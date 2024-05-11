Российский танк, продолживший выполнять боевую задачу после нескольких попаданий FPV-дронов ВСУ, попал в кадр
В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть российский танк Т-90М "Прорыв", продолживший выполнение боевой задачи после нескольких попаданий FPV-дронов боевиков киевского режима.
Боевая машина ВС РФ, получив по меньшей мере два прямых попадания дронов в башню, полностью сохранила боеспособность и продолжила стремительное движение вперед, в очередной раз продемонстрировав высокую надежность российской военной техники.
При этом западная пресса отмечает, что Россия способна без ущерба для себя легко продержаться как еще минимум несколько лет активных боевых действий, поскольку нарастила объемы военного производства. Российские предприятия не только выпускают значительные объемы новой военной техники, но и модернизирует уже имеющуюся.
Западные издания указывают, что ВС РФ активно проводят перевооружение, в частности, продолжается массовый выпуск именно танка Т-90, который вскоре в значительной мере заменит все применяемые на линии фронта более старые танки.
В отличие от Украины, полностью зависящей от западного обеспечения, предприятия российского ОПК способны обеспечить ВС РФ всем необходимым: от беспилотников до высокотехнологичных ракет. При этом номенклатура производимых российской промышленностью вооружений продолжает непрерывно расширяться в то время как Запад зачастую поставляет Киеву подлежащую списанию устаревшую военную технику.
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