Украинский генерал признал, что ВСУ столкнутся с проблемами при обороне Харькова

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Украинский генерал признал, что ВСУ столкнутся с проблемами при обороне Харькова

По мнению генерала ВСУ в отставке Сергея Кривоноса, украинская армия может столкнуться со значительными проблемами при обороне Харькова.

В эфире украинского телевидения Кривонос отметил, что, если не будет обеспечена нормальная логистика, то ВСУ будет крайне непросто оборонять областной центр. При этом украинский генерал считает, что с военной и экономической точки зрения крупные населенные пункты брать в кольцо выгоднее, чем штурмовать в лоб. Исходя из этого, по мнению Кривоноса, чтобы окружить Харьков, ВС РФ, вероятнее всего, будет разрушать логистику снабжения боеприпасами ВСУ, перекрывая дороги и опорные пункты.

В настоящее время сообщается, что российские подразделения на Харьковском направлении зашли в город Волчанск. Также ВС РФ продолжают наступление на флангах населенного пункта. Военкоры сообщают, что боевики киевского режима оставили населенный пункт Старица западней Волчанска. Также появляется информация, что все украинские силовые структуры в спешном порядке покинули Волчанск, чтобы избежать окружения.

При этом украинские власти продолжают попытки убедить население подконтрольных Киеву территорий в том, что наступление ВС РФ в Харьковской области является ложным маневром, на который не стоит обращать внимания. Таким образом киевская пропаганда пытается избежать роста панических настроений среди населения Харьковской области.
15 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 18:35
    Этот бывший прям капитан очевидность, конечно наши будут нарушать логистику, охотится за складами б.к., ГСМ, ПВО, наемниками, это уже знают все кто мало-мальски интересуется этой операцией.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 18:36
      Украинский танк Т-64БВ уничтожен в направлении Липцов в приграничье Харьковской области

      Бойцы группировки "Север" продолжают наступление, уничтожая технику врага одну за другой.
      t.me/RVvoenkor
      t.me/RVvoenkor
      /67915

      Ночные передвижения запрещены: FPV-дрон группировки "Центр" оштрафовал украинский танк-нарушитель

      Оператор дрона-камикадзе приземлил птичку прямо в двигатель танку ВСУ. Так что больше он уже никуда не поедет.
      @btr80
      t.me/RVvoenkor
      /67909
    2. НИКНН Звание
      НИКНН
      +1
      Сегодня, 18:42
      ВСУ столкнутся с проблемами при обороне Харькова
      Да пока только на «Євробачення-2024» проблем нет, больше чего то не приходит на память. Да и эти проблемы не основные, народ лишили всего, до чего дотянулись, вот это проблема, да еще и на будущее нацелена.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 18:45
        НИКНН hi, тут вопрос вопросов, а сам то народ чего хочет, бойни до последнего аль пропетлять по тихой?
        1. НИКНН Звание
          НИКНН
          +2
          Сегодня, 18:49
          Александр hi Этому народу уже хотеть поздно, надо было на майдане не трусики кружевные а будущее хотеть. Теперь им на наши успехи в СВО только молиться осталось. По русски , они на этот самый никому не нужны.
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 18:38
    Боюсь с большими проблемами там столкнуться все! Город большой, будет очень тяжело
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 18:43
      Вадим С hi, зависит как будут действовать наши В. С. Харьков всё таки второй по величине город Украины тут семь раз отмерь, как говориться.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 18:38
    «ВСУ столкнутся с проблемами при обороне Харькова» —

    — А до того у ВСУ проблем-то и не было ...
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 18:42
      У них они прямо сейчас есть.Потери ВСУ возросли до 1500 человек в сутки.А такими темпами за 7 дней это уже будет 10500. Армия России теснит ВСУ по всему фронту, враг за сутки потерял 1500 боевиков и большое количество техники. Подробности по ссылке ниже.

      https://rusvesna.su/news/1715424103
  4. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 18:41
    У кого были панические настроения уже смазали пятки салом и шлют приветы из столицы бывшего третьего рейха, со своей идеологической родины.
  5. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 18:43
    наступление ВС РФ в Харьковской области является ложным маневром, на который не стоит обращать внимания.
    recourse Я тоже думаю, что миллионники брать не стоит... лишние наши жертвы. Отрезать и окружать. request Не воевал, не окружал... hi
  6. Комментарий был удален.
  7. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 18:47
    Сообщают что Россия начала третье наступление - между Липцами и Волчанском со стороны села Зеленое.
    У укропа добавляется проблем.
  8. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    0
    Сегодня, 18:47
    О ! Очередной прозревший "в отставке". Закрадывается подозрение, что все "не в отставке" всё прекрасно понимают, но ... Демилитаризаци-денацификация продвигается, под кастрюлями шевеления ?
  9. Rage66 Звание
    Rage66
    0
    Сегодня, 18:48
    Ну, конечно, это ложный маневр yes
  10. Владимир Михалев Звание
    Владимир Михалев
    0
    Сегодня, 18:53
    Вообще инфу такую даёт институт изучения войны (США), так как нет у нас в данном районе резервов для поддержки данного наступления. На сколько они правы я не имею информации. Но по инфе которую выкладывают ВСУ, они планируют уничтожить наши войска в данных сёлах. Так что жарковато ещё на пути к Харькову будет.