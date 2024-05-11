После серии несчастных случаев в Польше подняли вопрос безопасности военнослужащих на учениях

Нет ничего более ценного для Польши, чем жизнь и здоровье польских солдат

В польском оборонном ведомстве после серии несчастных случаев в Польше со смертельным исходом подняли вопрос безопасности военнослужащих на учениях. Трагические события на полигонах стали причиной пересмотра ряда инструкций, внедрения новой системы оценки рисков и подготовки некоторых поправок в национальный Закон о защите Отечества.Так госсекретарь министерства обороны Польши Цезарий Томчик отвечал на вопросы оппозиционных депутатов Сейма от партии «Право и Справедливость».Их интересовали конкретные меры, предпринятые польским Минобороны в ответ на недавние трагические события на полигонах во время учений. В течение нескольких недель произошла серия несчастных случаев, в ходе которых погибли семь военнослужащих Вооруженных сил Польши и один испанский военный.- заявил госсекретарь и замминистра Томчик.По его словам, каждое из происшествий тщательно расследуется прокуратурой и военной жандармерией. В то же время Генштаб польской армии пересмотрел действующие правила безопасности и программы обучения.Военнослужащий из Испании погиб во время международных учений НАТО в Польше с боевыми стрельбами. Причины смертей польских военных были самыми разными. Одни погибли от взрыва, другие попали под гусеницы техники, один погиб из-за схода горной лавины и т.д.Минобороны инициировало расследование, во время которого запретили все учения с применением боеприпасов и взрывчатки. Исключение сделали только для подготовки международных миссий и обучения украинских военных.