству с польскими компаниями во время возможной реализации программы Orka. Помимо прочего, Navantia готовится к широкому промышленному сотрудничеству с польскими компаниями. С этой целью 9 мая 2024 года в здании библиотеки Военно-морской академии был организован промышленный форум под названием «Долгосрочное сотрудничество с польской промышленностью — обязательство Navantia британской промышленной группе Babcock International Group».Поэтому есть шанс, что, если ВС Польши выберут испанское предложение в программе Orka, Navantia в полной мере воспользуется возможностями польской промышленности.«Это позволит нам построить логистическую базу в Польше для автономного использования будущих подводных лодок, а также оставить в польском бюджете большой объем средств, потраченных на всю программу», — заявил на конференции коммерческий директор по Европе Альфонсо Валеа Гонсалес.

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