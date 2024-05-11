Times of Israel: В Рафахе нет главы ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара

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Times of Israel: В Рафахе нет главы ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара

Израильская газета Times of Israel пишет со ссылкой на источники в ЦАХАЛ, что Яхья Синвар, которого считают руководителем палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, не находится в городе Рафах.

Напомним, что Рафах является последним городом Газы, который ещё не захватили израильские силы. Напрашивается вопрос, если его нет там, то где он. Дело в том, что хотя Израиль и взял под контроль значительную часть поверхности сектора Газа, в его подземельях до сих пор господствуют силы ХАМАС.

Очевидно, что и Синвар может быть в одном из тоннелей в любой части Газы.
Times of Israel отмечает, что израильские чиновники не знают точного местонахождения лидера ХАМАС. Однако они допускают, что он может находиться в подземных туннелях в районе Хан-Юниса, примерно в 8 километрах к северу от Рафаха, о чем ранее сообщала израильская разведка.

С начала военной операции Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года Яхья Синвар стал целью номер один для израильских сил. Но он как призрак оставался в тени. В феврале 2024 года ЦАХАЛ опубликовал кадры того, как Синвар якобы идет по туннелю с несколькими членами своей семьи.

Израильская газета напоминает, что ранее удалось ликвидировать третьего по важности лидера ХАМАС в секторе Газа Марвана Иссу. Но Синвар и его заместитель, глава военного крыла движения Мухаммад аль-Дейф оставались вне досягаемости, несмотря на неоднократные заявления израильских официальных лиц о том, что они близки к их ликвидации, добавляет Times of Israel.
5 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 17:17
    А сионов и не интересует кто где находится, война идёт чтобы Нетаньяху в камере не прописался , а борьба с повстанцами ХАМАС это просто повод.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 18:00
      Израильская газета Times of Israel пишет со ссылкой на источники в ЦАХАЛ, что Яхья Синвар, которого считают руководителем палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, не находится в городе Рафах.

      И вот чтобы грохнуть этого Яхье, Израиль готов разрушить целый город в котором сейчас находится миллион беженцев... Я представляю какой бы визг стоял на Западе, если мы хотя бы десятую часть того на что готов пойти Израиль позволили себе на Украине... А может наплевать на этот визг...??? Просто дружно заткнём уши...
      1. dauria Звание
        dauria
        0
        Сегодня, 18:17
        чтобы грохнуть этого Яхье
        Да разве ради этого ? Таких на рубль ведро найти можно. Главное- контроль за территорией восстановить . По другому не получится избавиться . Так и будут там хозяйничать "братки" на деньги спонсоров . Или думаете, что сами арабы рады этому ХАМАСу ?
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 17:56
    Яхья Синвар, которого считают руководителем палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, не находится в городе Рафах.

    А американцы не нашли в Ираке ОМП...
    Странная закономерность - развяжут боевые действия и...никого не находят...
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 18:05
    Ищет полиция,ищут пожарные ,ищет ЦАХАЛ и вся остальная ортодоксальная рать . . .но не могут найти . . . request