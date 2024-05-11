Макрон: Если русские зайдут слишком далеко, европейцы должны быть готовы сдержать их

Мы потеряем всякий авторитет и чувство безопасности, поэтому мы готовы рискнуть нашим будущим и безопасностью

Если в какой-то момент русские зайдут слишком далеко, мы, все европейцы должны быть готовы действовать, чтобы сдержать их

Президент Франции продолжает делать серьёзные заявления относительно ситуации вокруг Украины, очевидно, стараясь выставить себя лидером западного мира, по крайней мере в Европе.По словам французского президента, главная задача всех европейцев сегодня - сделать всё чтобы помощь Украине, так как от этого фактически зависит будущее всей Европы.Если Россия победит на Украине, то никто в Европе не будет в безопасности и под удар могут попасть Румыния, Польша, Литва и другие страны, считает Макрон.- написал президент Франции в соцсети X (бывший Twitter – заблокирован в РФ).Он также в очередной раз намекнул на то, что в крайнем случае возможно военное вмешательство западных стран в украинский конфликт.- сказал Макрон.При этом, стараясь сохранить оттенок гуманности, за которой Запад часто скрывается, Макрон отметил, что не хотел бы, чтобы Франции пришлось воевать, добавив, что для этого им нужно вооружаться и «стать сдерживающим фактором».Напомним, что в феврале, а затем в мае Макрон заявил, что не стоит исключать отправки войск западных стран на Украину.