«Северный ветер»: Генштаб ВСУ перебросил в Харьковскую область боевиков полка ГУР «Кракен» для остановки российских войск
Штурмовые группы «Бесстрашных» группировки войск «Север» продолжают развивать наступление в Харьковской области, освобождая приграничную территорию. По данным на вечер субботы, освобождено девять населенных пунктов и 110 кв. км территории. Новой информации на утро воскресенья еще нет, но боевые действия шли всю ночь.
По данным ТГ-канала «Северный ветер», в ходе субботних боев уничтожено порядка ста украинских военнослужащих, не пожелавших сложить оружие и сдаться в плен. Подтвердилась переброска на данное направление боевиков полка спецназначения ГУР МО Украины «Кракен» (террористическая группировка, запрещена в России), нашим удалось взять одного националиста в плен. Генштаб поставил им задачу остановить продвижение ВС России.
За сутки уничтожено: РСЗО Vampire в селе Циркуны; две гаубицы Д-20 в Вильче и Прилипке; гаубица Д-30 в Слобожанском; БМ-21 «Град» в Лосевке; 155-мм САУ «Богдана» в Избицком; 82-мм миномет в Старице; бронетранспортер «Казак» и пикап в Старице; два танка Т-72 в Липцах и Олейниково; неустановленная ББМ и 120-мм миномет в Волчанске.
На Волчанском направлении ширина наступления составляет 30 км, глубина — 7, освобождены Огурцово, Плетеневка, Гатище. На Липцовском направлении ширина наступления по фронту составила 20 километров, продвижение в глубину до 8, освобождены Стрелечья, Пыльная, Борисовка, Красное, Олейниково, Мороховец.
В ночное время нанесены удары по Волчанску и Харькову, поражены военные и инфраструктурные объекты. По мере поступления новых данных с Северного направления будем обновлять информацию.
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