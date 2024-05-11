Президент Франции: Евросоюз в ближайшие недели усилит поддержку Украины

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Президент Франции: Евросоюз в ближайшие недели усилит поддержку Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в течение ближайших недель Евросоюз усилит поддержку Украины, в том числе увеличив поставки Киеву вооружений.

Отвечая на вопросы пользователей соцсетей, Макрон подчеркнул, что считает, что от исхода вооруженного конфликта на Украине зависит будущее и безопасность всей Европы. Исходя из этого, по мнению французского президента, следует наращивать объемы военной поддержки Киеву и поставлять украинской армии больше вооружений и военной техники.

Тем временем руководство Евросоюза одобрило предварительный вариант соглашения о предоставлении Киеву определенных гарантий безопасности, не предусматривающих прямого участия европейских военнослужащих в боевых действиях. При этом предполагается, что европейские гарантии должны действовать до тех пор, пока Украина не вступит в ЕС и НАТО.

Ранее Франция поставила Украине партию дальнобойных крылатых ракет SCALP с истекшим либо завершающимся сроком хранения, однако все еще пригодных к применению в боевых условиях. Программа передачи украинской армии ракет была запущена после того как Макрон пообещал передать Киеву около 40 ракет SCALP. При этом ракеты, которые считались непригодными для использования, были подвергнуты ускоренной и упрощенной процедуре восстановления. Французские власти посчитали передачу списанных ракет Киеву экономически целесообразнее дорогостоящей утилизации.
16 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:18
    «Макрон подчеркнул,что от исхода вооруженного конфликта на Украине зависит безопасность всей Европы» —
    «Руководство Евросоюза одобрило предварительный вариант соглашения о предоставлении Киеву гарантий безопасности» —

    — Так кто кому безопасность обеспечивает? ...
    1. антивирус Звание
      антивирус
      +1
      Сегодня, 15:46
      Макарон прав.
      Алжир может напасть на италию и францию. Повод любой :нагнули дешевый газ. Продовольствие не так покупали. Вывезли и приняли к себе арабов-меньше раб стлы для развития магриба. И тп.
      Не россия виновата, а самоутверждение ес в мире. Иначе их сомнут.


      А еще есть лохнеское чудище. Тоже повод ракеты продавать.
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 15:20
    Чую всё же дойдет до применения ТЯО, ну трезво рассудить, всё к тому и идёт! Кто то прям подталкивает нас и евриков к масштабному истреблению. Тогда жизнь каждого из нас очень сильно изменится:(
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 15:48
      Он должен быть на 100% уверен, что за усиление поддержки получит ЯО например по парижу, тогда есть возможность избежать армагеддона реального. Расчет на то, что им нужна власть над миром и другие плюшки, а не самоубийство.
  3. Roust Звание
    Roust
    +1
    Сегодня, 15:22
    Доиграется макарон до взятия Бастилии и своей гильотины.
  4. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +1
    Сегодня, 15:23
    Chaque année qui passe révèle un peu plus le vrai visage de cet individu qui "gouverne" la France.
    Son rictus est révélateur de sa pensée ...

    С каждым годом все больше раскрывается истинное лицо этого человека, который "правит" Францией.
    Его усмешка свидетельствует о его мыслях ...
  5. бухач Звание
    бухач
    0
    Сегодня, 15:27
    конфликта на Украине зависит будущее и безопасность всей Европы
  6. Попуас Звание
    Попуас
    0
    Сегодня, 15:34
    конфликта на Украине зависит будущее и безопасность всей Европы
    я не понимаю, а что не так было с прошлым и безопасностью Европы!?! request
    1. Denissdaf Звание
      Denissdaf
      +1
      Сегодня, 15:38
      Да это лапша на уши местному электорату. Так же как с ковидом 2 года мозги всем компостировали, который впоследствии неожиданным образом исчез с планеты Земля.
      1. Ghost1 Звание
        Ghost1
        0
        Сегодня, 16:09
        Ну к слову сказать у нас тоже были разные ограничения по ковиду.
  7. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 15:37
    Леклерки отправит наконец?
    1. антивирус Звание
      антивирус
      0
      Сегодня, 15:49
      Только гусеницы - взаимозаменяемые на тигры.
      И сыр в сух пайках. Уже много
  8. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 15:49
    В этом ключе мне интересно, что и какого.. там делал ув. г-н Си? Давно считаю, что перед Китаем нужно ставить вопрос ребром. С какого перепугу мы тащим лямку "многополярного мира" в одиночку? С гопником и бандитом вести дипломатию бессмысленно и даже вредно - это только распаляет его аппетиты.
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 15:55
      Нам в свою очередь необходимо резко нарастить производство ЯО разного калибра, чтобы в случае чего гарантировано стереть западную мерзоту с планеты.
    2. Ghost1 Звание
      Ghost1
      0
      Сегодня, 16:08
      Так Си пока руководствуется выгодной для своей страны, как не крути товарооборот с ес и штатами это основное для Китая.
  9. bondov
    bondov
    0
    Сегодня, 16:03
    «Мы должны говорить нашим соперникам: «Если вы зайдете слишком далеко, если будете угрожать нашим интересам, нашей безопасности, тогда я не исключаю отправку военных», - заявил сегодня президент Франции.