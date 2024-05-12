«Чудо-оружия нет»: Украинский эксперт назвал «тупой пропагандой» заявления Киева о западном оружии, которое «спасёт Украину»

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«Чудо-оружия нет»: Украинский эксперт назвал «тупой пропагандой» заявления Киева о западном оружии, которое «спасёт Украину»

Заявления украинских властей о скором появлении у ВСУ западных вооружений, которые якобы помогут нанести поражение российской армии, является «тупой пропагандой». С таким заявлением выступил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

Украинский эксперт раскритиковал заявления Зеленского и его окружения о том, что существует западное «чудо-оружие», которое скоро поступит и поможет украинской армии «победить». По словам Старикова, всё это откровенная ложь, с помощью которой власти пытаются воздействовать на население. На самом деле никакого «чудо-оружия» нет, все эти западные танки и ракеты являются обычным вооружением. Сейчас Зеленский рассказывает о том, что скоро придут артиллерийские снаряды, после чего ВСУ якобы переломят ситуацию на поле боя.



Вот якобы придут снаряды, и мы их остановим. Ну, это очередная ложь. Нам сначала рассказывали, что придут «Байрактары», «святая» Джавелина, что там еще. «Леопарды», «Абрамсы», «ATACMSы», теперь до снарядов дошли, а потом до патронов. (...) Вся эта тупая пропаганда приводит к когнитивному диссонансу у нашего населения

— заявил эксперт.

Сейчас в Киеве ждут американские истребители F-16, которые, по мнению хунты, непременно помогут одолеть российскую армию. Как уже неоднократно заявлялось, данные самолеты Киев планирует использовать в нескольких вариантах. Они должны: завоевать превосходство в воздухе, усилить ПВО, сбивая ракеты и беспилотники, а также наносить бомбардировочные удары по позициям российских войск.
8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:11
    «Чудо-оружия нет» —

    — Есть русские чудо-богатыри! ...
  2. антивирус Звание
    антивирус
    +2
    Сегодня, 06:14
    Все равно поедет на колыму.
    А оружие есть.
    Гениальное.
    И непобедимое.
    Победоносное.
    Надо иметь списки всех кто скакал-как не москаль...
    Начнут скоро прозревать и обвинять в обмане их неполживых. Виноват один зеля и еще 30 млн петлюр-бандер.
    Вопрос к пороху-как назовешь магаданскую кондитерскую фабрику?
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 06:31
      Все равно поедет на колыму.

      Если имеете в виду на отставного офицера СБУ Олега Старикова??
      Если найдут составляющее преступления - то да, может быть будет вкалывать на колыме.
      Виноват один зеля и еще 30 млн петлюр-бандер.

      Копайте еще глубже, начните со Хрущева, а лучше со Кравчука, если жив.
      Вопрос к пороху-как назовешь магаданскую кондитерскую фабрику?

      Пока до Порошенко до берутся, он успеет дрыснут в Испанию, в свои апартаменты, на виллу.
      1. Егоза Звание
        Егоза
        0
        Сегодня, 07:15
        Цитата: Joker62
        лучше со Кравчука, если жив.

        Да помер бандеровский прихвостень.10 мая 2022 (88 лет)
        Мюнхен, Германия. Не помогла Европа. Место погребения Байково кладбище
        И вся банда укропрезидентов его провожала, примеряя на себя похороны.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 06:28
    Заявления украинских властей о скором появлении у ВСУ западных вооружений, которые якобы помогут нанести поражение российской армии, является «тупой пропагандой»
    Наконец и до определенной части киевской тусовки начало доходить, что уповать на западное оружие в противостоянии с Россией бесполезно. Любое оружие создается для того, чтобы уничтожать противника и наносить ему как можно больший вред, а вот делать ставку исключительно на то, что коль западное значит лучшее не стоит. Но это не для украинских националистов, которые возвели его в ранг "высшего совершенства", только с помощью которого можно победить.
  4. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +1
    Сегодня, 07:06
    Чудо-оружие это граммотные русские воины.
    Которые изначально предложили всем нацистам бежать,а нормальным здравым людям капитуляцию.
    Только хуже стало, когда идёт провал фронта нацистов,то и условия капитуляции ещё хуже для ВСУ и Руины 404.
    Жаль что погибают не за землю свою, а за наркофюрера и Англосаксонский мир и сатанистов.
  5. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    0
    Сегодня, 07:34
    Они и в самом деле в это верят. Сейчас говорят, нужно перетерпеть до первых поставок F-16. Где-то в июне или середине лета. Дальше дело будет выправляться.
  6. Freelander Звание
    Freelander
    -1
    Сегодня, 07:45
    Ты шо думаешь, у нас нет секретных пулемётов? У нас их… подслушивают, гады! А ну!.. Слушай, ты знаешь, сколько у нас пулеметов? У нас их целых семь! Вот три штуки — ничего, а вот другие три штуки — один заедает, второй, как сумасшедший, подпрыгивает, а третий, гад, у своих пуляет… А седьмой я по секрету от пана атамана выменял вот на эти штанишки.