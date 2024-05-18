Лодки из прутьев, кожи, смолы и асфальта!



Кадр из кинофильма «Сыновья Большой Медведицы» (1966). Индейцы переправляются через реку в плетёной лодке, обтянутой кожей

«…а когда не смогла больше прятать, взяла тростниковую корзину и покрыла её смолой и дегтем. Она положила в неё младенца и поставила её среди тростника на берегу Нила.»

Книга Исхода, 2:3



В лодке через реку переправляются женщины и медвежонок, спасённый Токей-Ито сын Большой Медведицы. Кадр из кинофильма «Сыновья Большой Медведицы»



Жители Уэльса на своих круглых лодках-кораклах



Тибетские лодки ку-дру или кова очень похожи на кораклы. Музей естественной истории имени Филда, Чикаго



Эти совершенно невероятные, на наш взгляд, лодки-корзины, которые местные жители называют тунг чай, безумно ценны для своих владельцев (в основном это рыбаки в центральном Вьетнаме)



Индийский парисал



Такая вот «лодка-корзина»…



И она же на плаву. А ещё на этом фото хорошо видны её вёсла



Современная гуффа

«Теперь я перейду к рассказу о самом удивительном из всего, что есть в этой стране (кроме самого города Вавилона). Суда, на которых плавают вниз по реке в Вавилон, совершенно круглые и целиком сделаны из кожи. В Армении, которая лежит выше Ассирии, вавилоняне нарезают ивовые прутья для остова корабля. Снаружи [остов] обтягивают плотными шкурами наподобие [круглого] днища корабля. Они не расширяют кормовой части судна и не заостряют носа, но делают судно круглым, как щит. Затем набивают все судно соломой [для обертки груза] и, нагрузив, пускают плыть вниз по течению.»



Типичный коракл с реки Тайви в Менордейви. Наверное, именно такой была и лодка Бена Гана...



Реплика курраха времён первого тысячелетия нашей эры на реке Грейт Уз в Бедфорде



«Святой Брендан» – «кожаная лодка» Тима Северина

Тема примитивного судостроения и мореплавания, можно сказать, захватила читателей ВО. И… можно нас всех понять: Великий океан, который только в силу ошибки называется Тихим, множество островов, разделённых огромными водными пространствами – и вот там-то, как оказалось, живут люди, которым всё это нипочём, да ещё и создающие суда, обгоняющие на ходу океанские пароходы. А ещё они умели находить дороги в океане без компаса и без карт!Впрочем, примитивное судостроение отнюдь не является прерогативой одних только лишь тихоокеанцев. В той же старушке Европе и на территории США есть немало примеров самых оригинальных способов передвижения по воде, и как раз сегодня о некоторых из них мы здесь и расскажем.Ну а начать надо будет с детства, откуда «растут ноги» многих наших взрослых интересов и увлечений. А было так, что в 1966 году я посмотрел гэдээровский кинофильм «Сыновья Большой Медведицы» по романам Лизелотты Вельскопф-Генрих «Харка-сын вождя», «Топ и Гарри» и «Токей-Ито», и он мне просто до чрезвычайности понравился. И вот как раз там-то я впервые и увидел, что индейцы, оказывается, умели переправляться через реки в лодках-корзинах из прутьев, обтянутых дублёной кожей.Насколько показанная в этом кинофильме сцена исторична, я тогда, естественно, не знал, но кожаную лодку запомнил. А потом уже в 1971 году мне в руки попал набор открыток «Лодки народов мира», художника Петра Павлинова, издательства «Изобразительное искусство», и там оказался рисунок очень даже похожих кожаных лодок. Там же рассказывалось, что ещё римский географ Авиен описывал тысячелетней древности кельтские суда, сшитые из твёрдой кожи, на которых они не боятся пересекать обширные водные пространства. Более того, там рассказывалось, что в Уэльсе, например, до сих пор проводятся «», то есть как раз вот таких лодок. Причём участвуют в них только женщины (хотя самими лодками пользуются и мужчины!), отчего им и дано было такое название.Оказывается, такие кожаные лодки, которые и сегодня можно встретить на реках Уэльса, но местами и в западной, и в юго-западной Англии, а ещё в Ирландии (в частности на реке Бойн), а также в Шотландии на реке Спей, а называют их коракл, от валлийского слова, известного с XVI века. Но самое удивительное, что очень похожие судёнышки встречаются на реках Индии и Вьетнама, а ещё в Ираке и даже в Тибете.Своей формой коракл походит на половинку скорлупки грецкого ореха. «Судно» имеет каркас из переплетённых между собой и скреплённых жгутами из ивовой коры ивовых прутьев. То есть сделан он «из всего, что под руками». Изначально обтягивался шкурами животных, которые затем намазывались смолой для водонепроницаемости. Понятно, что современные кораклы обтягивают уже тканями вроде брезента или вообще синтетической тканью, после чего брезент пропитывают битумным лаком. Отсутствие киля и вдобавок практически плоское дно равномерно распределяют собственный вес судна и груза, поэтому у коракла очень незначительная осадка — не более нескольких сантиметров, что идеально подходит для плавания по мелководным рекам и озёрам.Понятно, что их конструкция и технология изготовления сильно зависят от того, для какой реки они предназначены. Так, кораклы с реки Тайви имеют плоское дно, так как плавают через пороги, которых на этой реке очень много. В Кармартене они напоминают полусферу, так как используются в водах реки Тауи, где порогов нет. Кораклы с реки Тайви делают, не применяя гвоздей: на каркас идут ивовые прутья, а оплётка по краю – из коры орешника. Кораклам Тауи, можно сказать, повезло: их каркасы скрепляют медными гвоздями.Выгодны такие лодки тем, что мало подвержены действию течения и позволяют легко совершать манёвры, гребя всего лишь одной рукой, а другой забрасывая сеть. Можно забрасывать сеть с двух кораклов и даже… с одного, привязав (голь на выдумки хитра!) её свободным концом к дереву либо кустам на берегу.А ещё они очень мало весят, причём настолько, что в Уэльсе даже появилась такая поговорка: «ноша человека его коракл».Как мы уже отмечали, кораклы или нечто им подобное упоминалось уже в римских источниках I века до н. э. Но бритты использовали их и до завоевания Британии Юлием Цезарем, что доказывается находками времён бронзового века во время археологических раскопок в Далгети-Бей, в Корбридже и вблизи от Ферриби.Кстати, вспомните вертлявую лодчонку из романе Стивенсона «Остров сокровищ», на которой Джим добрался до «Испаньолы» и захватил её. Ведь это же именно коракл и ничто другое, построенный руками Бена Ганна. Вот только в русском переводе английское слово coracle было переведено как «».Хотя… разве не упоминается всё тот же коракл даже в «Библии», в «Книге Исхода»? Хотя, скорее всего, в её тексте имеется в виду отнюдь не коракл, а куффа (или гуффа) – ещё одно, очень похожее на него плавсредство, появившееся на реках Тигр и Евфрат ещё около 5000 лет тому назад! Корпус гуффы представлял собой корзину из ивовых прутьев, которая промазывалась природным битумом либо асфальтом, а затем обтягивалась шкурами животных. И она точно так же не имела ни носа, ни кормы, то есть представляло собой круглое судно.«Отец истории» Геродот об ассирийских речных судах писал:Однако, если в том же Вьетнаме круглые лодки широко используются и сегодня, в областях Западного Уэльса, а также в Шропшире на реке Северн они сегодня имеют в основном значение туристического объекта. В 1974 году некто Бернард Томас из Ллехрида на своём коракле даже пересёк Ла-Манш, на что ему потребовалось всего 13 с половиной часов. Сделал он это не просто так, а для того чтобы доказать, что лодки индейцев племени мандан из Северной Дакоты вполне могли происходить от… да-да, смеяться не нужно, уэльских кораклов, которые в Америку ещё в XII веке привёз принц Мадог. Так что «исторические плавания» после рейса Тура Хейердала на своём «Кон-Тики» стали поистине заразительной «болезнью» для очень многих людей!А ещё остов из дерева и обшивку из кожи имели ирландские куррахи. Они были схожи по своей конструкции, но больше, и корпус у них был вытянутый. Они используются до настоящего времени в западной Шотландии. Более того, известный всему миру (хотя и не настолько, по сравнению с Туром Хейердалом) исследователь Тим Северин совершил даже на куррахе плавание по арктическим водам. Но об этом, как и о самих судах этого типа, мы расскажем в следующий раз…