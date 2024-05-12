Замгенсека НАТО: У альянса нет ни планов, ни решения по вводу войск на территорию Украины

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Замгенсека НАТО: У альянса нет ни планов, ни решения по вводу войск на территорию Украины

У НАТО нет планов вводить войска на Украину для участия в боевых действиях против российской армии. Об этом заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ.

Представитель НАТО прокомментировал заявления президента Франции Макрона о том, что в случае осложнения обстановки альянс может ввести свои войска на Украину. По словам Джоанэ, у НАТО нет никаких планов по вводу и развертыванию сил альянса на украинской территории, хотя поддержку Киеву блок продолжит оказывать. Он обратил внимание на то, что все решения в НАТО принимаются коллективно, так что вероятность такого решения крайне мала. К тому же Брюссель не намерен вступать в открытый конфликт с Москвой.



На уровне НАТО, где решения принимаются консенсусом, у нас нет в этот момент ни планов, ни политического намерения развернуть силы НАТО на Украине. На уровне альянса мы по-прежнему заинтересованы в том, чтобы эта война не превратилась в еще больший конфликт между НАТО и Россией

— заявил Джоанэ.

Ранее Макрон выступил с очередным заявлением о том, что в случае прорыва фронта российскими войсками или угрозе «захвата Киева» НАТО может отправить свои войска на Украину, чтобы не допустить победы России. При этом он снова начал рассказывать сказку о том, что проигрыш Украины поставит под угрозу безопасность европейских стран.
14 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 06:38
    «У НАТО нет планов вводить войска на Украину для участия в боевых действиях против российской армии» —

    — Безопаснее руководить обстрелами русских городов при помощи "советников-добровольцев" ...
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 06:44
    У НАТО нет планов вводить войска на Украину для участия в боевых действиях против российской армии.
    Зато у некоторых руководителей европейских стран эти планы имеются, которыми они охотно (ради собственного пиара) делятся с общественностью. И тут конечно Макрон бежит впереди паровоза поддерживаемый прибалтийскими лимитрофами. На сегодняшний день руководству НАТО наверное пока достаточно военных советников, инструкторов, специалистов и "отпускников" это не говоря о линейки поставляемых вооружений и б/п, а вот что решат завтра скоро увидим.
  3. Б-15 Звание
    Б-15
    +2
    Сегодня, 06:48
    Ранее Макрон выступил с очередным заявлением о том, что в случае прорыва фронта российскими войсками или угрозе «захвата Киева» НАТО может отправить свои войска на Украину, чтобы не допустить победы России.

    Есть такая русская поговорка - Сколько не говори слово сахар во рту слаще не становится.
    Конечно этому петушку очень хочется поквитаться за поражение в Африке. Но кто виноват в этом? Так и хочется ответить ещё одним классиком - не лучше ли кума на себя оборотится.
    Ну а НАТО ерепенится, но осознаёт сложность своей ситуации. Была бы их воля, давно бы полезли в драку в открытую. но пока не видят своего безоговорочного преимущества. Вот и ждут, когда силёнок у нас станет поменьше или когда мы устанем и сядем передохнуть.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 07:12
      Цитата: Б-15
      Была бы их воля, давно бы полезли в драку в открытую.

      ...если бы в России не было ЯО... yes
      1. Б-15 Звание
        Б-15
        +1
        Сегодня, 07:15
        И не только. Например, наш народ показал, что такое трудовой подвиг. Люди работают в три смены на победу.
        1. Msi Звание
          Msi
          -1
          Сегодня, 07:21
          Люди работают в три смены на победу

          Это как поясните. hi в три смены...или это для красивого словца?
  4. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +3
    Сегодня, 07:00
    Какая проблема принять решение и составить план?Ведь все начинается каких то бронежилетов.И да,натоаец оговорился-в данный момент
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 07:19
      Цитата: dmi.pris1
      Какая проблема принять решение и составить план?

      Да есть у них и план, и намерения. Но на публику нужно же предстать "голубем мира"
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 07:10
    Замгенсека НАТО: У альянса нет ни планов, ни решения по вводу войск на территорию Украины

    Предупреждение было услышано:
  6. Stas157 Звание
    Stas157
    +1
    Сегодня, 07:13
    . У НАТО нет планов вводить войска на Украину для участия в боевых действиях против российской армии.

    Но при этом НАТО давно стоит одной ногой на Украине и принимает опосредственное участие в конфликте. Начиная с 22 года вовлечение НАТО только расширялось.Но видимо дела нынче таковы, что впору говорить о том, что, дескать, мы здесь вообще ни при чём и вводить войска даже и не собирались!
  7. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +4
    Сегодня, 07:14
    Всё у них есть в планах.
    Всё они обществу своему транслируют.
    Империя лжи будет разрушена правдой.
    Или как у нас говорят :
    Долг платежем красен.
    Ответить придётся.
    Мир уже многополярный и ни Китай, ни Иран, ни Северная Корея и другие страны мира не бояться Запада.
  8. Mazunga Звание
    Mazunga
    +2
    Сегодня, 07:15
    будут действовать батальонными группами отпускников и ихтамнетов в принципе грамотно и без особого риска
  9. иван2022 Звание
    иван2022
    0
    Сегодня, 07:54
    Как говорил один знакомый: "у меня нет денег даже на поездку в метро"...
    Потому, что он ездит на Мерсе и расходы на метро не предусмотрены бизнес-планом.
  10. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 07:56
    У НАТО нет планов вводить войска на Украину для участия в боевых действиях против российской армии. Об этом заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ.

    Представитель НАТО прокомментировал заявления президента Франции Макрона о том, что в случае осложнения обстановки альянс может ввести свои войска на Украину. По словам Джоанэ, у НАТО нет никаких планов по вводу и развертыванию сил альянса на украинской территории, хотя поддержку Киеву блок продолжит оказывать. Он обратил внимание на то, что все решения в НАТО принимаются коллективно, так что вероятность такого решения крайне мала. К тому же Брюссель не намерен вступать в открытый конфликт с Москвой.

    NATO и так проделала хорошую работу за два года , но , с Украиной им придётся повозиться.
    То что войска введут , это и так видно.
    Им бы время чуть потянуть для более хороших условий - а для этого , нужно не мешать проводить внутреннию политику для Путина.
    Особенно в новых регионах.