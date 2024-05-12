Замгенсека НАТО: У альянса нет ни планов, ни решения по вводу войск на территорию Украины
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У НАТО нет планов вводить войска на Украину для участия в боевых действиях против российской армии. Об этом заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ.
Представитель НАТО прокомментировал заявления президента Франции Макрона о том, что в случае осложнения обстановки альянс может ввести свои войска на Украину. По словам Джоанэ, у НАТО нет никаких планов по вводу и развертыванию сил альянса на украинской территории, хотя поддержку Киеву блок продолжит оказывать. Он обратил внимание на то, что все решения в НАТО принимаются коллективно, так что вероятность такого решения крайне мала. К тому же Брюссель не намерен вступать в открытый конфликт с Москвой.
На уровне НАТО, где решения принимаются консенсусом, у нас нет в этот момент ни планов, ни политического намерения развернуть силы НАТО на Украине. На уровне альянса мы по-прежнему заинтересованы в том, чтобы эта война не превратилась в еще больший конфликт между НАТО и Россией
— заявил Джоанэ.
Ранее Макрон выступил с очередным заявлением о том, что в случае прорыва фронта российскими войсками или угрозе «захвата Киева» НАТО может отправить свои войска на Украину, чтобы не допустить победы России. При этом он снова начал рассказывать сказку о том, что проигрыш Украины поставит под угрозу безопасность европейских стран.
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