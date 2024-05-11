По результатам этой встречи мы должны определить, как нам вернуться к соблюдению международного права

Киевские власти продолжают усердно готовиться к так называемому саммиту мира, который должен состояться в середине июня в Швейцарии.Стоит напомнить, что, как бы ни парадоксально это прозвучало, но на глобальное мероприятие, посвященное поиску решения для завершения украинского конфликта, не приглашена Россия, на чем с самого начала настаивал Киев. При этом на сегодняшний день свое решение об участии также не озвучили Китай и Индия.В свою очередь, советник офиса Зеленского Михаил Подоляк в ходе своего недавнего интервью австрийской газете Der Standard рассказал о главных целях Украины на предстоящем саммите.Как выразился чиновник, Киев планирует окончательно принять «формулу мира», предложенную украинским президентом, обеспечив ей поддержку со стороны максимального количества государств.- подытожил Подоляк.При этом советник офиса Зеленского в очередной раз подчеркнул, что прямые переговоры с Москвой полностью исключены.Напомним, что одними из главных пунктов в так называемой «формуле мира», предложенной главой киевского режима, являются вывод российской армии за границы Украины по состоянию на 1991 год и выплата нашей страной репараций.В то же время даже на Западе осознают, что вышеупомянутые требования абсолютно абсурдны, а «формула», разработанная Зеленским, попросту нежизнеспособна. Таким образом, непонятно, на что рассчитывает Киев.Между тем собственную формулу мира сегодня активно продвигает Китай. Последняя предусматривает остановку боевых действий по существующей линии фронта. При этом подобный подход уже поддержали власти ряда стран.