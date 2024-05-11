Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав правительства

Утвержденный на посту премьер-министра России Михаил Мишустин внес в Госдуму новый состав правительства. Как и предполагалось, в кабмине произошли незначительные перестановки, новых назначений будет немного, но они будут.Сначала о перестановках в правительстве: Денис Мантуров покидает пост главы Минпромторга и станет первым вице-премьером. Министерство возглавит Антон Алиханов, возглавляющий Калининградскую область, если его кандидатуру утвердит Госдума. Еще одним вице-премьером станет Дмитрий Патрушев, который сменит на этом посту Викторию Абрамченко. Вместо Патрушева Министерство сельского хозяйства может возглавить Оксана Лут, до этого ходившая в замах. Также на должности заместителей Мишустина предложены: Виталий Савельев, Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин.Из губернаторов в министры, кроме Алиханова, перейдут также возглавляющий Кемеровскую область Сергей Цивилев, его кандидатуру предложили на пост министра энергетики. Губернатор Курской области Роман Старовойт возглавит Министерство транспорта. А глава Хабаровского края Михаил Дягтерев предложен на пост министра спорта.Большинство министров сохранило свои посты: Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкульт), Максим Решетников (Минэкономразвития), Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития), Максут Шадаев (Минцифры).Руководство силовых ведомств, а именно МВД, МЧС, Минобороны, Минюста, а также МИДа будет назначено Владимиром Путиным после консультаций с Советом Федерации.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»