Украинские источники пытаются представить иную картину развития событий на Харьковском направлении

О событиях в Харьковской области начали писать и украинские источники. Естественно, их позиция отличается от российской. По утверждениям украинских источников, украинская армия якобы «локализовала» наступательные действия российских войск в «серой зоне» на территории Харьковской области.Рассуждая о возможной «локализации» ВС РФ в Харьковской области, украинские СМИ ссылаются на заявление официального представителя группировки войск «Хортица» Назара Волошина. Именно он и заявил о том, что ВСУ якобы смогли нейтрализовать наступление ВС РФ на данном направлении.Кроме того, украинское командование отчиталось об усилении позиций ВСУ посредством создания новых укреплений и переброски дополнительных резервов в район непосредственного соприкосновения с российскими войсками. Какие именно подразделения были брошены на усиление обороны на данном участке, пока не сообщается.По утверждению украинской стороны, в районах Волчанска и Липцов в настоящее время осуществляются некие «контрударные мероприятия». В чем они заключаются, офицер ВСУ пояснять не стал.Однако по сообщениям российских военных корреспондентов, подразделения Вооруженных сил Российской Федерации смогли выйти на окраины Волчанска. Сейчас там идут ожесточенные бои с украинскими формированиями, но украинские источники пока это не подтверждают.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»