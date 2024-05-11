Закупкой индийских ракет BrahMos интересуются страны Азии, имеющие на вооружении истребители Су-30

13
Закупкой индийских ракет BrahMos интересуются страны Азии, имеющие на вооружении истребители Су-30

В первую очередь закупкой индийских ракет Brahmos интересуются страны Азии, имеющие на вооружении истребители Су-30. В комплексе эти два изделия могут стать смертоносным комплексом, способным точно поражать цели на дальних дистанциях.

Об этом рассуждает в своей статье обозреватель индийской газеты The EurAsian Times Риту Шарма.

Она напоминает, что первоначальная дальность действия сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos, разработанной в рамках индо-российского совместного предприятия, составляла 290 километров. В 2023 году ВВС Индии успешно испытали версию изделия увеличенной дальности с радиусом действия 450 км, установленного на истребитель Су-30МКИ. Если учесть, что боевой радиус самолета составляет 1,5 тысячи километров, то получим довольно дальнобойное и эффективное оружие. Тем более, что ракета способна лететь со скоростью 2,8 Маха, то есть в три раза превышающей скорость звука.


В составе своих военно-воздушных сил истребители Су-30МКИ используют Малайзия, Индонезия и Вьетнам. На недавно прошедшей выставке Defence Services Asia в Куала-Лумпуре представитель BrahMos Aerospace сообщил, что предложил продукцию компании партнерам из этих трех стран, и они ею заинтересовались.

Крылатая ракета BrahMos, которая может быть не только воздушного, но также наземного и морского базирования, является продуктом сотрудничества российского «НПО машиностроения» и индийской Организации оборонных исследования и разработок (DRDO). Ее первые испытания состоялись в 2001 году.
13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +1
    Сегодня, 17:06
    В составе своих военно-воздушных сил истребители Су-30МКИ используют Малайзия, Индонезия и Вьетнам.

    Алжир не рассматривается?
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 17:09
      Насколько я понимаю ВВС Алжира состоит только из советских/российских истребителей. Тяжелый двухдвигательный истребитель Су-30МКА сегодня составляет основу боевого парка самолетов ВВС Алжира и с момента поступления на вооружение в 2009 году является лидирующим истребителем Африканского континента с возможностями, не имеющими аналогов в этом регионе. Вариант MKA, заказанный Алжиром, был серьезно доработан за счёт внедрения технологий истребителей Су-35 и снятого с производства Су-37. В частности, на Су-37 была установлена РЛС Н-О11М - одна из первых в истории РЛС с пассивной фазированной антенной решеткой, а на Су-35 - управляемым предкрылком, двигателями АЛ-31ФП и соплами с вектором тяги.

      Тяжелый многоцелевой истребитель Су-30МКА ВВС Алжира.
      1. Hexenmeister Звание
        Hexenmeister
        +1
        Сегодня, 17:25
        Н-011М, ПГО, вектор тяги к этому времени уже были на Су-30МКИ, так что абсолютно не понятно, что там было "серьёзно доработано" и по отношение к чему.
  2. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    -2
    Сегодня, 17:51
    Придётся азии брахмор закупать. Наши пока самим нужны. А куда индийцы с сайта подевались? Они ж тоже тут были
    1. Вадим С Звание
      Вадим С
      +1
      Сегодня, 18:10
      Индийцы яростно минусуют под каждой статьёй, они никуда не делись
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 18:01
    В 2023 году ВВС Индии успешно испытали версию изделия увеличенной дальности с радиусом действия 450 км,

    Впечатляет...Видать есть там умные головы...Они и в Луну попали...
    Правда наш «Циркон» имеет лучшие показатели...Говорят, что 1 000 км - не предел...
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 18:06
      . Видать есть там умные головы

      Копирайтеры yes
  4. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 18:04
    Интересоваться совсем не значит купить...
  5. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 18:12
    То есть наши они не хотят покупать, а основанное на нашем легко. С нами боятся иметь дело или бояться санкций от белого господина?
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 18:28
      Может санкций. А может очередь за нашими большая laughing
      Нам же ещё страны ОДКБ обеспечивать. Хотя часть уже заключенных заказов иностранных ещё обслуживаем. Но ведь самим надо request
      Сейчас новый виток увеличения продукции. Новые станки, площади, автоматизация. Правда в основном танкостроение, самолетостроение и станкостроение (тяжёлое). Заводы называть не буду. Но строятся новые цеха, новые линии
      1. Вадим С Звание
        Вадим С
        +1
        Сегодня, 18:40
        Ну отлично, война это всегда двигатель, нам это только на пользу!
        1. igorbrsv Звание
          igorbrsv
          0
          Сегодня, 18:46
          Это да. С каждой войной Россия пусть не сразу, но всегда становилась сильнее. И часто больше. Правда только по территории. Население что-то никак не прибавляется what
      2. Victor19 Звание
        Victor19
        0
        Сегодня, 18:51
        Хотелось , чтобы в Новосибирске увеличили мощности для СУ-34