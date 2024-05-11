Украинские военкомы начали отыскивать людей с помощью алабаев

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Украинские военкомы начали отыскивать людей с помощью алабаев

В Харькове в метро сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования) напали на гражданских. Об этом сообщает ряд украинских Как утверждают источник, уже ходят в сопровождении собак. В данном случае кавказской овчарки - алабая. источников.в итоге их боятся даже местные к всему приученные жители.

Естественно, что ряд людей задается вопросом, что делают они. Самое интересное, что с ТЦКшники будут делать всё, чтобы загрести как можно больше. В этом и заключается политика украинских властей.

Как сообщают СМИ, украинские мобилизованные стремятся любыми способами найти лазейку от мобилизации. Это был у украинских граждан постоянный вопрос, но значительная часть украинцев поспешила через границу. Бегство стало единственным способ уйти от мобилизации.

Часть украинских мужчин переодевается в женщин. Они ставят свой любой целью уйти от мобилизации.
4 комментария
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  1. Бережливый Звание
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 21:21
    А взять в руки оружие и организовать сопротивление властям боятся?Или ещё не дошли до такой степени,когда жизнь нужно защищать любыми методами и способами?
    1. Buyan Звание
      Buyan
      0
      Сегодня, 21:24
      Ату, их ату.... кошмар конечно полный, но на что наскакали, то и получили
  2. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Сегодня, 21:21
    В данном случае кавказской овчарки - алабая. источников.в итоге их боятся даже местные к всему приученные жители.


    Я понимаю, что вы торопитесь, но не до такой же степени. Вы же претендуете на заметку, новость или статью, а не на торопливый ответ на какой либо пост.
  3. Чёрный Звание
    Чёрный
    +1
    Сегодня, 21:22
    А с помошью желудей не пробовали? laughing