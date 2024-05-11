Украинский депутат заявил о том, что на воплощение идеи возврата к границам 1991 года уйдут «десятилетия»

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Украинский депутат заявил о том, что на воплощение идеи возврата к границам 1991 года уйдут «десятилетия»

Восстановление Украины в границах 1991 года может растянуться на многие десятилетия. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Украины Богдан Яременко.

Как отметил украинский политик, воплощение данных планов в жизнь может занять жизнь далеко не одного поколения украинцев. Такой ответ депутат дал на заявление руководителя центра поддержки аэроразведки Марии Берлинской.

Волонтер сказала, что национальная идея заключается в сохранении жизни военнослужащих ВСУ. При этом волонтер отметила, что восстановление границ украинского государства находится на втором месте после названной цели.

Вы не берёте автомат в руки, чтоб восстанавливать границы. Вы не понимаете, что сейчас границы 1991 года восстановить почти невозможно

- отметил депутат.

Отметим, что в последнее время многие украинские политические деятели выступают с подобными заявлениями по отношению к вооруженному конфликту. В украинском обществе явно наблюдается разочарование темпами ведения боевых действий, при этом явно, что среди населения Украины нарастает скептическое отношение по вопросу возможности победы киевского режима в вооруженном конфликте с Российской Федерацией. Тем более, что страны Запада также не демонстрируют особой готовности в наращивании военной и финансовой поддержки Киева.
3 комментария
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  1. Наблюдатель2014 Звание
    Наблюдатель2014
    0
    Сегодня, 16:12
    Восстановление Украины в границах 1991 года может растянуться на многие десятилетия.
    Я, уже боюсь. Только раньше вы уйдёте. Вы у меня дофига кто уйдёте. И никакого войска украинского не будет по примеру войско польского. amПроходили.Нам такого не надо.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 16:16
      По-моему это вообще нереалистично.Если трезво смотреть на вещи.Сейчас численный паритет у сторон конфликта если верить данным Зе,что численность сухопутных войск ВСУ в районе 600 тыс.человек.Хотя он мог и сбрехать.

      . Численность украинских вооруженных сил составляет 880 тыс. человек.

      Такие данные привел президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу ARD.

      В декабре 2023 года господин Зеленский рассказал, что в сухопутных войсках ВСУ служат 600 тыс. человек.

      «У нас 880 тыс. У нас миллионная армия. У нас 30 млн человек сейчас, сейчас конкретно 30 млн людей работают, а даже, может, больше немного. Сказать точную цифру не могу»,— рассказал украинский президент (цитата по «РБК-Украина»).


      https://m.vk.com/wall-23482909_3485240
  2. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    0
    Сегодня, 16:13
    Восстановление Украины в границах 1991 года может растянуться на многие десятилетия.
    Оптимист, однако! Неизвестно, что будет с Украиной через год, будет ли она, а если будет, то в каких границах и в каком виде.