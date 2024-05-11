Украинский беспилотник атаковал гражданский грузовик в Белгородской области и убил мужчину
Принадлежащий ВСУ украинский беспилотник атаковал гражданский грузовик в Белгородской области и убил мужчину. Еще один человек, находившийся в машине, был ранен.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородчины Вячеслав Гладков.
По информации чиновника, трагическое событие произошло в приграничном селе Новостроевка-Первая. Грузовой автомобиль был припаркован у обочины, когда его атаковал украинский дрон. Летательный аппарат сбросил на машину два взрывных устройства.
- сообщил Гладков.
- написал губернатор.
Второй человек, находившийся в грузовике, остался жив, но получил несколько осколочных ранений в ноги. Мужчину доставили в лечебное учреждение, где медики оказывают ему необходимую помощь.
Сообщения об агрессивных действиях украинских военных по отношению к мирному населению и гражданской инфраструктуре поступают из Белгородской области не просто ежедневно, а много раз за сутки. К примеру, перед этим сегодня сообщалось о выпущенных ВСУ по территории региона из РСЗО «Град» двух реактивных снарядах, которые удалось сбить при помощи средств ПВО.
Очень жаль, что в результате таких обстрелов Белгородской области и других приграничных регионов обычно страдает гражданское население. За эти действия давно пора лично ответить тем, кто представляет высшее политическое и военное руководство Украины, отдающее приказы террористам в форме ВСУ.
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