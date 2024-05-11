«Северный ветер»: Штурмовые группы «Бесстрашных» вышли к окраинам Волчанска

19
«Северный ветер»: Штурмовые группы «Бесстрашных» вышли к окраинам Волчанска

Второй день наступления войск группировки «Север» привел к освобождению еще нескольких населенных пунктов Харьковской области. В общей сложности наши освободили порядка 110 квадратных километров территории данного региона. Об этом сообщает российский ТГ-канал «Северный ветер».

По состоянию на вечер субботы, 11 мая, российские войска продолжают наступление на двух основных направлениях. В направлении Липцы освобождены три населенных пункта, а именно: Красное, Мороховец и Олейниково, продвижение продолжается. На Волчанском направлении штурмовые группы «Бесстрашных» освободили Гатище, вошли на северо-западные окраины Старицы и закрепились там, а также вышли на окраины Волчанска. Некоторые ресурсы сообщают, что уже якобы вошли и сам город, но подтверждений этому нет.



Сообщается, что подразделения ВСУ сам Волчанск оборонять желанием не горят, отступая из города через Старый Салтов и Белый Колодезь. Отмечается чуть ли не массовая сдача украинцев в плен, особенно из состава теробороны. На этом фоне Киев вкидывает дезинформацию, сообщая, что наступление российских войск якобы остановлено в серой зоне.

Подчеркиваем, что заявление спикера оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» Волошина о том, что ВС РФ локализованы в «серой» зоне, не соответствуют действительности: на ряде направлений продвижение в глубину составило до 4 километров

— пишет «Северный ветер».

Сообщений о введении в бой нашим командованием основных сил пока не было.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. agoran Звание
    agoran
    +5
    Сегодня, 20:36
    Фото пленных уже в сети, интересно,что из западных областей. Все какие-то мелкие, лысые, сильно заморенные.
    1. Чёрный Звание
      Чёрный
      +10
      Сегодня, 20:44
      Надеюсь скоро из укропомоек услышим :Харьков не имеет стратегического значения, это дотационный город laughing
      1. agoran Звание
        agoran
        +1
        Сегодня, 20:51
        Харьков большой город. Да был там в старые времена. Если наши войска смогут взять без поврежденй,будет больльшая заслуга. Там в центре сталинские здания, красивый ценнтр,но пусть будет как будет.
        1. Msi Звание
          Msi
          0
          Сегодня, 21:17
          Если наши войска смогут взять без поврежденй,будет больльшая заслуга

          Плевать. Сколько необходимо столько пусть рушат. Отстроим. Себя пусть главное берегут.
          Сильно разрушен был Харьков после Великой Отечественной. Отстроили...
        2. Алексей Лантух Звание
          Алексей Лантух
          0
          Сегодня, 21:20
          Харьков штурмовать вряд ли будут. Это был бы подарок для ВСУ, что бы наши войска встряли в штурм города окружностью более 50 км. Самое большое, что может произойти - это обойти его с восточной стороны на Изюм и окружить Купянскую группировку войск. Понятно, если будет успех. А может быть есть приказ просто отодвинуть от Белгорода.
      2. Теренин Звание
        Теренин
        +4
        Сегодня, 20:55
        Цитата: Чёрный
        Надеюсь скоро из укропомоек услышим :Харьков не имеет стратегического значения, это дотационный город laughing

        Ага, у них уже и сам Зеленский не имеет стратегического значения и его тоже нужно сливать yes
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +4
      Сегодня, 21:04
      Agoran, это западенцы. Они все маленькие и с туповатыми мордами. Это наследие " францюватости". Сам не верил,пока мне один дедушка - врач не рассказал.,участник ВОВ. Наберите " францюватые". Много интересного узнаете.
      1. YanniKounnar Звание
        YanniKounnar
        0
        Сегодня, 21:17
        Ah, Ah, Ah !
        Je suis Français, déjà d'une ancienne génération (hélas :-))
        Et ma taille est 1.84m c'est ce que vous appelez petits?
        Certes je suis au dessus de la moyenne actuelle Française 1.78 m qui est d'ailleurs elle même au dessus de la moyenne ...Russe 1.76m ...
        https://www.donneesmondiales.com/taille-moyenne.php#by-country


        А, А, А, А !
        Я француз, уже из старшего поколения (увы: -))
        А мой рост-1,84 м. Это то, что вы называете маленькими?
        Конечно, я выше нынешнего среднего показателя по Франции в 1,78 м, что, кстати, даже выше среднего ...Россиянин-1,76 м...
      2. Msi Звание
        Msi
        0
        Сегодня, 21:19
        Наберите " францюватые". Много интересного узнаете.

        Год назад где - то набирал. Любопытно... Не знал, что от определённой болезни могут быть такие последствия для потомства.
  2. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +6
    Сегодня, 20:37
    Отличные новости!
    Давайте, ребята! Бейте бандеровских гадов!
  3. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    0
    Сегодня, 20:37
    Сообщений о введении в бой нашим командованием основных сил пока не было.

    Кто же там тогда так навалял жовтоблакитным?
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 20:40
      С поляками подрались. За еду и боеприпасы. И транспорт, чтобы смызгнуть
  4. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 20:38
    . Сообщений о введении в бой нашим командованием основных сил пока не было.

    От нашего командования вообще никаких сведений не было. Потом скажут. А скорее от военкоров узнаем или "импортных" новостей, хотя те вообще переврут
  5. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +3
    Сегодня, 20:42
    Необычайный прогресс, поздравляем храбрых солдат и офицеров.
  6. лесничий Звание
    лесничий
    +1
    Сегодня, 20:42
    Что-то тихо, относительно СМИ, и не понятно. Но если это правда то удачи братья!
    1. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      +1
      Сегодня, 20:55
      Есть договоренность армии и сми, чтобы не давать никакую информацию, а если давать, то только ту, что уже сообщила Украина. Никакой помощи врагу об нашем перемещении и какие именно места мы контролируем. И это правильно
  7. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 20:47
    Из сообщений различных ресурсов уже чуть не полтора десятка населённых пунктов заняли. Что правда неизвестно. Понятно что основные направления два - Липцы и Волчанск. А там непонятно, то ли уже там наши, толи на окраине. В общем цель пока эти два. Вот на их взятие наверное следует опираться. Пока истинная цель неизвестна - целью следует считать их. Взяли - значит достигли request
  8. fsvlad Звание
    fsvlad
    +1
    Сегодня, 20:50
    Имхо, пока заманивают. Хотят понять какими резервами мы готовы рискнуть..
  9. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    0
    Сегодня, 21:04
    Сообщается, что подразделения ВСУ сам Волчанск оборонять желанием не горят, отступая из города через Старый Салтов и Белый Колодезь.

    Вроде сообщалось, что мост на Старый Салатов уже уничтожен. Т.ч. остается только Белый Колодезь.