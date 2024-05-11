Российский танк, продолживший выполнять боевую задачу после нескольких попаданий FPV-дронов ВСУ, попал в кадр

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Российский танк, продолживший выполнять боевую задачу после нескольких попаданий FPV-дронов ВСУ, попал в кадр

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть российский танк Т-90М "Прорыв", продолживший выполнение боевой задачи после нескольких попаданий FPV-дронов боевиков киевского режима.

Боевая машина ВС РФ, получив по меньшей мере два прямых попадания дронов в башню, полностью сохранила боеспособность и продолжила стремительное движение вперед, в очередной раз продемонстрировав высокую надежность российской военной техники.






При этом западная пресса отмечает, что Россия способна без ущерба для себя легко продержаться как еще минимум несколько лет активных боевых действий, поскольку нарастила объемы военного производства. Российские предприятия не только выпускают значительные объемы новой военной техники, но и модернизирует уже имеющуюся.

Западные издания указывают, что ВС РФ активно проводят перевооружение, в частности, продолжается массовый выпуск именно танка Т-90, который вскоре в значительной мере заменит все применяемые на линии фронта более старые танки.

В отличие от Украины, полностью зависящей от западного обеспечения, предприятия российского ОПК способны обеспечить ВС РФ всем необходимым: от беспилотников до высокотехнологичных ракет. При этом номенклатура производимых российской промышленностью вооружений продолжает непрерывно расширяться в то время как Запад зачастую поставляет Киеву подлежащую списанию устаревшую военную технику.

30 комментариев
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  1. Лешак Звание
    Лешак
    +12
    Сегодня, 17:19
    Что тут скажешь... Удача любит храбрых.
    Выдержал танк и экипаж не растерялся, молодцы.
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +8
      Сегодня, 17:37
      Удача любит храбрых.
      ...не удачи а успехов...мой первенец свой Т-72Б3 после попадания двух лавов и одного джова в корму после боя привёл его на базу.....именно после боя когда расстрелял весь БК и ещё чего непопулярного наделал
    2. Shurik70 Звание
      Shurik70
      +9
      Сегодня, 17:41
      Башней так покрутил, словно удивляется: "Стучат где-то ..."
      Но мангальчик маловат
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        +2
        Сегодня, 17:43
        Да-да laughing
        Башней только покрутил - стреляют чтоли?
      2. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +1
        Сегодня, 18:04
        Я сразу подумал когда башней повернул,что сейчас как е...т по дрону!..)))
    3. Аргон Звание
      Аргон
      +1
      Сегодня, 17:48
      Мне вот интересно особенность т90 при попадании начинает вращать башню. Такое было в видео где Бредли расстреливал танк. Что это за особенность, кто в курсе?
      1. dauria Звание
        dauria
        +4
        Сегодня, 18:00
        начинает вращать башню.
        Ну после такого шлепка хотя бы проверить -вдруг заклинило .
      2. ВитаминBF3mg Звание
        ВитаминBF3mg
        +1
        Сегодня, 18:06
        а потом остановка-Перекличка
      3. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        +1
        Сегодня, 18:13
        . при попадании начинает вращать башню.

        Видно кругового обзора лишился request
        Но кто-то же стрелял?
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 17:20
    Абрамчик , после такого , навсегда бы припарковался.
    1. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      +4
      Сегодня, 17:35
      Цитата: Ирек
      Абрамчик , после такого , навсегда бы припарковался.

      Интересно с технической стороны, сколько взрывчатки поймал наш танк и сколько достаётся нашим "дорогим гостям" ABRAMS. и что там было снесено с башни нашего танка ? Хотя и хорошо, что обвесы башни нашего танка уберегли танк и экипаж от потерь и повреждений !
      Абрамс точно не устоял бы !
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 17:22
    — "Своей великой Родины сыны!" ...
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +2
      Сегодня, 17:52
      ...пойдут машины в яростный поход...©
  4. stels_07 Звание
    stels_07
    0
    Сегодня, 17:27
    Выдержал хорошо, но наличие КАЗа сберегло бы не мало техники. Каз приди-порядок наведи
    1. Хорон Звание
      Хорон
      +3
      Сегодня, 17:46
      Каз приди-порядок наведи

      У еврев есть каз, но мангалы начали городить - к чему бы это?
    2. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 17:48
      Каз от камикадзе не поможет. А выдержал хорошо. Не сразу поняли что вообще по ним попали. Так по-моему и не поняли куда у них сверху что-то делось. Но на скорость и живучесть эта штукенция явно не влияет
  5. Zyablicev43 Звание
    Zyablicev43
    +5
    Сегодня, 17:34
    Тут даже не стальные... Это яйца из победита!
  6. ВЗЭМ100 Звание
    ВЗЭМ100
    -3
    Сегодня, 17:54
    Пакистанский спутник-кубсат ICUBE-Q 8 мая 2024 года передал на Землю снимки Луны и Солнца, полученные с эллиптической орбиты вокруг Луны с периодом 12 часов, что подтвердило успешность его отделения от китайской лунной миссии «Чанъэ-6» и развертывания. Аппарат обладает массой 9 килограмм и оснащен двумя камерами. Он может проработать до трех месяцев вблизи Луны, получая ее снимки и исследуя магнитное поле.
    1. Альф Звание
      Альф
      0
      Сегодня, 18:54
      Цитата: ВЗЭМ100
      Пакистанский спутник-кубсат ICUBE-Q 8 мая 2024 года передал на Землю снимки Луны и Солнца, полученные с эллиптической орбиты вокруг Луны с периодом 12 часов, что подтвердило успешность его отделения от китайской лунной миссии «Чанъэ-6» и развертывания. Аппарат обладает массой 9 килограмм и оснащен двумя камерами. Он может проработать до трех месяцев вблизи Луны, получая ее снимки и исследуя магнитное поле.

      А какая связь между спутником и Т-90 ?
  7. Грац Звание
    Грац
    0
    Сегодня, 18:03
    а почему на новейшем не дешевом танке нет глушилок от дронов? что за отношение к людям и дорогой государственной технике?
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 18:18
      Да есть наверняка. Но там тоже дорабатывают. Потерял связь - летит по курсу. Догнал. Второй наверное глушилку снёс и ещё что-то. Танк боеспособен, но ему бы домой лучше - подремонтироваться. Хотя бы оборудование довесить request
  8. gmss Звание
    gmss
    +1
    Сегодня, 18:26
    после такого попадания абрамс бы уже салютовал боеукладкой)))
  9. костя1
    костя1
    -2
    Сегодня, 18:29
    А почему танк ПВО не прикрыт?-лишний что ли? winked
    1. Андрей ВОВ Звание
      Андрей ВОВ
      0
      Сегодня, 18:44
      Какой пво??? Вы о чем? Член экипажа что ли долден вылезти и из пулемета пулять?
    2. Альф Звание
      Альф
      0
      Сегодня, 18:55
      Цитата: костя1
      А почему танк ПВО не прикрыт?-лишний что ли? winked

      Да, почему дивизион С-400 рядом не шел ?
  10. Bad_gr Звание
    Bad_gr
    0
    Сегодня, 18:42
    Подумалось, в каком бы месте я расположил "мангал" на танке Т-14, если бы он принял участие в боях на Украине.
    Пришёл к выводу, что только над капсулой, где сидит экипаж, вполне достаточно. Если судить по тому, что от крепления пушки до самой крыши башни расстояние довольно значительное, то стоит предположить, что защиты над башней и так не мало. Значит сеткой стоит прикрыть только место над люками экипажа (одновременно и подстраховка от всего что могут сбросить с квадракоптера в открытый люк). Сетка над прицелом, поэтому мешать ему не будет, а командирская панорама находится над ней, поэтому и обзору мешать не будет.
    Кстати сказать, "зенитный" пулемёт наТ-90М имеет калибр 12,7мм, а то, что мы обычно видим на Т-14 имеет калибр 7,62. Думаю, поменяют на 12,7мм (вначале и Т-90М стоял 7,62)
    1. Грац Звание
      Грац
      0
      Сегодня, 18:49
      армате там делать нечего, надо дорабатывать и танк согласно новым угрозам и системы и каз и может быть Рэб ставить и может что то ещё, мангал это времянка
  11. Игорь Викторович Звание
    Игорь Викторович
    0
    Сегодня, 18:50
    Вы че ребзя совсем попутали? Вы хоть посмотрите другую инфу по этому случаю. Танк поврежден, оставлен экипажем, скорее всего машину добьют, либо свои, либо украинцы. Ну будьте уже не тупыми шапками пожалуйста.. Я не писал слово украинцы, я писал другое слово..
    1. Bad_gr Звание
      Bad_gr
      0
      Сегодня, 18:57
      Цитата: Игорь Викторович
      Танк поврежден, оставлен экипажем, скорее всего машину добьют, либо свои, либо украинцы. Ну будьте уже не тупыми шапками пожалуйста..
      Танк получил 2-3 дрона в башню , и поэтому потерял возможность двигаться из-за чего его бросил экипаж ?
      Вы бы те вопросы , насчёт "тупых шапок" что задаёте другим, задали бы себе
  12. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    0
    Сегодня, 18:55
    Цитата: Игорь Викторович
    оставлен экипажем,

    Это самое главное, экипаж жив-здоров!
    Железа ещё наштампуют.
    Танк своё дело сделал- спас бесценные жизни наших ребят.