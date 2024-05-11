В Эстонии начались учения Североатлантического альянса по противодействию России

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В Эстонии начались учения Североатлантического альянса по противодействию России

Военные маневры НАТО начались на территории Эстонии. Об этом сообщает издание The Independent.

В настоящее время Североатлантический альянс проводит военные учения на территории Эстонии. Маневры носят название Swift Response и осуществляются под руководством Великобритании. Нет никаких сомнений, что главная цель учений — отработка действий на случай прямого столкновения сил альянса с Россией.



По сообщениям западных источников, в рамках учений ударным вертолетом Apache был выполнен полет в качестве поддержки сухопутных подразделений. В частности, вертолетом был нанесен ряд ударов по позициям условного противника, включая укрепленные земляные сооружения. Кроме того, к учениям были привлечены и беспилотные летательные аппараты.

Как утверждается в публикации, Североатлантический альянс изучает возможности противостояния России на территории прибалтийских республик, которые входят в состав НАТО. Это уже не первые подобные маневры, ставящие своей целью отработку сценария боевых действий в случае противостояния армий стран альянса с Вооруженными силами Российской Федерации.

Общее руководство маневрами осуществляет штаб британской армии. Специалисты генштаба Великобритании анализируют также и возможное влияние боевых действий на Украине на характер перспективного вооруженного конфликта между Россией и странами НАТО.
21 комментарий
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  1. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 16:40
    Скоро со всех сторон как надавят на нас, полукругом, и придется применять тяо уже без всяких красных линий! И сразу забудутся все западные границы, мосты!, и чего там не хотели отдавать. Уже только слепой или потреот этого не видит.
    Подтвердите минусами эту настоящую истину!
    1. isv000 Звание
      isv000
      -1
      Сегодня, 17:56
      Цитата: Вадим С
      Скоро со всех сторон как надавят на нас, полукругом, и придется применять тяо уже без всяких красных линий! И сразу забудутся все западные границы, мосты!, и чего там не хотели отдавать. Уже только слепой или потреот этого не видит.
      Подтвердите минусами эту настоящую истину!

      Не нужно иметь семи пядей во лбу чтобы просчитать европейцев, т. к. у них на этот счёт работает только одна извилина и та прямая:
      1. Выматывание сил России свинарником;
      2. Подключение При е балтики;
      3. В случае прорыва ВС РФ к ПМР подключат цыган;
      4. В случае прорыва ВС РФ к Западеннии подключат поленьев;
      5. Дальше два варианта:
      а- Запад прокалывается и прибалты с поляками становятся агрессором, отдавая России право долбить напавших как ей вздумается;
      б- НАТО слетает с катушек и вступает на Украине в боевое соприкосновение с армией России, предоставляя нам право долбить территорию ЕС как нам вздумается.
      В обоих вариантах купленная Петром Прибалтика возвращается в родную гавань, с Польшей сложнее, с таким сожителем спать будем с пистолетом под подушкой. Как вариант применить к ней планировавшийся для Украины вариант: внеблоковый статус, провести демилитаризацию и установить Российский протекторат. Пусть будет буфером между современной Россией и средневековой Европой. hi
    2. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 17:58
      Подтверждаю! Но только Вашу абсолютную безграмотность! laughing
    3. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 18:05
      Цитата: Вадим С
      Скоро со всех сторон как надавят на нас, полукругом,
      Анналена Бербок курит в сторонке со своим заявлением: "Путин должен развернуться на 360 градусов lol

      Цитата: Вадим С
      Уже только слепой или потреот этого не видит.
      Если "потреот" от слова "потеть" так уже вспотела всматриваясь кто-же с севера, юга и востока нас будет давить "полукругом"!? belay
  2. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    +3
    Сегодня, 16:43
    Враги несколько раз атаковал Россию через трибалтику и мы несколько раз занимали эту территорию, а потом сами давали им независимость. После чего трибалтика всегда скатывалась к нашим врагам. Надо учиться на своих ошибка. Нельзя отдавать эти земли врагу
  3. Наблюдатель2014 Звание
    Наблюдатель2014
    +6
    Сегодня, 16:46
    На фото это все? Или ещё за углом кто притаился?
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +4
      Сегодня, 16:55
      Велосипедные войска в количестве 1-го человека в увольнительную ушли(уехали).
    2. HAM Звание
      HAM
      +3
      Сегодня, 16:59
      На фото эта куча просто подарок для дрона.......
      1. gmss Звание
        gmss
        0
        Сегодня, 17:43
        у тормозов пока нет информации что такое дрон
    3. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 18:00
      Зато фото, похоже, настоящее! Узнаю наш родной советский силикатный кирпич! laughing
  4. Igor K_2 Звание
    Igor K_2
    +2
    Сегодня, 16:46
    Если учесть агрессивный характер блока НАТО, то это учения отнюдь не по противодействию, а скорее по нападению на Россию. В новостях на учениях они обычно не отражают нападение, они сами нападают.
    1. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      +3
      Сегодня, 16:53
      НАТО за всю свою историю не провела ни одной оборонительной операции. Ни одной. Только атакующие и оккупационные операции
  5. Алексей G Звание
    Алексей G
    +3
    Сегодня, 16:56
    На фото хорошая групповая цель для FPV дрона или для миномета! Группа эсесовцев с МГ-42 за стенкой, там вот они и полягут дружно...
    1. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      0
      Сегодня, 17:45
      Цитата: Алексей G
      с МГ-42 за стенкой
      Это МГ 3. А по боеготовности до СС не дотянут. Может среди них еще и трансвеститы и гомосексуалисты есть. Разнообразие, Карл..
  6. VicVic Звание
    VicVic
    +2
    Сегодня, 16:57
    Теперь у наты прибавилось возможностей списать свои людские потери на окраине на несчастный случай на учениях.
  7. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 17:40
    В Эстонии начались учения Североатлантического альянса по противодействию России

    Классика жанра: первыми ломанулись лабусы, вдогонку потопали шпроты и, как всегда, через неделю и до чухны немытой допёрло, что пора в путь-дорогу... bully
    1. gmss Звание
      gmss
      +1
      Сегодня, 17:46
      ваша градация мне в новинку. для меня они все лабусы, шпроты и чухня - все в одном hi
      1. isv000 Звание
        isv000
        +1
        Сегодня, 18:04
        Цитата: gmss
        ваша градация мне в новинку. для меня они все лабусы, шпроты и чухня - все в одном hi

        Есть отличия: Литы - лабусы, порасторопней будут, поскольку изрядно разбавлены европейской кровью, латы - шпроты, те почванливее будут - от ляхов понабрались, ну а чухна она потому и не мытая, что пока до неё дойдёт что помыться надо она уже пованивать начинает...
        У меня нет национализма, есть отношение к ним такое, какое они заслужили своим вечным предательством, кидая своих покровителей будь то немец иль лях, швед или рус... hi
  8. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +1
    Сегодня, 17:45
    отработка действий на случай прямого столкновения сил альянса с Россией.

    Одно дело отрабатывать действия, другое -- встретиться с нашими бойцами в реальном бою!
  9. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 17:52
    На них не надо нападать - они себя учениями измордуют.
    Это про них было сказано: «Генералы Прибалтийские идиоты всегда готовятся к прошедшей войне»
    На фото - отличная групповая цель...
  10. костя1
    костя1
    0
    Сегодня, 18:30
    И как-научились противодействовать? tongue