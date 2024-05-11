Президент Франции: Евросоюз в ближайшие недели усилит поддержку Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в течение ближайших недель Евросоюз усилит поддержку Украины, в том числе увеличив поставки Киеву вооружений.Отвечая на вопросы пользователей соцсетей, Макрон подчеркнул, что считает, что от исхода вооруженного конфликта на Украине зависит будущее и безопасность всей Европы. Исходя из этого, по мнению французского президента, следует наращивать объемы военной поддержки Киеву и поставлять украинской армии больше вооружений и военной техники.Тем временем руководство Евросоюза одобрило предварительный вариант соглашения о предоставлении Киеву определенных гарантий безопасности, не предусматривающих прямого участия европейских военнослужащих в боевых действиях. При этом предполагается, что европейские гарантии должны действовать до тех пор, пока Украина не вступит в ЕС и НАТО.Ранее Франция поставила Украине партию дальнобойных крылатых ракет SCALP с истекшим либо завершающимся сроком хранения, однако все еще пригодных к применению в боевых условиях. Программа передачи украинской армии ракет была запущена после того как Макрон пообещал передать Киеву около 40 ракет SCALP. При этом ракеты, которые считались непригодными для использования, были подвергнуты ускоренной и упрощенной процедуре восстановления. Французские власти посчитали передачу списанных ракет Киеву экономически целесообразнее дорогостоящей утилизации.

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