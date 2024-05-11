Украинские источники сообщают о двух ударах по Кривому Рогу и Сумам

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Украинские источники сообщают о двух ударах по Кривому Рогу и Сумам

Вооруженными силами Российской Федерации нанесены удары по объектам вражеской инфраструктуры в городе Сумы и городе Кривой Рог. Об этом сообщают источники вражеской пропаганды.

В окрестностях города Сумы (Украина) прогремели взрывы. Судя по всему, речь идет о нанесении российскими Вооруженными силами ударов по объектам военной инфраструктуры противника. Об этом сообщает ряд российских и украинских военных источников.



В Сумах ВС РФ нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры, заявила «областная военная администрация». О последствиях удара и характере военного объекта, пораженного ударом ВС РФ, пока не сообщается.

В Кривом Роге также ракетной атакой был поражен объект военной инфраструктуры киевского режима. О последствиях данного удара также власти Украины предпочитают не сообщать.

Но, судя по характеру ударов, направлены они были на военную или энергетическую инфраструктуру киевского режима. Ударами были поражены объекты, находящиеся в списке стратегических.
12 комментариев
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +1
    Сегодня, 18:12
    Волчанск.
    .Информация на 16:00. Наши вошли в городскую черту. В населенном пункте нет ни местных властей, ни полиции. Движение идет с трех сторон: с севера, северо-запада и северо-востока. Приближаемся к центру. У небратьев силы есть, но не сказать, чтобы их много.


    https://dzen.ru/a/Zj9ywvmpzwqzzrHJ

    "Север" подходит к Липцам. До окружной Харькова осталось 20 километров.


    1. К_4 Звание
      К_4
      +1
      Сегодня, 18:31
      А нужно ли его брать с наскока. Хотя если украинец не успел создать оборону, если паникует, именно с наскока и нужно. А так кольцо, перерезание артерй и рейды внутрь. Хотя не думаю что держать будут, они там остатки своей армии похоронить могут. По идее им надо спешно строить эшелонированную оборону по какой-нибудь водной приграде и вставать там.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 18:50
        Куй железо ,пока горячо.Но и глядеть надо,что бы не попасть в капкан.
  2. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 18:15
    Авторы, перечитайте свой шедевр! Куча опечаток! Не позорьтесь!
  3. Рыцарь_Печfльного_Образа
    Рыцарь_Печfльного_Образа
    -4
    Сегодня, 18:16
    Больше всего повезло мелкому жулику ганчеву. Уже очень скоро станет на равных с самим Пушилиным, Сальдо и Аксеновым.Социальные лифты едут медленно но в правильном направлении
  4. Fachmann Звание
    Fachmann
    +2
    Сегодня, 18:18
    В "Телеграме" пишут, что наши разбомбили, под Сумами, музей борщя и сала. Оказывается был такой.
    Зрада-зрадная... lol
    1. tralmaster Звание
      tralmaster
      +2
      Сегодня, 18:29
      Правильно борщь наш Росийский. И нечего примазываться.
  5. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 18:18
    Не избежать скоро большой битвы, Харьков огромен, просто так его отдавать команды с запада небыло!
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -2
    Сегодня, 18:21
    «Ударами были поражены объекты, находящиеся в списке стратегических» —

    — "Огласите весь список,пожалуйста" ...
  7. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 18:22
    Какие могут быть удары , вы же из ста ракет стописят сбиваете?
  8. Монтесума Звание
    Монтесума
    +2
    Сегодня, 18:43
    В Днепропетровской области тоже удачное попадание, "Искандер" изрядно поубавил количество вертолётов ВСУ. Обслуживающей технике такжк не повезло.
    "Искандер" нанес сокрушительный удар по стоянке вертолётов в Днепропетровской области

    В результате удара в поле у села Манвеловка уничтожены три боевых Ми-24, один Ми-8, два аэродромных передвижных агрегата и топливозаправщик.
    t.me/RVvoenkor
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 18:51
      Кот Александрович, у меня в комменте тоже опечатка, но не успел её исправить. Чистосердечно раскаиваюсь и прошу не ругать. request yes