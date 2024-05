Times of Israel: В Рафахе нет главы ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара

Израильская газета Times of Israel пишет со ссылкой на источники в ЦАХАЛ, что Яхья Синвар, которого считают руководителем палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, не находится в городе Рафах.Напомним, что Рафах является последним городом Газы, который ещё не захватили израильские силы. Напрашивается вопрос, если его нет там, то где он. Дело в том, что хотя Израиль и взял под контроль значительную часть поверхности сектора Газа, в его подземельях до сих пор господствуют силы ХАМАС.Очевидно, что и Синвар может быть в одном из тоннелей в любой части Газы.Times of Israel отмечает, что израильские чиновники не знают точного местонахождения лидера ХАМАС. Однако они допускают, что он может находиться в подземных туннелях в районе Хан-Юниса, примерно в 8 километрах к северу от Рафаха, о чем ранее сообщала израильская разведка.С начала военной операции Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года Яхья Синвар стал целью номер один для израильских сил. Но он как призрак оставался в тени. В феврале 2024 года ЦАХАЛ опубликовал кадры того, как Синвар якобы идет по туннелю с несколькими членами своей семьи.Израильская газета напоминает, что ранее удалось ликвидировать третьего по важности лидера ХАМАС в секторе Газа Марвана Иссу. Но Синвар и его заместитель, глава военного крыла движения Мухаммад аль-Дейф оставались вне досягаемости, несмотря на неоднократные заявления израильских официальных лиц о том, что они близки к их ликвидации, добавляет Times of Israel.