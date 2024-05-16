Первая из первых: барабанная капсюльная винтовка братьев Миллеров



Винтовка братьев Миллеров. Как видите, в её конструкции не было абсолютно ничего лишнего. Фотография аукционного дома «Бонхамс»

«Молодой дакота постучал пальцами по столу и громко сказал:

— Магазинное ружье и триста патронов.»

«Токей Ито». Лизелотта Вельскопф-Генрих



А вот так выглядело ружье производства Бенджамена Бигелоу. Гранёный ствол, архаичный деревянный шомпол, вырез на прикладе, характерный для спортивных и целевых ружей, а также пенал для капсюлей в прикладе, закрытый латунной крышкой – вот его характерные особенности. Фотография аукционного дома «Пулен антиквариат и аукционы, Инкорпорейтид»



Это же ружье крупным планом. Вид справа



Это же ружье крупным планом. Вид слева



Винтовка Миллеров. Хорошо видна грубо обработанная поверхность барабана, при наличии украшенного резьбой курка и замочной доски. Также справа от курка перед барабаном хорошо виден вертикальный штифт крепления оси барабана. Аккуратно выколотив этот штифт, ружье можно было легко разобрать на две части. Под барабаном спереди видна защёлка-фиксатор с выступом для пальца. Фотография «Forgotten weapons»



На этом фото хорошо виден сам барабан, вырезы на нём для фиксирующей защёлки, а также его ось с резьбой для свинчивания вместе задней и передней части винтовки и выступ на оси для фиксирующего вертикального штифта. Фотография «Forgotten weapons»



Приклад винтовки Миллеров с металлическим (латунным) затыльником. Также из латуни сделана и круглая крышка пенала для капсюлей. Фотография «Forgotten weapons»

В одном из прошлых материалов у нас зашла речь о капсюльном оружии, основанном на использовании инициирующих капсюлей – латунных или медных колпачков с составом из гремучей ртути внутри. Такие капсюли используются и поныне, однако, как все мы знаем и помним, первым замком, действовавшим за счёт «гремучего порошка», был «флаконный» или «химический» (так его тоже называли) замок Форсайта. Потом придумали запрессовывать гремучий состав в медную ленту, на манер ленты для пистонов к детским игрушечным пистолетам из нашего детства, а для охотничьих ружей очень быстро были придуманы капсюли-лепёшки – безоболочечные «лепёшки» небольшого размера, которые перед выстрелом просто вкладывались в брандтрубку. Использовать их, равно как и производить, было выгодно. Нужны были только лишь химические составляющие такой «лепёшки», а вот штамповать для них сами колпачки не требовалось. Придуманы были даже капсюли из соломинок с гремучим составом внутри, а всё для того, чтобы в максимальной степени удешевить производство ружей с новой системой воспламенения и по возможности, конечно, сделать их в максимальной степени удобными для пользования.Тут же выяснилось ещё одно очень важное обстоятельство – новая система воспламенения заряда в стволе позволила наконец-то создать первые по-настоящему надёжные револьверные ружья и пистолеты, то есть оружие с зарядами внутри вращающегося цилиндрического магазина, который одновременно же являлся и каморой для порохового заряда и пули.Вот только для США капсюльные системы на первых порах оказались не слишком-то удобными. Дело в том, что тот же охотник или траппер, уходя «по делам», обычно брал с собой порох, пули и кремни, хотя их-то он мог в принципе наколоть и сам. Для капсюльного оружия требовались ещё и капсюли, которые на первых порах были дорогими, а кроме того, их можно было легко потерять и этим самым привести своё оружие в негодность. Вот почему капсюльное оружие распространялось в Америке сначала довольно медленно. И поскольку его преимущества были всё же очевидными если не для всех, то для многих, нашлись люди, пожелавшие усовершенствовать уже первые образцы капсюльного оружия, чтобы сделать их более удобными для пользователей.Вот так и появился на свет так называемый пилюльный замок» («пилл-лок») двух братьев – Джона и Джеймса Миллеров, живших в городе Рочестере в штате Нью-Йорк. Свой образец они запатентовали в 1829 году, и это был по-настоящему важный шаг навстречу одновременно и револьверов, и револьверных карабинов Сэмюэля Кольта.Ружье братьев Миллеров было очень простым. Проще просто некуда. Достаточно сказать, что хотя у него и был барабан на семь зарядов, поворачивался он вручную. То есть братья не додумались до механизма поворота барабана, и поворачивать его приходилось руками. Зато они придумали находящуюся под ним пружинную защёлку-фиксатор, которую нужно было отводить назад всякий раз, когда вам нужно было провернуть барабан.А ещё они оставили на своём ружье старую систему шомпольного заряжания! То есть если порох в каморы барабана ещё можно было засыпать прямо в их отверстия, вращая барабан, то пули приходилось, как и раньше, вгонять в каморы барабана… через ствол. И сделать это было не так-то и легко, поскольку ствол у этого ружья был нарезным. Зато винтовка братьев Миллеров не требовала использования капсюлей, хотя и была капсюльным оружием! Дело в том, что вместо торчащих из барабана брандтрубок, для капсюлей-колпачков, на барабане их ружья имелись небольшие затравочные отверстия, в которые вкладывались сформованные из фульмината ртути и обмазанные воском «пилюли». Воск предохранял их от воды, а кроме того, удерживал в углублении барабана от выпадения. Правда, такие «капсюли» тоже нужно было производить и… покупать, но они были проще, а следовательно, и дешевле. Более того, делать их мог любой аптекарь, да что там аптекарь – практически всякий хотя бы немного разбирающийся в химии человек. И требовались для этого лишь три компонента: ртуть, спирт и азотная кислота.Единственное, что ещё сумели придумать братья для того, чтобы ускорить процесс перезаряжания винтовки, был скос на рамке перед одной из камор – именно в неё засыпался порох при заряжании, после барабан проворачивался, и под этот скос подходила следующая камора. Кстати, наружная поверхность барабана не полировалась специально. А всё потому, что так удобнее было его проворачивать руками!Братья Миллеры вполне успешно торговали и своими авторскими правами, продавая их всем желающим заняться производством новинок оружейного дела, и самими винтовками. Впрочем, особых доходов оружейный бизнес им не принёс, так что они даже разъехались по разным штатам. Зато в том же Рочестере их винтовку начал выпускать некто Уильям Биллингхерст (учившийся оружейному делу как раз в мастерской братьев Миллеров), прославившийся тем, что делал потом оружие даже для самого императора Бразилии Педру I.Интересно, что он сумел изготовить даже 16-зарядную барабанную винтовку .66 калибра (16,76 мм), хотя сами Миллеры никогда не посягали на калибр выше .44, а ёмкость их барабанов не превышала шести-семи зарядов.В Калифорнии винтовки по патенту Миллеров продолжил делать Бенджамин Бигелоу, в своё время 12 лет учившийся у Биллингхерста. Причём Бенджамин приехал в Калифорнию в 1849 году, в самый разгар золотой лихорадки, и вплоть до своей смерти в 1888 году занимался производством оружия. В том числе он делал и винтовки Миллеров, которые со временем стали людям даже нравиться за их… простоту и доступность снаряжения. Инерция мышления и сила привычки – ну что тут ещё скажешь! В итоге винтовки Миллеров-Биллингхерста, который выпустил их в куда большем количестве, чем братья, из-за чего их часто и называли его именем, стали производить по всей стране. И мало того, выпускались они вплоть до 60-х годов, то есть когда в США уже применялись и унитарные патроны, и даже появились карабины Спенсера с магазином в прикладе.Интересно, что на многих таких винтовках было выбито «B. БИГЕЛОУ, Мэрисвилл, Калифорния», а «патент Миллеров» даже и не упоминался. Но цилиндр с ручным поворотом и зажиганием при помощи «гремучих пилюль» на них был всё тот же – миллеровский. Также интересно, что задняя часть цилиндра была пронумерована цифрами 1-7 для каждой камеры, хотя и непонятно, зачем производителю понадобилось их нумеровать. В любом случае это оружие – любопытный образец переходного типа от кремневого к капсюльному, простое до примитивности, но вполне работоспособное и даже удовлетворяющее запросам стрелков-покупателей!