Подчеркиваем, что заявление спикера оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» Волошина о том, что ВС РФ локализованы в «серой» зоне, не соответствуют действительности: на ряде направлений продвижение в глубину составило до 4 километров

Второй день наступления войск группировки «Север» привел к освобождению еще нескольких населенных пунктов Харьковской области. В общей сложности наши освободили порядка 110 квадратных километров территории данного региона. Об этом сообщает российский ТГ-канал «Северный ветер».По состоянию на вечер субботы, 11 мая, российские войска продолжают наступление на двух основных направлениях. В направлении Липцы освобождены три населенных пункта, а именно: Красное, Мороховец и Олейниково, продвижение продолжается. На Волчанском направлении штурмовые группы «Бесстрашных» освободили Гатище, вошли на северо-западные окраины Старицы и закрепились там, а также вышли на окраины Волчанска. Некоторые ресурсы сообщают, что уже якобы вошли и сам город, но подтверждений этому нет.Сообщается, что подразделения ВСУ сам Волчанск оборонять желанием не горят, отступая из города через Старый Салтов и Белый Колодезь. Отмечается чуть ли не массовая сдача украинцев в плен, особенно из состава теробороны. На этом фоне Киев вкидывает дезинформацию, сообщая, что наступление российских войск якобы остановлено в серой зоне.— пишет «Северный ветер».Сообщений о введении в бой нашим командованием основных сил пока не было.