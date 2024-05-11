Украинский депутат заявил о том, что на воплощение идеи возврата к границам 1991 года уйдут «десятилетия»
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Восстановление Украины в границах 1991 года может растянуться на многие десятилетия. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Украины Богдан Яременко.
Как отметил украинский политик, воплощение данных планов в жизнь может занять жизнь далеко не одного поколения украинцев. Такой ответ депутат дал на заявление руководителя центра поддержки аэроразведки Марии Берлинской.
Волонтер сказала, что национальная идея заключается в сохранении жизни военнослужащих ВСУ. При этом волонтер отметила, что восстановление границ украинского государства находится на втором месте после названной цели.
Вы не берёте автомат в руки, чтоб восстанавливать границы. Вы не понимаете, что сейчас границы 1991 года восстановить почти невозможно
- отметил депутат.
Отметим, что в последнее время многие украинские политические деятели выступают с подобными заявлениями по отношению к вооруженному конфликту. В украинском обществе явно наблюдается разочарование темпами ведения боевых действий, при этом явно, что среди населения Украины нарастает скептическое отношение по вопросу возможности победы киевского режима в вооруженном конфликте с Российской Федерацией. Тем более, что страны Запада также не демонстрируют особой готовности в наращивании военной и финансовой поддержки Киева.
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