Украинские источники пытаются представить иную картину развития событий на Харьковском направлении

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Украинские источники пытаются представить иную картину развития событий на Харьковском направлении

О событиях в Харьковской области начали писать и украинские источники. Естественно, их позиция отличается от российской. По утверждениям украинских источников, украинская армия якобы «локализовала» наступательные действия российских войск в «серой зоне» на территории Харьковской области.

Рассуждая о возможной «локализации» ВС РФ в Харьковской области, украинские СМИ ссылаются на заявление официального представителя группировки войск «Хортица» Назара Волошина. Именно он и заявил о том, что ВСУ якобы смогли нейтрализовать наступление ВС РФ на данном направлении.

Кроме того, украинское командование отчиталось об усилении позиций ВСУ посредством создания новых укреплений и переброски дополнительных резервов в район непосредственного соприкосновения с российскими войсками. Какие именно подразделения были брошены на усиление обороны на данном участке, пока не сообщается.


По утверждению украинской стороны, в районах Волчанска и Липцов в настоящее время осуществляются некие «контрударные мероприятия». В чем они заключаются, офицер ВСУ пояснять не стал.

Однако по сообщениям российских военных корреспондентов, подразделения Вооруженных сил Российской Федерации смогли выйти на окраины Волчанска. Сейчас там идут ожесточенные бои с украинскими формированиями, но украинские источники пока это не подтверждают.
17 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. kventinasd Звание
    kventinasd
    +5
    Сегодня, 15:16
    По утверждениям украинских источников, украинская армия якобы «локализовала» наступательные действия российских войск в «серой зоне» на территории Харьковской области.

    Ну если по их мнению потеря за двое суток уже 12 населённых пунктов на Харьковщине это называется "локализовала", то флаг им в руки.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +3
      Сегодня, 15:37
      Есть информация Волчанску. Так, с утра ВС России наносили массированное поражение из РСЗО по позициям противника в районе.

      "В городе слышна работа стрелкового оружия, поступает обрывочная информация о действиях по взятию в "клещи" Волчанской группировки противника. Основной путь для ее эвакуации отрезан - ночью Х-38мл уничтожила дамбу через Северский Донец", - отметили авторы материала.

      Моста через Северский Донец в районе Рубежного нет с 2022 года, а потому этой дорогой ВСУ также пользоваться не могут,

      - пишет в Телеграм журналист Юрий Подоляка, подчеркивая, что это важно для понимания обстановки.

      Отмечается, что загнанный в капкан противник старается нивелировать прорыв фронта ударами по мирному населению Белгородской области.

      Видео уничтожения моста через Северский Донец при помощи Х-38МЛ по ссылке ниже.

      https://dzen.ru/video/watch/663f3e150357f923a734f045

      Пользуясь случаем ,хочу поздравить всех дончан с Днём ДНР.Сегодня первый юбилей.10 лет Республике ДНР.Счастья и Процветания!
      1. Петр_Колдунов Звание
        Петр_Колдунов
        0
        Сегодня, 15:40
        Цитата: OrangeBigg
        поступает обрывочная информация о действиях по взятию в "клещи" Волчанской группировки противника. Основной путь для ее эвакуации отрезан

        А сколько там укронациков? На какое количество утилизированных бандер чертям готовить сковородки?
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 15:45
          Ну сильно больших подкреплений у них там думаю нет.Врядли за сутки они туда много навезли.
    2. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 15:39
      Украинские источники пытаются представить иную картину развития событий

      Пусть как угодно представляют, лишь бы этих бандеровских твapей больше полегло по полям.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 15:59
        Волчанск, Харьковская область, кадр видео.

        Минобороны официально сообщило о том, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области. Все эти точки имеют важное стратегическое значение, ведь взятие их под контроль позволяет перерезать путь подвоза боеприпасов из Харькова в Чугуев, откуда идет переброска сил и средств противника сразу на два направления — в сторону Купянска и в район Славянска и Краматорска. По словам военного эксперта, полковника запаса Геннадия Алехина, ВС РФ уже также приблизились к Липцам после взятия н. п. Стрелечья, находящегося в 3 км от нашей границы.

        «От Липцев до окружной трассы — порядка 20 км, а за Волчанском находится дамба Печенежского водохранилища. По предварительной информации, после российских ударов там движение тоже уже остановлено. То есть, наши войска отрезают ВСУ таким образом путь снабжения оружием»

        По последней информации, наши подразделения также уже находятся на окраине Волчанска.

        «Это за Плетеневкой и Огурцовым. Но это еще не говорит о том, что Волчанск уже под нашим контролем. Там сейчас на подступах идут скоротечные бои. Более того, подразделения ВСУ массово сдаются в плен на этом участке. По известным сейчас данным, около 25 украинских военнослужащих там уже сдались. Администрация Волчанска покинула город, милиция сбежала. В городе со стороны ВСУ началось мародерство. Наша армия продолжает наносить огневые удары по этому направлению», — рассказал специалист.
  2. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    +2
    Сегодня, 15:19
    Пока наши Волчанск локализуют) А в остально, если нет новых сообщений о нашем продвижении, то возможно наши встали и ждут резервов ВСУ снятых с других направлений. Пока ясно одно, что наши проводят операцию "тришкин кафтан". Если НАТО не введет свои войска на Украину, то ВСУ ничего не поможет
    1. isv000 Звание
      isv000
      +7
      Сегодня, 15:29
      Цитата: Serhio250381
      Если НАТО не введет свои войска на Украину, то ВСУ ничего не поможет

      Ввод НАТО на Украину только ускорит гибель самого НАТО. ВСУ при этом станет салфеткой, которой подотрутся и выбросят в помойное ведро!
      А с кафтаном согласен, хорошо бы ещё успевать долбить всук на марше и рвать там, откуда их сняли! Рвать с мясом, с хрустом, чтоб в юшку!!! am Кончилось время "многовекового братства", и не мы это всё устроили, теперь "братишкам" только хирургия поможет...
    2. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      0
      Сегодня, 15:31
      Не хорошо сказал, наши не стоят, а не рвутся вперед
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 16:18
        Группировка войск «Север» продвинулась в сторону Волчанска. Удары артиллерии и авиация не прекращаются. Об этом сообщает автор Telegram-канала «Русский Патриот».

        На сегодняшний момент известно, что под контроль ВС РФ перешли ряд населенных пунктов: Стрелечье, Плетеневка, Красное, Огурцово, Гатище и Зеленое.

        «Об успехах в Харьковской области. Занята важная высота перед Волчанском. Занято несколько приграничных посёлков. Быть добру!», — пишет «Фронтовик».

        Параллельно ударам по ВСУ под Волчанском и на других участках приграничья продолжается уничтожение логистических путей, сообщает «Военная хроника».

        В районе Старого Салтова (Харьковская область) уничтожена дамба через реку Северский Донец. Стоит отметить, что это основной путь снабжения группировки ВСУ в Волчанске.
  3. leks Звание
    leks
    +1
    Сегодня, 15:34
    Когда укроп врёт, когда открывает рот.
    Вся их суть скулить, врать и требовать, чтобы им дали и за них сделали. hi
  4. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 15:35
    Что-то мне кажется МО РФ на днях заявит о взятии Волчанска с Липцами пока укры "локализуют" what
    Тут что-то про новую стратегию наших штурмовых групп рассказывают. Штурмовая группа под прикрытием артиллерии и фпв дронов выдвигается на кроссовых мотоциклах belay
    И ведь правда в считанные секунды к вражеским позициям подьезжают. Пока всу голову не поднимают - наши им уже "руки вверх" говорят what
    Не из первых источников - сарафанное радио
    1. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      +1
      Сегодня, 15:39
      Что-то мне кажется МО РФ на днях заявит о взятии Волчанска

      Да фиг знает, пока его только блокируют. Туда ВСУ много солдат перебросили. Если не убегут из города или не сдадутся, то блокада дело не быстрое.
  5. A17ttt
    A17ttt
    -7
    Сегодня, 15:40
    Что сейчас есть, то уже есть.
    Но в целом картина истории, весьма неоднозначная, коль смотреть ее под разными углами.

    Попробую изложить свое видение:
    до 14 года, когда Китай массово поглощал рынки, были проекты по развитию Крыма и Донбасса. Украина выступала лицом - продающим земельные наделы для Китая.
    И тут коса попала на камень. Российский бизнес решил перехватить инициативу и сам возглавить продажу земельных участков. Т.к. 2009 по 2014, да и потом до 2019 года - экономику РФ штормило. С 2012 по 2023 продолжалось субсидирование строительного сектора - бюджетными средствами. Да и на самой территории РФ активно сдавались земельные наделы на длительное выжигание ресурса.
    На почве экономического дележа и борьбы за покупателя из Китая - и началась вся текущая кухня.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 15:59
      Есть малая вероятность. Но ведь на нас начали давить с 2008-го после грузинской. В это же время начало шатать штаты, а вместе с ними и мировую экономику. Штормит всех до сих пор. А в последнее время штормит и европу главным образом. Учитывая что таких "потрясений" они давненько не испытывали, а может и никогда в отличии от нашей экономики. Да и Китай вроде не в претензии. Возможно его интересы не особо и затронуты. Они сейчас Венгрию окучивают
    2. Hellcos Звание
      Hellcos
      0
      Сегодня, 16:05
      ну да. А США просто мимо проходили и совершенно случайно в заварушке участвуют
  6. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 15:57
    С Харьктве сидит крупная украинская группировка и они готовитись с 2014 года.
    Наступать там в лоб - удовольствие ниже среднего.
    Хотя, если сначала все перепахать бомбами, а потом метр за метром не спеша занимать зачищенную территорию - почему бы нет? Главное - не спешить