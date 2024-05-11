Макрон: Если русские зайдут слишком далеко, европейцы должны быть готовы сдержать их

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Макрон: Если русские зайдут слишком далеко, европейцы должны быть готовы сдержать их

Президент Франции продолжает делать серьёзные заявления относительно ситуации вокруг Украины, очевидно, стараясь выставить себя лидером западного мира, по крайней мере в Европе.

По словам французского президента, главная задача всех европейцев сегодня - сделать всё чтобы помощь Украине, так как от этого фактически зависит будущее всей Европы.

Если Россия победит на Украине, то никто в Европе не будет в безопасности и под удар могут попасть Румыния, Польша, Литва и другие страны, считает Макрон.

Мы потеряем всякий авторитет и чувство безопасности, поэтому мы готовы рискнуть нашим будущим и безопасностью

- написал президент Франции в соцсети X (бывший Twitter – заблокирован в РФ).

Он также в очередной раз намекнул на то, что в крайнем случае возможно военное вмешательство западных стран в украинский конфликт.

Если в какой-то момент русские зайдут слишком далеко, мы, все европейцы должны быть готовы действовать, чтобы сдержать их

- сказал Макрон.

При этом, стараясь сохранить оттенок гуманности, за которой Запад часто скрывается, Макрон отметил, что не хотел бы, чтобы Франции пришлось воевать, добавив, что для этого им нужно вооружаться и «стать сдерживающим фактором».

Напомним, что в феврале, а затем в мае Макрон заявил, что не стоит исключать отправки войск западных стран на Украину.
33 комментария
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +8
    Сегодня, 18:05
    Макрон: Если русские зайдут слишком далеко, европейцы должны быть готовы сдержать их

    А может так... Если европейцы зайдут на Украину, русские должны быть готовы уничтожить их...
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +7
      Сегодня, 18:11
      Я уже заметил,что у Макрона все его " смелые" заявления- цикличны. Каждый месяц и в определенные дни. Может на него так " женские" дни влияют?..
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        +5
        Сегодня, 18:15
        Макрона держат за лакмусовую бумажку, он делает вбросы и наблюдают за реакцией. Ну как коробка с калом для анализов, но вроде как ни как президент и уровень вброса на уровне. А чего не так , да чего типа с дурачка взять, несет чего то , с нами не согласовывал. request
        1. роман66 Звание
          роман66
          +2
          Сегодня, 18:26
          Николай! hi
          Как-то непоследовательно трындит,, надо же все-таки какую-то линию гнуть. Флюгер-президент
          1. krot Звание
            krot
            0
            Сегодня, 18:31
            Макрон: Если русские зайдут слишком далеко, европейцы должны быть готовы сдержать их

            А слишком- это в Париж или в Лондон все же?
            1. Татьяна Звание
              Татьяна
              0
              Сегодня, 18:51
              Макрон: Если русские зайдут слишком далеко, европейцы должны быть готовы сдержать их

              Макрон! Историческая Россия в Украине - не твоя земля! Не суйся сюда по-хорошему!
          2. НИКНН Звание
            НИКНН
            +1
            Сегодня, 18:32
            Привет Роман! hi От него не зависит, когда скажут тогда и трындит. Только эту тему регулярно через него бросают, значит идея есть и нас упорно на устойчивость проверяют, и так ее кинут и так. Тут вроде тема наших учений с ТЯО спесь посбила, опять решили градус подтянуть, Макрон повторно песнь завел.
      2. Egeny Звание
        Egeny
        0
        Сегодня, 18:22
        ну Вы, Андрей Николаевич, прям как семейный гинеколог, Брижит Мари-Клод тоже под присмотром?)
    2. Egeny Звание
      Egeny
      +3
      Сегодня, 18:18
      "...слишком далеко" - это на поля Елисеевские, что ли?
      Так заходили уже.)
    3. mark1 Звание
      mark1
      +1
      Сегодня, 18:21
      Саркозри, Оланд, Макрон - все подлючее и подлючее... ведь не нация же такая ... request
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 18:08
    «Мы потеряем всякий авторитет и чувство безопасности» —

    Авторитет вы уже потеряли,сидите смирно и будет вам безопасно ...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 18:11
      Как можно потерять то, чего никогда и не было??? laughing
  3. Коте пане Коханка Звание
    Коте пане Коханка
    +2
    Сегодня, 18:10
    Фантомные боли французов, один раз они уже были в Москве с великой армией, потом мы пришли в Париж!!!
  4. razved Звание
    razved
    +2
    Сегодня, 18:11
    макрону так и хочется повоевать... Вот уж действительно, примерно раз в сто дет европа собирается в поход на Восток...
  5. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +1
    Сегодня, 18:13
    Вот ведь клоп диванный! ..............
  6. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 18:15
    А сдерживать они будут просто обязаны, их обязал дядя Сэм, и ослушаться они просто не могут, такую опцию из их сознания стёрли. И на убой пойдут, и если надо нападут и скорее всего так и будет! И никакие красные линии им не помогут
  7. Михаил Дадеко Звание
    Михаил Дадеко
    +2
    Сегодня, 18:18
    Похоже Макрон как хлебнёт портвейну лишку,так в нём просыпается Наполеон,только он забыл или не знает чем для него всё это закончилось! laughing
  8. gmss Звание
    gmss
    +2
    Сегодня, 18:19
    про глиномеса начали забывать с его французским легионом и он опять начал кукарекать. найдите ему нормального врача, пускай кочету сделают укол и он успокоится negative
  9. юрий Л Звание
    юрий Л
    +1
    Сегодня, 18:21
    Лувр.Картина" Arc-en-ciel.Дедушка Макрон снял штаны и так сдержал русских orkkozak, указав потомку дальнейшее направление сдерживания.Внучек готовится повторить подвиг дедушки"
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:23
    Слишком далеко, это куда, сколько?
    Сдержать, а это как?
    Микрон пытается на мизере играть в большую игру... как то это выглядит, убого, что ли.
    Впрочем, фиг её знает, кто там может попробовать сыграть по крупному... полосатики далеко, а гейропейские в большую замуту влезли, вот только игра у них особо не идёт, судя по всему.
  11. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 18:24
    Петушок опять раскукарекался, пока не заткнули.
  12. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 18:25
    Макрон: Если русские зайдут слишком далеко, европейцы должны быть готовы сдержать их

    Макарошка! Чем ты собрался Россию сдерживать? Лягушками кидаться будешь?
  13. костя1
    костя1
    0
    Сегодня, 18:27
    Кем эта никчемность себя вообразила-сдерживателем? laughing
  14. Наблюдатель2014 Звание
    Наблюдатель2014
    0
    Сегодня, 18:27
    Макрон: Если русские зайдут слишком далеко, европейцы должны быть готовы сдержать их
    А где там мой кизлярский ножичек, супруга спрятала.(спрятан ей чисто так, на всякий случай, для сохранности так сказать)
  15. Gpn27 Звание
    Gpn27
    0
    Сегодня, 18:28
    То есть ядерная война на пороге. Россия не остановиться и территория Украины станет местом применения ЯО. Отличный конец для русских, которые забыли, что они русские и посчитали себя укроэльфами, которые борятся с Мордором.
  16. Ныробский Звание
    Ныробский
    +1
    Сегодня, 18:29
    Кто нибудь сможет остановить вращение этого французского флюгера?
    У него скоро, от трения при вращении на стуле в разные стороны, задница получит ожог четвёртой степени.
  17. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 18:29
    По словам французского президента, главная задача всех европейцев сегодня - сделать всё чтобы помощь Украине, так как от этого фактически зависит будущее всей Европы.
    belay Чо сказать то хотел, сердешный? recourse Напоминает тост Шарикова: "Чтобы всем!" Но Шариков выразился точнее. request
  18. leks Звание
    leks
    +1
    Сегодня, 18:29
    Что-то не пойму, что это он стал таким агрессивным, ему, что в Африке на хвост наступили и в итоге дали пинка или что-то другое произошло?!
  19. Живан Звание
    Живан
    0
    Сегодня, 18:34
    Не вините его, потому что он жертва педофилии.:)
  20. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +1
    Сегодня, 18:41
    "...Nous perdrons toute autorité et tout sentiment de sécurité, nous sommes donc prêts à risquer notre avenir et notre sécurité...."
    Notez bien que ce qui le motive c'est "...perdre toute autorité..."
    Car il ne dit pas "perdre notre sécurité" mais "... perdre tout sentiment de sécurité..."
    En clair, il sait que nous ne serions pas en insécurité mais juste que nous perdrions l'idée d'être en sécurité...
    On ne va pas en guerre , enfin toute personne censée, ne déclare pas la guerre pour la perte d'une "sensation" .
    Sauf bien sur un psychopathe narcissique immature...
    Pas contre lorsque les Français subissent , par exemple , plus de 130 attaques au couteau par jour le même Macron pour dévaloriser l'insécurité parle la d'un "sentiment d'insécurité" c'est à dire pas grand chose ...
    Et pour ce même sentiment d'insécurité , lorsqu'il s'agit de l'Ukraine il est prêt à déclarer une guerre !?
    Ce type est réellement DANGEREUX !

    "...Мы потеряем все полномочия и чувство безопасности, поэтому мы готовы рискнуть нашим будущим и нашей безопасностью...."
    обратите внимание, что его мотивирует "... потерять все полномочия... "
    потому что он говорит не "потерять нашу безопасность", а " ... потерять все чувства безопасности..."
    Проще говоря, он знает, что мы не были бы в безопасности, а просто потеряли бы представление о том, чтобы быть в безопасности...
    Мы не идем на войну , в конце концов, все, кому положено, не объявляют войну из-за потери "ощущения" .
    За исключением, конечно, незрелого нарциссического психопата...
    Я не против, когда французы подвергаются , например, более чем 130 нападениям с ножом в день, когда тот же Макрон, чтобы обесценить отсутствие безопасности, говорит о "чувстве незащищенности", то есть о многом другом ...
    И ради того же чувства незащищенности, когда речь заходит об Украине, он готов объявить войну !?
    Этот парень действительно опасен
    1. fabrice68 Звание
      fabrice68
      0
      Сегодня, 18:49
      par contre concernant les problèmes franco-français sur la sécurité, il dit que "il y a un sentiment d'insécurité", mais c'est juste un sentiment, pas la réalité! (qu'il dit).
  21. Rage66 Звание
    Rage66
    0
    Сегодня, 18:45
    Нет такой нации "европейцы" hi
  22. mitlantecutli_zen Звание
    mitlantecutli_zen
    0
    Сегодня, 18:51
    Macron es un pendejo hablador de mierda pero no olviden que ese es el sentir de una gran parte de las "élites" de Europa occidental y de una parte de la OTAN. Rusia debe estar preparada, firme y muy decidida a golpear dónde les duela a esos cabrones si se atreven a materializar sus locuras antirrusas. .