«Чудо-оружия нет»: Украинский эксперт назвал «тупой пропагандой» заявления Киева о западном оружии, которое «спасёт Украину»
Заявления украинских властей о скором появлении у ВСУ западных вооружений, которые якобы помогут нанести поражение российской армии, является «тупой пропагандой». С таким заявлением выступил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
Украинский эксперт раскритиковал заявления Зеленского и его окружения о том, что существует западное «чудо-оружие», которое скоро поступит и поможет украинской армии «победить». По словам Старикова, всё это откровенная ложь, с помощью которой власти пытаются воздействовать на население. На самом деле никакого «чудо-оружия» нет, все эти западные танки и ракеты являются обычным вооружением. Сейчас Зеленский рассказывает о том, что скоро придут артиллерийские снаряды, после чего ВСУ якобы переломят ситуацию на поле боя.
— заявил эксперт.
Сейчас в Киеве ждут американские истребители F-16, которые, по мнению хунты, непременно помогут одолеть российскую армию. Как уже неоднократно заявлялось, данные самолеты Киев планирует использовать в нескольких вариантах. Они должны: завоевать превосходство в воздухе, усилить ПВО, сбивая ракеты и беспилотники, а также наносить бомбардировочные удары по позициям российских войск.
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