Киевские власти заявили о намерении окончательно принять «формулу мира» Зеленского на саммите в Швейцарии

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Киевские власти заявили о намерении окончательно принять «формулу мира» Зеленского на саммите в Швейцарии

Киевские власти продолжают усердно готовиться к так называемому саммиту мира, который должен состояться в середине июня в Швейцарии.

Стоит напомнить, что, как бы ни парадоксально это прозвучало, но на глобальное мероприятие, посвященное поиску решения для завершения украинского конфликта, не приглашена Россия, на чем с самого начала настаивал Киев. При этом на сегодняшний день свое решение об участии также не озвучили Китай и Индия.

В свою очередь, советник офиса Зеленского Михаил Подоляк в ходе своего недавнего интервью австрийской газете Der Standard рассказал о главных целях Украины на предстоящем саммите.

Как выразился чиновник, Киев планирует окончательно принять «формулу мира», предложенную украинским президентом, обеспечив ей поддержку со стороны максимального количества государств.

По результатам этой встречи мы должны определить, как нам вернуться к соблюдению международного права

- подытожил Подоляк.

При этом советник офиса Зеленского в очередной раз подчеркнул, что прямые переговоры с Москвой полностью исключены.

Напомним, что одними из главных пунктов в так называемой «формуле мира», предложенной главой киевского режима, являются вывод российской армии за границы Украины по состоянию на 1991 год и выплата нашей страной репараций.

В то же время даже на Западе осознают, что вышеупомянутые требования абсолютно абсурдны, а «формула», разработанная Зеленским, попросту нежизнеспособна. Таким образом, непонятно, на что рассчитывает Киев.

Между тем собственную формулу мира сегодня активно продвигает Китай. Последняя предусматривает остановку боевых действий по существующей линии фронта. При этом подобный подход уже поддержали власти ряда стран.
12 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:29
    «Киевские власти заявили о намерении окончательно принять "формулу мира" Зеленского» —

    — Окончательно,фактически,по настоящему...
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 15:43
      Мечтаю увидеть,как на последний рейс из Киева, укры будут цепляться за шасси самолета. Может кто то и в турбину поместится..
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 15:40
    прямые переговоры с Москвой полностью исключены.

    Последняя предусматривает остановку боевых действий по существующей линии фронта.
    Переговоры о капитуляции будут в освобожденном Киеве !
  3. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    +1
    Сегодня, 15:41
    Реально, хроники психбольницы. "мы тут посовещались и приняли для вас формулу мира". Что?
  4. Петр_Колдунов Звание
    Петр_Колдунов
    0
    Сегодня, 15:43
    А что, они разве её еще не приняли "окончательно? Странно... сами написали этот бред - и сами принять не могут?
  5. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    0
    Сегодня, 15:43
    дними из главных пунктов в так называемой «формуле мира», предложенной главой киевского режима, являются вывод российской армии за границы Украины по состоянию на 1991 год и выплата нашей страной репараций.

    А минет вам не завернуть? Клоуны, еще Харьков нам отдадут. Чем больше Украина затягивает реальные мирные переговоры с нами, тем больше областей она в итоге потеряет. Не будет переговоров, потеряет всё.
  6. fsvlad Звание
    fsvlad
    -2
    Сегодня, 15:45
    собственную формулу мира сегодня активно продвигает Китай

    А ведь РФ придется под ней подписаться или остаться в совершенном одиночестве..
    1. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      +2
      Сегодня, 15:52
      Так Россия с 2014г в одиночестве. Полный мировой бойкот)))) Уже подписала и Крым отдали. Иди забирай. Что-то войска не дошли в прошлом году до Крым. Даже и не знаю почему
      1. Ghost1 Звание
        Ghost1
        0
        Сегодня, 16:13
        С 14 года не было никаких ограничений , только незначительные санкции.
  7. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 15:48
    Замысел этой встречи не подразумевает остановку войны или реальные переговоры. Там другие цели и задачи. Очевидно, что будут пытаться перетащить на свою сторону страны третьего мира. Чтобы продекларировать в очередной раз - весь мир с нами! Наверняка есть еще и скрытые задачи. Посмотрим.
  8. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    0
    Сегодня, 15:50
    Наверняка по этому шедевру Нобелевская премия мира плачет... Так что, как говорится, пальцами и яйцами в солонку не макать.
  9. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 15:58
    Надо еще с инопланетянами обсудить,,что скажут анунаки с планеты Нибиру.
    Хотя, что что я, само название Нибиру для Зеленского какое-то,,как оскорбительный намек на что-то...
    Но, опять же, вдруг анунаки за формулу Зеленского?