Украинский генерал признал, что ВСУ столкнутся с проблемами при обороне Харькова

По мнению генерала ВСУ в отставке Сергея Кривоноса, украинская армия может столкнуться со значительными проблемами при обороне Харькова.В эфире украинского телевидения Кривонос отметил, что, если не будет обеспечена нормальная логистика, то ВСУ будет крайне непросто оборонять областной центр. При этом украинский генерал считает, что с военной и экономической точки зрения крупные населенные пункты брать в кольцо выгоднее, чем штурмовать в лоб. Исходя из этого, по мнению Кривоноса, чтобы окружить Харьков, ВС РФ, вероятнее всего, будет разрушать логистику снабжения боеприпасами ВСУ, перекрывая дороги и опорные пункты.В настоящее время сообщается, что российские подразделения на Харьковском направлении зашли в город Волчанск. Также ВС РФ продолжают наступление на флангах населенного пункта. Военкоры сообщают, что боевики киевского режима оставили населенный пункт Старица западней Волчанска. Также появляется информация, что все украинские силовые структуры в спешном порядке покинули Волчанск, чтобы избежать окружения.При этом украинские власти продолжают попытки убедить население подконтрольных Киеву территорий в том, что наступление ВС РФ в Харьковской области является ложным маневром, на который не стоит обращать внимания. Таким образом киевская пропаганда пытается избежать роста панических настроений среди населения Харьковской области.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»