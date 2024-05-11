Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав правительства

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Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав правительства

Утвержденный на посту премьер-министра России Михаил Мишустин внес в Госдуму новый состав правительства. Как и предполагалось, в кабмине произошли незначительные перестановки, новых назначений будет немного, но они будут.

Сначала о перестановках в правительстве: Денис Мантуров покидает пост главы Минпромторга и станет первым вице-премьером. Министерство возглавит Антон Алиханов, возглавляющий Калининградскую область, если его кандидатуру утвердит Госдума. Еще одним вице-премьером станет Дмитрий Патрушев, который сменит на этом посту Викторию Абрамченко. Вместо Патрушева Министерство сельского хозяйства может возглавить Оксана Лут, до этого ходившая в замах. Также на должности заместителей Мишустина предложены: Виталий Савельев, Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин.



Из губернаторов в министры, кроме Алиханова, перейдут также возглавляющий Кемеровскую область Сергей Цивилев, его кандидатуру предложили на пост министра энергетики. Губернатор Курской области Роман Старовойт возглавит Министерство транспорта. А глава Хабаровского края Михаил Дягтерев предложен на пост министра спорта.

Большинство министров сохранило свои посты: Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкульт), Максим Решетников (Минэкономразвития), Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития), Максут Шадаев (Минцифры).

Руководство силовых ведомств, а именно МВД, МЧС, Минобороны, Минюста, а также МИДа будет назначено Владимиром Путиным после консультаций с Советом Федерации.
79 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dandi Звание
    dandi
    +7
    Сегодня, 19:41
    Ожидаем чудес? Вопрос риторический, конечно же...
    1. Ростов Папа Звание
      Ростов Папа
      +4
      Сегодня, 19:51
      Посмотрите лекцию Мишустина.... Это не хрен с горы...
      1. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        +3
        Сегодня, 20:00
        Опять те же... В большинстве своем...Силуанов - очень плохо. И Мантуров, Хуснуллин с Решетниковым((((


        Однако интересен рост Патрушева. Преемник?

        И - есть надежда на губернаторов. Молодые, успешные! Пусть растут!
        1. Ясная Звание
          Ясная
          +2
          Сегодня, 20:04
          Цитата: Ilya-spb
          Опять те же... В большинстве своем...Силуанов - очень плохо. И Мантуров, Хуснуллин с Решетниковым((((


          Однако интересен рост Патрушева. Преемник?

          И - есть надежда на губернаторов. Молодые, успешные! Пусть растут!

          А, где в этом списке Белоусов?
          1. Татьяна Звание
            Татьяна
            +6
            Сегодня, 20:39
            Цитата: Ilya-spb
            Опять те же... В большинстве своем...Силуанов - очень плохо. И Мантуров, Хуснуллин с Решетниковым((((
            Станет ещё хуже, чем было!

            Денис Мантуров покидает пост главы Минпромторга и станет первым вице-премьером.
            Мантуров (ПМЖ Испания) в должности первого зама председателя правительства РФ доведёт Россию до голода, создав в стране пищевую промышленность для производства дешёвых продуктов для россиян из НАСЕКОМЫХ - мух и их личинок и т.п., как на Западе, уничтожая с/х и птицеводство и животноводство в стране.

            Также на должности заместителей Мишустина предложены: <...> Марат Хуснулин.
            Марат Хуснулин - главный лоббист постоянного увеличения завоза иностранных трудовых мигрантов из Средней Азии в Россию!!!

            Лица режима: как Марат Хуснуллин стал одним из любимых коррупционеров Путина? | ВАШИ ДЕНЬГИ
            1. Татьяна Звание
              Татьяна
              0
              Сегодня, 20:52
              Россияне говорят:
              - Мантуров это коррупционер. Его садить надо на пожизненное!

              Коррупция в РФ. На чем "сколотил" состояние Денис Мантуров?
              См. видео - https://www.youtube.com/watch?v=M_DugN4ZBFA
              1. Татьяна Звание
                Татьяна
                -1
                Сегодня, 21:01
                Если видео не открывается, то открыть видео просто. А именно.
                1. .Выделите ссылку - https://www.youtube.com/watch?v=M_DugN4ZBFA.
                2. Кликни по ней правой кнопкой мыши! Откроется окошко, в котором сверху вниз на третей строке будет команда
                Открыть - https://www.youtube.com/watch?v=M_DugN4ZBFA
                3 Кликните по ней левой кнопкой мышки! Видео и откроется.
          2. Сарбоз Звание
            Сарбоз
            +1
            Сегодня, 20:54
            Цитата: Ясная
            А, где в этом списке Белоусов?

            А Белоусова "ушли на другое место работы". Вместо него Новак рулить будет. Вот это как раз, в отличие от сохранения за всеми остальными их мест, неожиданно.
            1. Alex777 Звание
              Alex777
              +1
              Сегодня, 21:05
              Цитата: Сарбоз
              Вместо него Новак рулить будет.

              Первым замом стал Мантуров.
              Новаку добавили экономический блок.
              1. Сарбоз Звание
                Сарбоз
                +1
                Сегодня, 21:06
                Цитата: Alex777
                Цитата: Сарбоз
                Вместо него Новак рулить будет.

                Первым замом стал Мантуров.
                Новаку добавили экономический блок.

                Ну да, всё верно.
                1. Alex777 Звание
                  Alex777
                  0
                  Сегодня, 21:08
                  Цитата: Сарбоз
                  Ну да, всё верно.

                  Белоусов раньше был первым замом.
                  Интересно, куда его? На пенсию?
                  1. Сарбоз Звание
                    Сарбоз
                    0
                    Сегодня, 21:10
                    Цитата: Alex777
                    Белоусов раньше был первым замом.
                    Интересно, куда его? На пенсию?

                    Собственно только это и интересует меня сейчас. Жаль, один из немногих государственников был на ключевом месте.
        2. Аркадий007 Звание
          Аркадий007
          +5
          Сегодня, 20:15
          Не понимаю как усидела госпожа Арбидол. Для меня это откровенный нонсенс.
          1. Alex777 Звание
            Alex777
            0
            Сегодня, 21:07
            Цитата: Аркадий007
            Не понимаю как усидела госпожа Арбидол.

            Давно там сидит. А жаль.
            Видимо, Собянина решили оставить мэром.
        3. Ivan F Звание
          Ivan F
          -1
          Сегодня, 20:35
          "И - есть надежда на губернаторов. Молодые, успешные! Пусть растут!" - скорее их ставят, что бы потом на них списать надвигающиеся проблемы. А своих выводят из под удара.
        4. Сарбоз Звание
          Сарбоз
          0
          Сегодня, 20:52
          Цитата: Ilya-spb
          Однако интересен рост Патрушева. Преемник?

          Патрушев конечно - человек системы. Но годы работы в банковской сфере неизбежно ставят на человеке клеймо "ростовщика". Банковское лобби в правительстве сводит на нет все усилия государственников.
          1. Alex777 Звание
            Alex777
            +1
            Сегодня, 21:11
            Цитата: Сарбоз
            Но годы работы в банковской сфере неизбежно ставят на человеке клеймо "ростовщика".

            Он занимался финансированием агрохолдингов.
            На Западе почему фермеры бьются за выживание?
            Агрохолдинги более конкурентоспособны. С нас пример берут.
        5. Reklastik Звание
          Reklastik
          0
          Сегодня, 21:20
          Плохо то, что не вошёл в правительство Белоусов. Всех остальных, перечисленных вами, включая "молодого и успешного" Алиханова, можно на свалку, даже новых.
    2. Бережливый Звание
      Бережливый
      +4
      Сегодня, 19:58
      Многие министры несменяемые,приросли к своим креслам,и пыль в глаза пускают-высший класс вешания лапши...
  2. Vladlous Звание
    Vladlous
    +1
    Сегодня, 19:42
    Шойгу пока не утверждён. И это само по себе тема для беседы. Особенно в свете недавнего ареста Тимура Иванова, а также прошлогоднего грандиозного скандала с "Вагнером" и Пригожиным.

    Мне кажется, что Путин его утвердит. Но то, что он не сделал этого сразу - говорит о, возможно, некотором щелчке, который он сделал министру обороны. А если он его не утвердит? Это будет интересно. Кто вообще мог бы стать министром обороны помимо Шойгу? Это вопрос сам по себе чрезвычайно любопытный. В иных обстоятельствах можно было бы подумать о Суровикине или же Гурулёве. Но тут, как теперь принято, нужен именно крепкий аппаратчик. Желательно с добротной незапятнанной репутацией...

    Впрочем, думаю, всё это мои измышления - будет Шойгу.
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 19:49
      Просто Шойгу после ареста Тимура придётся пахать за двоих. Искупать, так сказать.
      1. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        +1
        Сегодня, 20:01
        Шойгу должен уйти. Пусть Дюмин придет или Суровикин...
        1. Lako Звание
          Lako
          +3
          Сегодня, 20:11
          Министр обороны может быть и не военным ни по образованию, ни по предыдущей службе. Вспомним Устинова, выходца из системы Миноборонпрома.
        2. Фаталист Звание
          Фаталист
          -2
          Сегодня, 20:11
          Говорят, что рассматривается вариант Дюмин МО, Суровикин ГШ.
          1. Черный_Ватник Звание
            Черный_Ватник
            +5
            Сегодня, 20:24
            Эту мульку закинул один военкор.
            Год назад мы все были свидетелями "инсайдов", согласно которым, Шойгу уже собирачет чемодан, а для Дюмина уже заказана в ателье форма генерала армии.
            Ждем, но без особых надежд, ибо, как в свое время сказал Сатановский: "У Путина есть одно хорошее качество - он своих не бросает. Так же у Путина есть одно плохое качество - он своих не бросает".
            1. Фаталист Звание
              Фаталист
              +1
              Сегодня, 20:25
              Коллега, это инсайдят айти каналы, которые утверждают, что Суровикин на днях был даже за "Стеной".
              1. Черный_Ватник Звание
                Черный_Ватник
                +1
                Сегодня, 20:27
                Я уже свыкся с мыслью, что успею состариться и умереть, затем успеют состариться мои дети, а тувинец как был во главе МО, так им и будет оставаться.
                1. Фаталист Звание
                  Фаталист
                  +2
                  Сегодня, 20:29
                  Ну, коллега, это у вас немного личное, видать.
        3. Kwasar9000 Звание
          Kwasar9000
          -2
          Сегодня, 20:24
          Суровикин уже давно не рукупожатый, и по большому счёту, уже давно отстранён от любого командования.
          1. Черный_Ватник Звание
            Черный_Ватник
            +1
            Сегодня, 20:28
            Не рукопожатный для кого и по какой причине?
            1. Kwasar9000 Звание
              Kwasar9000
              -2
              Сегодня, 20:30
              А это вы спросите или у Главнокомандующего или у и. о. Министра Обороны.
              1. Черный_Ватник Звание
                Черный_Ватник
                +3
                Сегодня, 20:30
                То есть вы не знаете конкретно? Просто мне любопытно, что такого совершил Суровикин, чтобы, скажем, для того же Евкурова быть не рукопожатным.
                Мои "инсайды" (сослуживцы и боевые товарищи) говорят в голос, что о "линию Суровикина" ВСУшные сломали зубы. Теперь кусаться уже не получается, могут только посасывать.
                1. Kwasar9000 Звание
                  Kwasar9000
                  +1
                  Сегодня, 20:37
                  А Вы с какой целью интересуетесь? Уж очень похожи на провокатора.
                  1. Черный_Ватник Звание
                    Черный_Ватник
                    +1
                    Сегодня, 20:43
                    Крым наш. Одесса - Россия. Николаев - Россия, Харьков - Россия. Путин легитимный президент страны. Навальный был преступником. Англо-саксы - исторические враги России. 9 мая праздник Великой Победы, а не день скорби. Вроде бы все.
                    Мне просто интересно, по какой причине и для кого Суровикин, вдруг, стал не рукопожатным?
                    1. мерцание Звание
                      мерцание
                      0
                      Сегодня, 21:16
                      по какой причине и для кого Суровикин, вдруг, стал не рукопожатным?
                      На счёт "не рукопожатости" глупость запущенная в инете.

                      На счёт причины по которой Суровикин выведен за рамки СВО, вроде звучала тема, что существовали две стратегические концепции ведения СВО, НГШ Герасимова и Суровикина, Верховный отдал предпочтение концепции первого, ну а Суровикин был выведен за рамки СВО именно как автор альтернативной концепции, чтоб не было разговоров, что кто-то кому-то мешал.
                      Так что после завершения СВО скорее всего вернётся в обойму руководства МО.
                2. Kwasar9000 Звание
                  Kwasar9000
                  -2
                  Сегодня, 20:43
                  И причём здесь "линия Суровикина" к самому генералу? Как говорится, мавр сделал своё дело, мавр должен уйти.
      2. Egeny Звание
        Egeny
        +2
        Сегодня, 20:01
        "...пахать за двоих"?
        Ну Вы, Андрей, скажете, где это видано, чтобы на этом посту надрывались.)
        Это не "галеры" Темнейшего.
      3. Ясная Звание
        Ясная
        +2
        Сегодня, 20:06
        Цитата: Кот Александрович
        Просто Шойгу после ареста Тимура придётся пахать за двоих. Искупать, так сказать.

        Кстати, это при Сталине практиковалось. Не мало родных и близких в окружении Сталина находились в местах не столь отдаленных. Это позволяло влиять на их строптивость...
        1. Фаталист Звание
          Фаталист
          +3
          Сегодня, 20:13
          В свете ареста Иванова фраза : "Пахать за двоих." выглядит многозначно. laughing
          1. Ясная Звание
            Ясная
            +3
            Сегодня, 20:21
            Цитата: Фаталист
            В свете ареста Иванова фраза : "Пахать за двоих." выглядит многозначно. laughing

            В русском языке немало слов с несколькими смыслами. Например: - мы, русские народ, - преданный. winked
            1. Фаталист Звание
              Фаталист
              +1
              Сегодня, 20:24
              Однако! wink . Зачёт, коллега. love
        2. Msi Звание
          Msi
          -2
          Сегодня, 20:35
          Не мало родных и близких в окружении Сталина находились в местах не столь отдаленных.

          Я так понимаю из окружения Сталина имеете ввиду? Фамилии назовите кто был в местах не столь отдалённых?
          1. Ясная Звание
            Ясная
            +3
            Сегодня, 20:42
            Цитата: Msi
            Не мало родных и близких в окружении Сталина находились в местах не столь отдаленных.

            Я так понимаю из окружения Сталина имеете ввиду? Фамилии назовите кто был в местах не столь отдалённых?

            На вскидку, дужище: Бронислава Металликова — жена Поскребышева, Ольга Михайлова — жена Буденного, Екатерина Лорберг — жена Калинина
            1. Msi Звание
              Msi
              -1
              Сегодня, 20:44
              На вскидку, дужище: Бронислава Металликова — жена Поскребышева, Ольга Михайлова — жена Буденного, Екатерина Лорберг — жена Калинина

              Любопытно.
              1. Ясная Звание
                Ясная
                +1
                Сегодня, 20:50
                Цитата: Msi
                На вскидку, дужище: Бронислава Металликова — жена Поскребышева, Ольга Михайлова — жена Буденного, Екатерина Лорберг — жена Калинина

                Любопытно.

                Да не то слово! О, еще забыла про репрессированных жен Ежова и Молотова...
                Так, что winked если есть "косячки" у ближайшего окружения начальника, то это не так уж и плохо, для него bully
    2. gmss Звание
      gmss
      +2
      Сегодня, 19:52
      ну гурулев никакой, суровикин - хз . кто то писал что дюмин может сесть в кресло
      1. Vladlous Звание
        Vladlous
        -2
        Сегодня, 19:54
        Дюмин тоже был бы возможный вариант. Согласен.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          -6
          Сегодня, 20:13
          Шойгу в теме ВПК ,знает чего и сколько Армии надо,может спросить с ответственных за невыполнение гос.оборон заказа,хотя сейчас такое сложно представить,что что а связка Армия-ВПК работает чётко.А Дюмин это по сути кот в мешке, неизвестно как себя проявит в столь суровые времена. Тут главное хуже не сделать.Все таки Шойгу за 12 лет освоился.
          1. Msi Звание
            Msi
            -1
            Сегодня, 21:10
            Дюмин это по сути кот в мешке, неизвестно как себя проявит в столь суровые времена

            Согласен. Не очень известный персонаж. Фамилилия "громко" звучала во время мятяжа...
      2. Ясная Звание
        Ясная
        -1
        Сегодня, 20:09
        Цитата: gmss
        ну гурулев никакой, суровикин - хз . кто то писал что дюмин может сесть в кресло

        Суровикин тоже для Министра не созрел. Там нужно обладать опытом взаимодействия с губернаторами и и министрами. Не по каждому случаю набегаешься к Президенту...
      3. Egeny Звание
        Egeny
        +1
        Сегодня, 20:10
        ну и зачем гадать, все, кто выступал на эфире Соловьёва, никогда не займут кресло министра обороны, думаю, что Кужугетович останется, поскольку от него ничего не зависит.
    3. Луенков Звание
      Луенков
      +1
      Сегодня, 20:22
      Утвердят спасателя министром. Он из за очков не аювидел Тимура и из-за бананов в ушах не слушал Вагнер.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -2
    Сегодня, 19:43
    «Руководство силовых ведомств, а именно МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста» —

    — МИД теперь тоже силовое ведомство? ...
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 19:50
      Раз так ВО пишет, значит да.
    2. Ivan F Звание
      Ivan F
      0
      Сегодня, 20:01
      В статье написано правильно, не так как вы "скопировали" - "Руководство силовых ведомств, а именно МВД, МЧС, Минобороны, Минюста, а также МИДа".
    3. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 20:10
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      МВД, МЧС, Минобороны, Минюста, а также МИДа будет назначено Владимиром Путиным

      Точнее читайте. ВО написало правильно
      МВД, МЧС, Минобороны, Минюста, а также МИДа будет назначено Путиным
  4. штурм Звание
    штурм
    +6
    Сегодня, 19:52
    Обычная перетусовка карт в колоде ВВП.
    Персонажи не меняются как и ПОЛИТИКА РФ, финансовая, экономическая, региональная,
    тоже самое тягучее протухшее чинвничье-олигархическое болото...
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Сегодня, 19:53
    больше всего радуются жители калининградской области, наконец заберут антошку
  6. tank64rus Звание
    tank64rus
    +2
    Сегодня, 19:54
    Хотелось бы посмотреть обсуждение кандидатур. Хотя после выступлений руководителей фракций никаких чудес не предвидеться.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +3
      Сегодня, 20:17
      Цитата: tank64rus
      Хотелось бы посмотреть обсуждение кандидатур. Хотя после выступлений руководителей фракций никаких чудес не предвидеться.

      Все это формальности. В конце концов никто не мешает Президенту в любой момент "слить любого министра в унитаз" (министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, министр юстиции Валентин Ковалев (1999), Министр путей сообщения РФ Николай Аксененко (2001), министр РФ по атомной энергии Евгений Адамов (2005), министр обороны РФ Анатолий Сердюков (2013), Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев (2016), и Иванов Тимур).
      По наказаниям согласна, мизерные. request
  7. agoran Звание
    agoran
    +8
    Сегодня, 20:01
    Присутствовал на многих совещаяниях, могу сразу сказать, кто просто отчитаться, а кто реально болеет за порученный участок своей деятельности.
    Смотрел выступление Мишустина на отчете провительства, там реально человек старается сделать все, что возможно.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 21:15
      Смотрел выступление Мишустина на отчете провительства, там реально человек старается сделать все, что возможно.

      Михаил Владимирович, это вы?
  8. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    -2
    Сегодня, 20:02
    Тут нечему удивляться. Классическое буржуазное правительство члены которого имеют огромные счета в банках и владеющими акциями крупных производств. Всё что создано народом принадлежит капиталистам и банкам. yes wink hi
  9. VLAD-96 Звание
    VLAD-96
    +1
    Сегодня, 20:02
    А вы, друзья, как ни садитесь; Всё в музыканты не годитесь.
    © И.А.Крылов.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +3
      Сегодня, 20:23
      Цитата: VLAD-96
      А вы, друзья, как ни садитесь; Всё в музыканты не годитесь.
      © И.А.Крылов.

      В нынешней международной музыке все решает один музыкальный инструмент - барабан!
  10. юрий Л Звание
    юрий Л
    -1
    Сегодня, 20:04
    Главная во всем этом шойгу интрига сохраняется.Почти полный подданный испанского короля получил повышение( интересно , на новую Родину уже доложился по инстанции или ещё нет?) Больше и читать не интересно .Все то же.Все будет так же...
    1. Ясная Звание
      Ясная
      -1
      Сегодня, 20:31
      Цитата: юрий Л
      Почти полный подданный испанского короля получил повышение( интересно , на новую Родину уже доложился по инстанции или ещё нет?)

      Это Хто такой? belay Скажите скорее, а то от зависти лопнем вместе!
      1. юрий Л Звание
        юрий Л
        -2
        Сегодня, 20:34
        А тот,кто стал первым вице-премьером
        1. Ясная Звание
          Ясная
          +1
          Сегодня, 20:43
          Цитата: юрий Л
          А тот,кто стал первым вице-премьером

          Ого! А источник информации какой?
  11. vladimirvn Звание
    vladimirvn
    +1
    Сегодня, 20:04
    А что нужно обычным людям? Стабильность. Люди будут терпеть самые суровые законы, если они будут действовать для всех и применяться без исключений. Человек, который предложит четкие и ясные правила будущих отношений получит очень большую поддержку населения.
    Сергей Садов, из книги «Князь Вольдемар Старинов. Книга 2. Чужая война»
  12. stels_07 Звание
    stels_07
    -1
    Сегодня, 20:17
    В соседней "стране" с оптимизмом восприняли цэ новость.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 20:34
      Цитата: stels_07
      В соседней "стране" с оптимизмом восприняли цэ новость.

      Тут нужно добавить: угадайте страну? Подсказка - говорят на моЙве. winked
  13. Goscha Звание
    Goscha
    -3
    Сегодня, 20:17
    В бардаке поменяли кровати. Ещё 6 лет стабильности - каков поп, таков и приход...
  14. двп Звание
    двп
    +1
    Сегодня, 20:17
    Затянуло бурой тиной
    Гладь кремлёвского пруда
    Что теперь с Россией будет?
    Мне скажите ,господа.
    Много лет уже ворует
    вся чиновничья братва
    Вы скажете сохраним ли
    Мы Россию , господа?
    Всё у нас как в том бордели,
    где меняют инвентарь.
    Может лучше персонал бы,
    поменял бы государь?
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 21:12
      Может лучше персонал бы,
      поменял бы государь

      Царя нету, колония под внешним управлением МВФ и глобалистских элит
  15. Луенков Звание
    Луенков
    -2
    Сегодня, 20:23
    Цитата: OrangeBigg
    Шойгу в теме ВПК ,знает чего и сколько Армии надо,может спросить с ответственных за невыполнение гос.оборон заказа,хотя сейчас такое сложно представить,что что а связка Армия-ВПК работает чётко.А Дюмин это по сути кот в мешке, неизвестно как себя проявит в столь суровые времена. Тут главное хуже не сделать.Все таки Шойгу за 12 лет освоился.

    Пусть ВПК и занимается или с Тимуром своим...
  16. fsvlad Звание
    fsvlad
    +1
    Сегодня, 20:30
    Понятно, других персонажей у них для нас нет :-/
  17. Сергей28 Звание
    Сергей28
    0
    Сегодня, 20:57
    Если честно, то для меня вопрос новых лиц в правительстве был закрыт еще в середине десятых. Но сейчас, в "новых" переназначенцах, я прям вижу (сдерживая смех) новую элиту (по словам Путина) которая прошла горнило СВО. И поздравляю всех, из числа тех 87,28%, которые теперь бьют в дребезги свои розовые очки, надеявшиеся на хоть какие-то перемены к лучшему подавляющего большинства населения страны. Аминь.
  18. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -1
    Сегодня, 21:11
    Цитата: Сергей28
    из числа тех 87,28%

    Предположу таких немного, цифры были просто нарисованы