Украинский беспилотник атаковал гражданский грузовик в Белгородской области и убил мужчину

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Украинский беспилотник атаковал гражданский грузовик в Белгородской области и убил мужчину

Принадлежащий ВСУ украинский беспилотник атаковал гражданский грузовик в Белгородской области и убил мужчину. Еще один человек, находившийся в машине, был ранен.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородчины Вячеслав Гладков.

По информации чиновника, трагическое событие произошло в приграничном селе Новостроевка-Первая. Грузовой автомобиль был припаркован у обочины, когда его атаковал украинский дрон. Летательный аппарат сбросил на машину два взрывных устройства.

В результате взрывов один мужчина погиб на месте от полученных ран

- сообщил Гладков.

Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего мужчины

- написал губернатор.

Второй человек, находившийся в грузовике, остался жив, но получил несколько осколочных ранений в ноги. Мужчину доставили в лечебное учреждение, где медики оказывают ему необходимую помощь.

Сообщения об агрессивных действиях украинских военных по отношению к мирному населению и гражданской инфраструктуре поступают из Белгородской области не просто ежедневно, а много раз за сутки. К примеру, перед этим сегодня сообщалось о выпущенных ВСУ по территории региона из РСЗО «Град» двух реактивных снарядах, которые удалось сбить при помощи средств ПВО.

Очень жаль, что в результате таких обстрелов Белгородской области и других приграничных регионов обычно страдает гражданское население. За эти действия давно пора лично ответить тем, кто представляет высшее политическое и военное руководство Украины, отдающее приказы террористам в форме ВСУ.
17 комментариев
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  1. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    +1
    Сегодня, 15:01
    А что еще делать фашистам? Не по наступающей же российской армии бить, лучше, пока есть возможно, побольше убить гражданских людей, потом ведь не дотянуться будет. Это не люди, это звери
    1. isv000 Звание
      isv000
      +2
      Сегодня, 15:14
      Цитата: Serhio250381
      А что еще делать фашистам? Не по наступающей же российской армии бить, лучше, пока есть возможно, побольше убить гражданских людей, потом ведь не дотянуться будет. Это не люди, это звери

      yes Считаю, что прямо сейчас, по мере освобождения территорий, надо проводить жесткую зачистку всего и всех, чтобы после в тылу нашей армии оставалось поменьше работы нашей контрразведке, пока есть возможность "решить вопрос на месте", без суда и следствия...
  2. Ныробский Звание
    Ныробский
    +4
    Сегодня, 15:02
    Украинские маньяки находящиеся на должностях операторов дронов, в случае пленения, должны истребляться поголовно как бешенные собаки, без каких либо шансов на жизнь.
  3. Cooper Звание
    Cooper
    +1
    Сегодня, 15:04
    "... Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока ничего и не начинали", - Путин. *** Ну так может пора уже всё же начать, Верхглавком/Президент/Гарант??
    1. Deon59 Звание
      Deon59
      0
      Сегодня, 15:08
      К следущим выборам может и начнет
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 15:27
      Цитата: Cooper
      Ну так может пора уже всё же начать,

      Наши летчики бомбили Берлин 8 августа 41 года ! А мы чего ждем ?
      1. VLAD-96 Звание
        VLAD-96
        +1
        Сегодня, 15:58
        Наверно 8 августа, только в каком году Шойгу не сказал. Т.к. всё идёт по плану.
  4. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 15:08
    Вопрос один: почему позиции всук не превращаются в пыль перед штурмом? Не хватает царь-ништяков? Так утройте удары чем есть, особенно после таких гадостей в отношении мирного населения. Чтоб знали всуки что когда их хоронят заживо то это возмездие за деяния их подельников! am Да и наших парней меньше поляжет...
  5. Вадим С Звание
    Вадим С
    -2
    Сегодня, 15:10
    Белгород пора просто весь эвакуировать, громадные территории пустуют, и пусть там люди спокойно живут до окончания этого мракобесия. Хотя обязательно будут те кто "тут всю жизнь кудаж мы поедем"
    1. Сергей3 Звание
      Сергей3
      +1
      Сегодня, 15:14
      "тут всю жизнь кудаж мы поедем"

      А кто то людям компенсирует всё, что они потеряют? Вот и играют в рулетку с жизнью.
      1. Вадим С Звание
        Вадим С
        -1
        Сегодня, 15:16
        Никто, но лучше на этом подохнуть? Да и не забирает никто, потом вернутся. Хотя о чем это я, это я 11 мест жительства сменил, мне пофик, а кто то за свой сарай удавится
        1. Ghost1 Звание
          Ghost1
          0
          Сегодня, 16:16
          Э не, на всякие мероприятия, выставки есть деньги у страны, значит и людям можно компенсировать.
  6. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +1
    Сегодня, 15:12
    Я только одного не понимаю: зачем вообще мы их в плен берём?
    1. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 15:19
      Цитата: Сергей3
      Я только одного не понимаю: зачем вообще мы их в плен берём?

      А Вы представьте себе что будет с нашими парнями, когда мы отключим "Волгу" и станем решать всех на месте и, я вас уверяю, найдёте ответ на свой вопрос... hi
  7. Наблюдатель2014 Звание
    Наблюдатель2014
    +4
    Сегодня, 15:12
    Из личного. Моя первая разведка боем. Утро. Хутор. Я пошёл с товарищем за водой к колодцу. Подхожу там детвора кучкуется. Я им. Витаю малюкы. Як справы? И шо в цьому роци поляныця уродылась? laughingДевчонка подходит. Дядько ,а дядько вон там и там руськи стоять......................................Казалось бы. С командиром перетёрли. Да всё знаем. yes Всё ожидаемо. Это для умных. А мои командиры рот были лучшими. И умными. soldier Женщин спасали от голодной смерти .(мать с полоумной дочерью)Спасли ?Мы дислокацию сменили. Но продукты один раз доставили. Перекинули на другой участок фронта.....
    1. Наблюдатель2014 Звание
      Наблюдатель2014
      0
      Сегодня, 15:20
      Никогда я не буду прятаться за спины гражданских. Никогда я не буду воевать с гражданскими. Так я воспитан. Так и я воспитывал.
    2. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 15:24
      Девчонка подходит. Дядько ,а дядько вон там и там руськи стоять..............


      Что сказать?... Единственная картинка, что сразу представилась в голове, так это афганский "ребёнок" стреляющий в спину советскому солдату...