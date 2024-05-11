После серии несчастных случаев в Польше подняли вопрос безопасности военнослужащих на учениях

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После серии несчастных случаев в Польше подняли вопрос безопасности военнослужащих на учениях

В польском оборонном ведомстве после серии несчастных случаев в Польше со смертельным исходом подняли вопрос безопасности военнослужащих на учениях. Трагические события на полигонах стали причиной пересмотра ряда инструкций, внедрения новой системы оценки рисков и подготовки некоторых поправок в национальный Закон о защите Отечества.

Так госсекретарь министерства обороны Польши Цезарий Томчик отвечал на вопросы оппозиционных депутатов Сейма от партии «Право и Справедливость».

Их интересовали конкретные меры, предпринятые польским Минобороны в ответ на недавние трагические события на полигонах во время учений. В течение нескольких недель произошла серия несчастных случаев, в ходе которых погибли семь военнослужащих Вооруженных сил Польши и один испанский военный.

Нет ничего более ценного для Польши, чем жизнь и здоровье польских солдат

- заявил госсекретарь и замминистра Томчик.

По его словам, каждое из происшествий тщательно расследуется прокуратурой и военной жандармерией. В то же время Генштаб польской армии пересмотрел действующие правила безопасности и программы обучения.


Военнослужащий из Испании погиб во время международных учений НАТО в Польше с боевыми стрельбами. Причины смертей польских военных были самыми разными. Одни погибли от взрыва, другие попали под гусеницы техники, один погиб из-за схода горной лавины и т.д.

Минобороны инициировало расследование, во время которого запретили все учения с применением боеприпасов и взрывчатки. Исключение сделали только для подготовки международных миссий и обучения украинских военных.
33 комментария
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +9
    Сегодня, 19:12
    Ага, несчастный случай на учениях, или потери на Украине?
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 19:19
      После серии несчастных случаев в Польше подняли вопрос безопасности военнослужащих на учениях

      Пшеки, а вопрос безопасности для поляков на ЛБС на Украине не желаете поднять...??? Там тоже будут убивать...
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +3
        Сегодня, 19:28
        Цитата: Lev_Russia
        Там тоже будут убивать...

        Дык уже... для этого и маневры soldier lol
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +2
          Сегодня, 19:31
          Enceladus hi, тут ещё интерес есть, а в каком звании были эти "случайно" погибшие, уж не коммандный ли состав?
          1. Enceladus Звание
            Enceladus
            +2
            Сегодня, 19:33
            Не, эти во внерабочее время про причине естественной убыли lol wink
            З.Ы. hi
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              +1
              Сегодня, 19:35
              Enceladus, ещё можно свалить на вакцину от Астра зе Нека, там тромбоз и летательный) эффект а главное не подкопаешся.
              1. Enceladus Звание
                Enceladus
                +1
                Сегодня, 19:39
                ТЦЦЦЦССС...... А то еще на спутник все свалят... типа еще и мы виноваты.... агрессия против наты и все такое...
            2. фигвам Звание
              фигвам
              0
              Сегодня, 20:19
              В течение нескольких недель произошла серия несчастных случаев, в ходе которых погибли семь военнослужащих Вооруженных сил Польши и один испанский военный.

              А не надо выезжать за границу и баловаться оружием, а то снежные лавины так и будут круглый год сходить
    2. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +2
      Сегодня, 19:19
      Нельзя же так откровенно не верить в смерть военных от горной лавины! laughing
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 19:34
        Pharmacist hi, не а что, вон у американцев погиб их полковник аль генерал запамятвовал извините в авиа катастрофе и ничего, так и тут поехали покататься на лыжах и наехали на мины "эхо войны" так сказать, поэтому и хоронить в закрытых гробах)
        1. Dart2027 Звание
          Dart2027
          +2
          Сегодня, 19:54
          Цитата: Ропот 55
          вон у американцев погиб их полковник аль генерал запамятвовал извините в авиа катастрофе

          Генерал.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 19:19
    «После серии несчастных случаев в Польше(?) со смертельным исходом » —

    — Сейчас это у них называется "смерть по естественным причинам" ...
  3. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    +2
    Сегодня, 19:19
    Им на учения опасно и холостые патроны выдавать, не дай бог еще и ими убьются, это как в анекгдоте , дай дурню хрен стеклянный он и его расквасит!
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 19:20
    Их дела...
    Про тех, кто поехал пострелять русских... таких там же и прикопают. От таких отморозков стараются избавляется все.
    Командировочные... сами идут на риск, за бабло, такие же повернутые как и их командиры.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 19:40
      rocket757 hi, ещё до 2014 читал интервью одного американского рейнджера о том что он готов поехать куда угодно и воевать за кого угодно лишь бы схлеснуться с нашими ВДВ, у него такой интерес был так ли они круты как о них пишут, с тех пор благодаря пропаганде таких неумных думаю стало больше.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 20:13
        Пропоганда как реклама... т. е. о мороженым, безмозглые, пофиг, захотел, поехал...
        Другое дело профессионалы, им надо зарабатывать, что б потом тратить... будут проверять, взвешивать варианты и... большинство быстро поймут, что это ВОЙНА, заработать шансов мало, сдохнуть не отходя от кассы, шансов гораздо больше.
        Каких больше?
  5. Ростов Папа Звание
    Ростов Папа
    +2
    Сегодня, 19:21
    Какие хлопоты, фарш таскать с цеевропы...
  6. sailor Roman Звание
    sailor Roman
    +3
    Сегодня, 19:23
    В Польше, Франции, США, Мелкобрттании и других европейских странах таким образом маскируют уже многие тысячи захоронений погибших за Украину военных. А ещё хоронят в отдаленных кладбищах поселений.
  7. Монтесума Звание
    Монтесума
    +1
    Сегодня, 19:28
    Минобороны инициировало расследование, во время которого запретили все учения с применением боеприпасов и взрывчатки. Исключение сделали только для подготовки международных миссий и обучения украинских военных.

    Ну, если сделали исключение "для международных миссий и обучения", то ждите продолжения череды несчастных случаев. У вас эта "миссия с обучением" третий год в соседней стране действует. То случайно кто-то под гусеницы техники попадает, то на мину во время прогулки невзначай наступит, то кондиционер неожиданно рядом взорвётся.
  8. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +2
    Сегодня, 19:30
    Ils choisissent bien mal leur terrains d’entraînement, il faudrait leur dire de ne pas s’entraîner en...Ukraine !

    Они очень плохо выбирают свои тренировочные площадки, поэтому нужно сказать им, чтобы они не тренировались на них...Украина !
  9. Vladlous Звание
    Vladlous
    +3
    Сегодня, 19:31
    С одной стороны, любые учения практически всегда сопровождаются некоторым количеством несчастных случаев, накладок, ошибок и прочего. А с другой, безусловно, дело в количестве таких происшествий. И, конечно, в третьих, вопрос к самим польским военным, ведь у них профессиональная армия: а что вы будете делать на войне, когда число жертв пойдёт на десятки, а то и на сотни тысяч? Не той войне, что сейчас идёт на Украине, где-то далеко от вас воюют добровольцы-наёмники, возможно, некоторое число профессиональных военных, но ведь дело в масштабе?

    Так вот. Если они так воют из-за этих потерь, практически неизбежных во время учений, то как, повторяю, они будут воевать? Ведь вопрос и к обществу в целом: вы, поляки, готовы? Ведь орать и грозить России - это одно. А столкнутся с армией России - это совершенно другое. Война, перекинувшаяся на территорию Польши, будет не киношной, а настоящей. И наступит момент, когда места кадровых военных придётся занимать тем, кто никогда не служил. Вот это будет номер!

    А так и будет. Границы закроют, дизертиров будут ловить как на Украине. Не служил: хвать - марш на двухнедельные курсы молодого бойца, и вперёд. Им бы такие вопросы себе задать, ведь это всё не игры. Дядя Сэм зажарит поляков с одной стороны, а Россия проварит с другой. А то развели, понимаешь, ногу амбал подвернул. Ай-яй.
  10. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 19:31
    другие попали под гусеницы техники

    Ей Богу.....
  11. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 19:32
    рагические события на полигонах
    так и пишите, сдохли на украине
  12. gmss Звание
    gmss
    +1
    Сегодня, 19:46
    В течение нескольких недель произошла серия несчастных случаев, в ходе которых погибли семь военнослужащих Вооруженных сил Польши и один испанский военный.

    товарищу солдату из солнечной испании следовало бы изучить нормы допустимых потерь при учениях...
    7 бздышеков - это понятно где они облажались, а испанцу скорее всего действительно не повезло )))
    1. tatarin1972 Звание
      tatarin1972
      0
      Сегодня, 21:10
      Нет допустимых потерь на учениях, что у них, что у нас. Гибель военнослужащего это куча разбирательств, горы бумаги на рапорта. На поляков и испанца мне наплевать, враги как не как, но все действия по произошедшему, думаю одинаковы, ну кроме некоторых нюансов. А так, чем больше их гикнется на учениях, тем меньше возможно попадёт на Украину.
  13. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 20:18
    . Причины смертей польских военных были самыми разными. Одни погибли от взрыва, другие попали под гусеницы техники, один погиб из-за схода горной лавины и т.д.

    Это их из под Искандера не откопали? А то если они на учениях так, то они до нас не дойдут. А вдруг зима, дождь, молнии, ветер с камнями... what
  14. agoran Звание
    agoran
    0
    Сегодня, 20:19
    Тема от пОляков понятна. Обучить офицеров,в современных условиях. Но рядовые на Краб, уже перебор. В Ольштынском Воеводстве на воинское кладбище не пускают. Там уже более 3.5 тысяч захоронений.
  15. Луенков Звание
    Луенков
    0
    Сегодня, 20:33
    Несчастных случаев у них будет всё больше и больше... На производстве этом так, не лезь к соседу называется.
  16. Луенков Звание
    Луенков
    0
    Сегодня, 20:35
    Цитата: Василенко Владимир
    рагические события на полигонах
    так и пишите, сдохли на украине

    Рогуческие события на полигоне при возврате гиляки для москаляки. Так надо
  17. Наган Звание
    Наган
    +1
    Сегодня, 20:40
    Кем эти жертвы реально были? Советниками? "Отпускниками"?
    Не посылайте своих солдат на Украину, и не будет вам несчастья.
  18. Анатолий Шпалин Звание
    Анатолий Шпалин
    +1
    Сегодня, 20:45
    ага. Несчастный прилёт на полигоне "Курваина"
  19. Алт22 Звание
    Алт22
    0
    Сегодня, 20:46
    Чтобы резко, на порядок или даже на два, снизить смертность поляков на учениях - эти "учения" надо проводить в Польше, а не на Украине.
  20. лесничий Звание
    лесничий
    0
    Сегодня, 20:50
    Так причин, тем более свалить на вину самих военнослужащих, уйма. Главное спрятать истинную причину.