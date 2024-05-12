Украинские военные ресурсы признают потерю территории и населённых пунктов в Харьковской области

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Украинские военные ресурсы признают потерю территории и населённых пунктов в Харьковской области

Пока Генштаб ВСУ рассказывает о том, как «доблестные» бойцы украинской армии отбивают все атаки российских войск, украинские военные ресурсы сообщают о потере очередных населенных пунктов в Харьковской области. По данным ресурса Deep State, штурмовые группы российских войск сумели продвинуться в глубину обороны ВСУ.

Согласно информации на вечер субботы, 11 мая, подразделения ВСУ и Нацгвардии были вынуждены «покинуть позиции» на ряде направлений, поскольку давление российских войск не прекращалось. В частности, говорится об отступлении в районе н. п. Глубокое, об окружении или захвате сёл Мороховец и Огурцовое. Также Deep State подтверждает выход российских подразделений на окраины Волчанска.



Ситуация продолжает усложняться. Враг заводит постепенно на нашу территорию все больше сил, непрерывно заходит пехота, продвигается группами в населенные пункты и пытается там закрепляться и продолжать движение. Пехоту поддерживает техника в небольшом количестве, артиллерия, авиация, а также присутствует большая активность БПЛА и РЭБ

— пишет паблик.

Как отмечают российские и украинские ресурсы, на Северном направлении российские войска используют отличную от других направлений тактику. Если, например, на Донбассе для продвижения вперед пехоты наши предварительно выносят все укрепления ВСУ огнем артиллерии и ударами авиации, то в Харьковской области наши просто обходили опорные пункты ВСУ и выходили им в тыл, заставляя сдаваться. Это происходит из-за малой насыщенности линии обороны подразделениями противника. В Киеве до последнего не верили, что российское командование начнет операцию в Харьковской области.
6 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 07:12
    « В Киеве до последнего не верили, что российское командование начнёт операцию в Харьковской области» —

    — Пусть продолжают не верить ...
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 07:52
      Карту бы к статье приложить. А то каждый раз в ГуглМап лазить и сёла искать...
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 07:18
    В Киеве до последнего не верили, что российское командование начнет операцию в Харьковской области.

    Просыпаюсь ото сна,
    А трусов на мне нема...
  3. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 07:23
    Не хочу залазить в украинские инфопомойки- тошнит, но представляю их содержание по этому поводу: ще 50 тисяч окупантів знищено за ці дні, 300 танків, та 150 літаків. Извините за говяжью сову, после 2014 года её не воспринимаю.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 07:23
    Ситуация продолжает усложняться.
    И все признаки указывают на то, что ситуация для ВСУ будет продолжать ухудшаться сопровождаясь большими потерями и оставлением населенных пунктов. Нашим бойцам удачи!
  5. kartalovkolya Звание
    kartalovkolya
    0
    Сегодня, 07:54
    Ну что скакуасы,пробило днище - запасайся подгузниками...